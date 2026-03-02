Hotline: 02393.693.427
Ngày đầu "số hóa" đăng kiểm tại Hà Tĩnh: Thông suốt, minh bạch!

Thục Anh
(Baohatinh.vn) - Ngày 2/3, Hà Tĩnh chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử. Ghi nhận trong ngày đầu, mọi quy trình diễn ra thông suốt, đảm bảo tính minh bạch, chính xác.

bqbht_br_tdt02510.jpg
bqbht_br_tdt02512.jpg
Tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3801D (Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh), từ sáng sớm, lượng xe đổ về khá đông. Là ngày đầu tiên triển khai "số hóa" đăng kiểm nên các tài xế có tâm lý tới sớm để tìm hiểu cũng như có thêm thời gian dành cho các thủ tục.
bqbht_br_tdt02465.jpg
Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Xây dựng, kể từ ngày 1/3, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử đối với xe đến kiểm định định kỳ có kết quả đạt yêu cầu.
bqbht_br_tdt02447.jpg
bqbht_br_tdt02450.jpg
Nhân viên nghiệp vụ của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh thực hiện quét mã QR và nhập dữ liệu trực tiếp vào hệ thống đồng bộ của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mọi thông tin về phương tiện được truy xuất tức thời, giúp giảm tới 30% thời gian làm thủ tục hành chính ban đầu so với trước đây.
bqbht_br_tdt02467.jpg
bqbht_br_tdt02472.jpg
Thay vì ký tay và đóng dấu đỏ lên hàng trăm bản giấy như trước, quy trình mới cho phép thực hiện phê duyệt bằng chữ ký số (CA). Thao tác chỉ mất vài giây nhưng có tính bảo mật và pháp lý rất cao.
bqbht_br_tdt02453.jpg
bqbht_br_tdt02460.jpg
Tại khu vực trả kết quả, cán bộ đăng kiểm tận tình hướng dẫn tài xế cách cài đặt và tra cứu giấy chứng nhận điện tử trên điện thoại.
bqbht_br_tdt02464.jpg
Các phương tiện đạt chuẩn được cấp dán tem kiểm định mới và giấy chứng nhận điện tử. Thay vì những bản in giấy truyền thống dễ hư hỏng hay thất lạc, giờ đây toàn bộ thông số kỹ thuật và lịch sử kiểm định của phương tiện đã được "đồng bộ" trên không gian số.
bqbht_br_tdt02480.jpg
bqbht_br_tdt02483.jpg
Để đạt kiểm định, quy trình đo khí thải là vấn đề được nhiều tài xế quan tâm do nhiều tiêu chí khắt khe hơn quy trình cũ.
bqbht_br_tdt02494.jpg
Để có thể "qua cửa" kiểm định theo quy trình kiểm định mới, các phương tiện cần đảm bảo hệ thống đèn chiếu sáng, lốp xe và máy móc vận hành tốt. Ghi nhận đến trưa nay, Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh thực hiện kiểm định cho khoảng 120 xe cơ giới theo quy trình mới, trong đó có hơn 30 phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đăng kiểm Hà Tĩnh cho biết với việc triển khai "số hóa", can thiệp vào kết quả kiểm định là không thể khi mọi bước kiểm tra đều được lưu vết kỹ thuật số. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi của chủ xe mà còn giúp các cơ quan quản lý nhà nước dễ dàng giám sát, hậu kiểm.
bqbht_br_tdt02473.jpg
Tuy nhiên, khác với tâm lý e ngại của những chủ phương tiện đời cũ, anh Nguyễn Hữu Khánh, sống tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết bản thân luôn cho xe ô tô đi bảo dưỡng định kỳ, nên khá tự tin, thoải mái. Đa số ý kiến nhìn nhận việc siết chặt tiêu chuẩn khí thải là cần thiết để đảm bảo sự an toàn cho bản thân và gia đình.
bqbht_br_tdt02439.jpg
Việc triển khai thành công ngày đầu "số hóa" đăng kiểm đã mang lại "lợi ích kép". Cơ quan chức năng thuận tiện hơn trong công tác quản lý, giám sát chéo; trong khi đó, người dân trút bỏ được gánh nặng bảo quản giấy tờ, góp phần xây dựng môi trường đăng kiểm chuyên nghiệp, hiện đại.

