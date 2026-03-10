Hotline: 02393.693.427
Xe

Những lựa chọn xe máy điện tầm giá 30-40 triệu

Thị trường Việt Nam có nhiều lựa chọn xe máy điện trong tầm giá 30-40 triệu đồng, tương đương loạt xe máy tay ga chạy xăng phổ biến như Honda Vision, Yamaha Janus.

Honda Vision, Yamaha Janus là những mẫu xe máy tay ga phổ biến hàng đầu thị trường Việt Nam. Giá bán trong khoảng 30-40 triệu đồng, kiểu dáng thanh lịch, động cơ xăng 110-125 phân khối kèm cốp rộng rãi là những ưu điểm giúp Yamaha Janus, Honda Vision từng là lựa chọn hàng đầu của khách Việt khi mua xe tay ga.

Ở thời điểm hiện tại, khi làn sóng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ còn giá xăng lại đang trong xu hướng tăng mạnh, các lựa chọn xe máy điện được khá nhiều khách hàng quan tâm.

Thị trường Việt hiện không hiếm những mẫu xe máy điện có giá 30-40 triệu đồng, tức tương đương loạt xe máy tay ga Honda Vision, Yamaha Janus.

VinFast Vero X - 34,9 triệu đồng

Là một trong những mẫu xe máy điện trang bị pin tháo rời đầu tiên của VinFast, Vero X hiện có giá 34,9 triệu đồng, bao gồm một pin và một bộ sạc.

Vero X được cho phát triển từ nguyên bản Vento X, có thêm ngăn chứa pin phụ cho phép mẫu xe máy điện này gia tăng phạm vi hoạt động tối đa.

VinFast Vero X sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.858 x 690 x 1.100 mm, khối lượng xe 92 kg. Với chiều cao yên ở mức 770 mm, Vero X phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Xe vận hành bằng motor điện BLDC Inhubm, công suất tối đa 2,25 kW. Nhờ đó, VinFast Vero X có thể tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa 70 km/h.

VinFast trang bị cho Vero X phanh đĩa phía trước, phanh cơ phía sau. Giảm xóc trước dạng ống lồng thủy lực, bánh sau trang bị giảm xóc đôi.

Với gói pin tiêu chuẩn dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn xe, Vero X có thể chạy tối đa khoảng 134 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ vào cốp, phạm vi hoạt động tối đa tăng lên thành 262 km.

Để sạc đầy bộ pin, VinFast Vero X cần khoảng 6,5 giờ kết nối với bộ sạc.

Dat Bike Quantum S3 - 34,9 triệu đồng

Tại Việt Nam, Dat Bike là thương hiệu tập trung cho các dòng xe máy điện có phạm vi di chuyển lớn. Chẳng hạn, Quantum S3 ở giá bán 34,9 triệu đồng có phạm vi hoạt động 200 km/lần sạc, đi cùng motor điện 6 kW.

Dat Bike Quantum S3 sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 2.010 x 710 x 1.110 mm. Chiều cao yên xe tại vị trí người lái là 760 mm, nhìn chung phù hợp với thể trạng đa phần người Việt.

Với gói pin dung lượng 4,3 kWh, Dat Bike Quantum S3 có thể vận hành trên quãng đường tối đa 200 km sau mỗi lần sạc đầy. Khi sử dụng bộ sạc 900 W, xe nạp đầy pin trong 5 giờ. Nếu sử dụng bộ sạc 1,8 kW, gói pin của Quantum S3 có thể rút ngắn thời gian sạc đầy còn khoảng 2,5 giờ.

Motor điện 6 kW trang bị trên xe giúp Dat Bike Quantum S3 đạt đến vận tốc tối đa 90 km/h. Các trang bị đáng chú ý khác của mẫu xe máy điện này bao gồm hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Cruise Control, màn hình LCD...

Yadea Osta P - 31,99 triệu đồng

Mẫu xe máy điện Yadea Osta là "tân binh" của thị trường Việt, gồm 2 phiên bản trong đó bản Osta P có giá 31,99 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Yadea Osta lần lượt 1.910 x 710 x 1.340 mm. Chiều cao yên xe ở mức 770 mm, khoảng sáng gầm xe 145 mm. Yadea Osta có khối lượng bản thân 107 kg, khối lượng tải đến 130 kg.

Yadea Osta được trang bị động cơ hub TTFAR do Yadea tự phát triển, công suất định mức 1,5 kW, công suất tối đa 2,75 kW và mô-men xoắn cực đại 20 Nm. Yadea Osta P có thể chạy tốc độ tối đa 63 km/h, khả năng leo dốc tối đa 15 độ.

Gói pin lithium 72V 45Ah - tương đương dung lượng 3,24 kWh - cho phép xe chạy tối đa 180 km/lần sạc đầy trong điều kiện thử nghiệm vận hành thực tế tại Việt Nam.

VinFast Viper - từ 39,9 triệu đồng

VinFast gần đây thông báo nhận cọc cho mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Viper. Giá bán của xe khởi điểm 39,9 triệu đồng, chưa bao gồm pin nhưng đã có một bộ sạc. Trường hợp khách hàng chọn phương án mua xe kèm pin, giá bán VinFast Viper tăng lên thành 45,5 triệu đồng.

VinFast Viper là một trong 4 xe máy điện đổi pin mới nhất vừa được VinFast trình làng hồi đầu năm. Các kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt 1.907 x 692 x 1.135 mm, khoảng cách giữa 2 bánh là 1.320 mm, chiều cao yên 780 mm.

Dù bố trí khay đựng pin trong cốp dưới yên xe, VinFast Viper vẫn có 10 lít dung tích chứa đồ tại khu vực này khi lắp đủ 2 pin.

Động cơ điện của VinFast Viper là loại BLDC Inhub, sản sinh công suất tối đa 3 kW, cho phép xe chạy tốc độ cao nhất 70 km/h.

Gói pin tiêu chuẩn dung lượng 1,5 kWh cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 82 km/lần sạc. Khi lắp thêm pin phụ dung lượng tương đương, phạm vi hoạt động tăng lên thành 156 km/lần sạc.

Thời gian tiêu chuẩn để sạc đầy pin là 4,5 giờ.

Honda ICON e: - từ 26,4 triệu đồng

Tại Việt Nam, Honda ICON e: được bán với giá khởi điểm 26,4 triệu đồng, chưa bao gồm gói pin. Nếu khách hàng chọn mua xe kèm pin, giá bán của Honda ICON e: tăng lên thành 36,2 triệu đồng.

Các kích thước dài x rộng x cao của Honda ICON e: lần lượt 1.796 x 680 x 1.085 mm, chiều dài cơ sở 1.298 mm. Honda ICON e: có khối lượng bản thân 87 kg, chiều cao yên ở mức 742 mm.

Honda ICON e: được định vị là một mẫu xe điện dành cho học sinh THPT, người chưa có bằng lái nên tốc độ giới hạn ở mức 48 km/h, trang bị motor điện 1,5 kW.

Gói pin 48 V 30,6 Ah (tương đương dung lượng 1,47 kWh) đặt dưới sàn để chân cung cấp phạm vi hoạt động tối đa khoảng 71 km/lần sạc.

Do pin có thể tháo rời, người dùng có thể sạc trực tiếp trên xe, hoặc tháo rời pin để sạc, thay thế khi cần.

znews.vn
https://znews.vn/nhung-lua-chon-xe-may-dien-30-40-trieu-ngang-gia-vision-janus-post1633400.html

#xe máy điện #VinFast Vero X #Dat Bike Quantum S3 #Yadea Osta P #xe điện #xe điện giá 30 triệu

VinFast quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược - ra mắt 2 mẫu xe siêu sang mới

VinFast quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược - ra mắt 2 mẫu xe siêu sang mới

Ngày 3/3/2026 - VinFast công bố hoàn thiện quy hoạch 3 dòng thương hiệu ô tô chiến lược, đồng thời chính thức ra mắt hai siêu phẩm mới: Lạc Hồng 800S và Lạc Hồng 900S. Đây là các mẫu xe thuộc dòng Lạc Hồng - thương hiệu siêu sang của VinFast, bên cạnh hai thương hiệu quen thuộc là VF - xe cá nhân dành cho đại chúng và Green - xe thương mại dịch vụ.
4 lầm tưởng lớn về ắc quy ô tô

4 lầm tưởng lớn về ắc quy ô tô

Nhiều tài xế chỉ chú ý đến ắc quy khi xe bất ngờ không nổ được máy. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận quan trọng này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa.
Nguyên tắc lái xe máy trên đường trơn trượt

Nguyên tắc lái xe máy trên đường trơn trượt

Di chuyển bằng xe máy trong điều kiện trời mưa và mặt đường trơn trượt tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng như trượt bánh, mất lái, tầm nhìn hạn chế… nên cần tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn.
“Nghịch lý” khi lái VinFast VF 8: Càng chạy càng có giá

“Nghịch lý” khi lái VinFast VF 8: Càng chạy càng có giá

Trong tầm giá 1 tỷ đồng, người tiêu dùng Việt Nam đứng trước nhiều lựa chọn SUV gầm cao. Tuy nhiên, khi so sánh chi phí sở hữu, chi phí vận hành và yếu tố an toàn cho gia đình, VinFast VF 8 cho thấy lợi thế hơn hẳn so với các đối thủ trong phân khúc D-SUV.
“Biết thế mua VinFast VF 8 sớm hơn”

“Biết thế mua VinFast VF 8 sớm hơn”

Sau hơn 20.000 km chuyển từ xe xăng sang VF 8, anh Nguyễn Tú (Hà Nội) nhận thấy nhiều điểm ưng ý, từ chi phí vận hành đến cảm giác lái hàng ngày. Thậm chí, sau khi được chiếc xe “cứu nguy” trên cao tốc, anh khẳng định, lẽ ra nên mua xe sớm hơn.
Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ

Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ

Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.
Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Dịp Tết, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Nghịch lý của Toyota Camry

Nghịch lý của Toyota Camry

Bán được 16 xe tháng đầu năm, Toyota Camry rơi xuống nhóm bán chậm nhất thị trường, nhưng cũng đồng thời "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc.