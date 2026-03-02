Ngày đầu "số hóa" đăng kiểm tại Hà Tĩnh: Thông suốt, minh bạch!

Chốt VinFast VF 8 đầu năm du xuân, khách hàng “rinh” thêm xe 2 bánh 27/02/2026 09:49 Loạt chính sách ưu đãi “hạng nặng” từ VinFast mang tới cho người dùng Việt cơ hội sở hữu một chiếc xe lý tưởng cho các chuyến du xuân đầu năm với chi phí tối thiểu, đi kèm khả năng “mua 4 bánh nhận 2 bánh”.

Hyundai Santa Fe 2027 sẽ được thay đổi toàn diện 27/02/2026 05:01 Hyundai đang gấp rút hoàn thiện phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Santa Fe, dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay.

Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ 26/02/2026 16:00 Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.

Vì sao Thaco muốn sớm có thương hiệu ôtô nội địa Việt? 26/02/2026 05:01 Chủ tịch Thaco tiết lộ sẽ sớm ra mắt một thương hiệu ôtô du lịch nội địa trong năm 2027. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quyết định "tất tay" này của Thaco tại thị trường xe Việt.

Giá từ 1,499 tỷ, sạc miễn phí 3 năm, trả trước 0 đồng: Lý do nhiều gia đình chốt VF 9 25/02/2026 12:10 Là mẫu xe làm hài lòng cả người lái và hành khách, nhưng VinFast VF 9 có mức giá sở hữu và mức chi phí vận hành “dễ chịu” hơn hẳn khi đặt lên bàn cân so với mặt bằng phân khúc E-SUV.

Các nguyên tắc lái xe trong cảnh tắc đường sau nghỉ Tết 23/02/2026 04:48 Nếu chẳng may rơi vào cảnh tắc đường sau kỳ nghỉ Tết, hãy bình tĩnh đối diện thay vì căng thẳng. Duy trì chạy đúng làn, giữ khoảng cách an toàn và chuẩn bị cho mình một tâm thế thật thoải mái sau tay lái.

Những hạng mục cần kiểm tra cho ô tô trước chuyến đi dài 22/02/2026 14:05 Trước mỗi chuyến đi đầu năm hay những hành trình dài ngày, việc kiểm tra tổng thể chiếc xe ô tô là bước không thể bỏ qua để đảm bảo an toàn và tránh những sự cố đáng tiếc dọc đường.

Toyota Yaris Cross 2026 xuất hiện bản nâng cấp, màn hình to hơn 22/02/2026 05:02 Ở lần facelift này, màn hình trong khoang lái của Toyota Yaris và Yaris Cross 2026 đã tăng kích thước đáng kể.

Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết 21/02/2026 04:04 Dịp Tết, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Năm ngựa nói chuyện mã lực - thuật ngữ 'bất tử' trong ngành ôtô 20/02/2026 05:52 Sau gần 250 năm tồn tại, mã lực vẫn được các hãng xe ưu ái sử dụng để biểu đạt sức mạnh khối động cơ.

Đầu năm, Toyota lại bị kiện? 19/02/2026 04:27 Vụ kiện vừa diễn ra có thể ảnh hưởng không chỉ đến Toyota, mà còn có Lexus.

Làm sao hạn chế xe bị nổ lốp giữa đường? 18/02/2026 04:55 Những sự cố liên quan đến lốp, từ xì hơi cho tới nổ lốp có thể xảy ra với bất kỳ chiếc ô tô nào khi đang di chuyển.

Loạt xe lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa 17/02/2026 16:30 Không chỉ là biểu tượng của nhiều thương hiệu, ngựa còn là nguồn cảm hứng của các mẫu xe thể thao phiên bản đặc biệt.

Nghịch lý của Toyota Camry 17/02/2026 05:05 Bán được 16 xe tháng đầu năm, Toyota Camry rơi xuống nhóm bán chậm nhất thị trường, nhưng cũng đồng thời "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc.

6 mẹo chăm sóc và bảo dưỡng ô tô 16/02/2026 04:27 Việc bảo dưỡng ô tô đúng cách không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà xe còn giữ được giá trị cao khi bán lại.

Mazda CX-3 bị "khai tử", thay bằng mẫu xe mới có thiết kế giống CX-5 14/02/2026 05:02 Mazda Nhật Bản đã chính thức thông báo sẽ ngừng sản xuất mẫu SUV cỡ nhỏ CX-3 phiên bản nội địa vào cuối tháng 2/2026, đánh dấu hồi kết cho một trong những dòng xe gắn bó lâu dài với thương hiệu kể từ khi ra mắt toàn cầu vào năm 2014.

Hyundai Santa Fe bản nâng cấp sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến với nhiều thay đổi táo bạo 13/02/2026 15:50 Dù Hyundai Santa Fe thế hệ thứ 5 mới chỉ ra mắt toàn cầu từ giữa năm 2023, nhưng những hình ảnh phác họa về phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) đã xuất hiện trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ giới mộ điệu.

4 thói quen lái xe có thể gây nguy hiểm 13/02/2026 05:00 Nhiều thói quen lái xe được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nghe qua có vẻ hợp lý, tuy nhiên, không ít trong số đó đã lỗi thời hoặc sai về mặt kỹ thuật, có thể gây nguy hiểm.

Du xuân trên VinFast VF 3 chỉ với 0 đồng trả trước 12/02/2026 12:00 Thay vì phải băn khoăn về tài chính, nhiều khách hàng đang tận dụng loạt “ưu đãi chồng ưu đãi” từ VinFast để sở hữu VF 3 ngay trước Tết với chi phí mềm chưa từng có.

Những lưu ý khi bám đuôi xe điện 12/02/2026 07:59 Phanh tái sinh khiến xe điện giảm tốc mà đèn phanh không sáng, tài xế phía sau cần điều chỉnh thói quen quan sát và giữ khoảng cách an toàn.

Sát Tết Nguyên đán, nhiều ôtô vẫn khuyến mại cả trăm triệu đồng 11/02/2026 04:42 Trước thềm Tết Nguyên đán, khuyến mại trên thị trường ôtô Việt có sẵn khá nhiều nhưng phần lớn khách hàng chưa chọn mua xe ngay.

VinFast càng thêm hút khách trước Tết nhờ “quà khủng” sạc pin 0 đồng tới 2029 10/02/2026 09:21 Trước Tết, không ít gia đình Việt đang quyết định lên đời 4 bánh với VinFast VF 3, ngay cả khi chưa có khoản tích lũy lớn, nhờ chính sách ưu đãi và phương án mua xe 0 đồng trả trước hiếm thấy trên thị trường.

Thử nghiệm thành công xe bay tách rời, nhanh nhất 150 km/h 10/02/2026 04:35 Ngành công nghiệp xe bay ở Trung Quốc có thêm một bước phát triển mới. Mẫu xe bay mới có thể tách rời thành một mô-đun bay trên trời và một mô-đun khác chạy đồng thời dưới đất.

VinFast VF 3 đang “mở cửa” cơ hội lên đời 4 bánh cho người trẻ trước Tết 09/02/2026 16:08 Sở hữu ô tô trước Tết không còn là mục tiêu quá xa vời với người trẻ khi bài toán chi phí ban đầu cũng như chi phí nuôi xe được VinFast giải quyết triệt để, mở ra cơ hội lên đời “4 bánh” VF 3 mà không phải chịu gánh nặng tài chính.

Khách Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng khi mua VinFast VF 5 dịp Tết 09/02/2026 15:51 VinFast VF 5 đang là lựa chọn hấp dẫn bậc nhất trên thị trường Việt trong những ngày cận Tết nhờ loạt ưu đãi tài chính và ưu thế vượt trội về chính sách hậu mãi đi kèm.

VinFast tặng quà Tết "khủng" lên tới 3 năm sạc pin miễn phí cho khách hàng 09/02/2026 13:00 Tiếp nối chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và chào đón Tết Bính Ngọ, VinFast công bố quà Tết Xuân Bính Ngọ chưa từng có: miễn phí sạc pin lên tới 3 năm cho ô tô điện và miễn phí đổi pin hơn 2 năm cho các dòng xe máy điện đổi pin.

HOT: Miễn phí sạc 3 năm cho chủ ô tô điện VinFast, mua xe máy cũng miễn phí đổi pin 2 năm 09/02/2026 10:39 Việc “ưu đãi chồng ưu đãi siêu khủng” cho khách hàng cả cũ và mới khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và tầm vóc khác biệt của hãng xe quốc dân Việt Nam

Nghiên cứu bất ngờ về xe điện 09/02/2026 04:00 Dữ liệu vệ tinh tại California ghi nhận việc gia tăng xe điện đang tạo ra khác biệt rõ rệt khi giúp giảm ô nhiễm không khí ngay trong các khu dân cư.

Các trạm dừng nghỉ, điểm đổ xăng trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết 08/02/2026 05:05 Để phục vụ người dân về quê đón Tết, Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố danh sách chi tiết các trạm dừng nghỉ đã đưa vào khai thác, các trạm tạm và điểm tiếp nhiên liệu tại các nút giao trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.