Ngày đầu "số hóa" đăng kiểm tại Hà Tĩnh: Thông suốt, minh bạch!

Loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng” từ VinFast mang tới cho người dùng Việt cơ hội sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du xuân đầu năm với chi phí tối thiểu, đi kèm khả năng “mua 4 bánh nhận 2 bánh”.
Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.
Nếu chẳng may rơi vào cảnh tắc đường sau kỳ nghỉ Tết, hãy bình tĩnh đối diện thay vì căng thẳng. Duy trì chạy đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị cho mình một tâm thế thật thoải mái sau tay lái.
Dịp Tết, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Mazda Nhật Bản đã chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất mẫu SUV cỡ nhỏ CX-3 phiên bản nội địa vào cuối tháng 2/2026, đánh dấu hồi kết cho một trong những dòng xe gắn bó lâu dài với thương hiệu kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2014.
Dù Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 mới chỉ ra mắt toàn cầu từ giữa năm 2023, nhưng những hình ảnh phác họa về phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.
Trước Tết, không ít gia đình Việt đang quyết định lên đời 4 bánh với VinFast VF 3, ngay cả khi chưa có khoản tích lũy lớn, nhờ chính sách ưu đãi và phương án mua xe 0 đồng trả trước hiếm thấy trên thị trường.
Sở hữu ô tô trước Tết không còn là mục tiêu quá xa vời với người trẻ khi bài toán chi phí ban đầu cũng như chi phí nuôi xe được VinFast giải quyết triệt để, mở ra cơ hội lên đời “4 bánh” VF 3 mà không phải chịu gánh nặng tài chính.
Tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.
Để phục vụ người dân về quê đón Tết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách chi tiết các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, các trạm tạm và điểm tiếp nhiên liệu tại các nút giao trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.
Sau một năm vận hành, nhiều bộ phận trên xe có thể đã xuống cấp mà người dùng không để ý. Việc bảo dưỡng ô tô trước Tết vì thế không chỉ giúp xe vận hành ổn định, mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày.