Xe

4 lầm tưởng lớn về ắc quy ô tô

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Nhiều tài xế chỉ chú ý đến ắc quy khi xe bất ngờ không nổ được máy. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận quan trọng này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm có thể khiến tuổi thọ ắc quy giảm nhanh và phát sinh chi phí sửa chữa.

Phần lớn người dùng thường mặc nhiên tin vào độ ổn định của hệ thống điện trên xe, cho đến một ngày chiếc xe “im lìm” không nổ máy và buộc phải thay ắc quy mới. Trên thực tế, nếu không có ắc quy, hệ thống đánh lửa và mô-tơ đề sẽ không có đủ điện để khởi động động cơ.

binh-ac-quy-o-to-bao-nhieu-von-1.jpg

Ngay cả khi xe đã nổ máy, ắc quy vẫn đóng vai trò hỗ trợ, cung cấp thêm nguồn điện khi cần thiết để giúp máy phát (alternator) duy trì hoạt động cho toàn bộ hệ thống điện. Tuy nhiên, xung quanh bộ phận nhỏ bé này vẫn tồn tại không ít hiểu lầm.

Nhận biết sớm dấu hiệu hư hỏng sẽ giúp người dùng tránh được cảnh “chết máy” giữa đường và những phiền toái không đáng có như phải gọi cứu hộ hay thợ sửa xe.

Câu bình sẽ giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy

Nhiều người cho rằng chỉ cần dùng bộ sạc hoặc câu bình là có thể “hồi sinh” ắc quy yếu hoặc sắp hết tuổi thọ. Tuy nhiên, khi xe đã khởi động, máy phát sẽ phải làm việc nặng hơn để vừa cấp điện cho hệ thống, vừa sạc lại ắc quy.

Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ máy phát mà còn có thể khiến ắc quy bị sạc thiếu hoặc sạc quá mức. Cả hai tình trạng này đều gây hại: sạc thiếu khiến muối chì sunfat tích tụ trên bản cực, còn sạc quá mức dễ gây ăn mòn cực dương hoặc hư hỏng bên trong.

Các chuyên gia khuyến cáo, câu bình chỉ nên xem là giải pháp khẩn cấp, không phải cách sử dụng lâu dài.

Thời tiết nóng tốt cho ắc quy hơn lạnh

Cả nóng và lạnh cực đoan đều ảnh hưởng đến dung dịch điện phân bên trong ắc quy. Nhiệt độ cao có thể làm bay hơi dung dịch này, rút ngắn vòng đời của ắc quy. Việc tự ý châm thêm nước để bù dung dịch là điều không nên, bởi tạp chất và khoáng chất có thể làm hỏng các cell pin (đơn vị nhỏ nhất tạo ra điện năng).

Trong khi đó, nhiệt độ quá lạnh không làm ắc quy “đóng băng” ngay, nhưng sẽ khiến ắc quy không còn đủ mạnh để tạo ra dòng điện lớn trong thời gian ngắn để quay mô-tơ đề và khởi động động cơ dẫn đến xe khó nổ máy vào mùa đông. Với khu vực khí hậu lạnh sâu, tài xế nên cân nhắc sử dụng lớp bọc giữ nhiệt cho ắc quy.

Xe không nổ máy là do ắc quy chết

Ắc quy không phải lúc nào cũng là “thủ phạm”. Hệ thống nhiên liệu tắc nghẽn, mô-tơ đề hỏng, máy phát lỗi hoặc bugi mòn đều có thể khiến xe không khởi động được.

Ngoài ra, nhiều trường hợp ắc quy chỉ bị bám ăn mòn ở các đầu cực, làm gián đoạn dòng điện. Việc vệ sinh đầu cực bằng bàn chải kim loại hoặc len thép có thể khắc phục tình trạng này. Sau khi làm sạch, nên phủ một lớp mỡ mỏng để hạn chế oxy hóa và cải thiện tiếp xúc điện.

Không có cách nào biết trước ắc quy sắp hỏng

Trên thực tế, ắc quy thường phát ra nhiều “tín hiệu cầu cứu”. Nếu khi bạn vặn chìa khóa mà động cơ khởi động ì ạch, không “bốc” như bình thường, đó có thể là dấu hiệu ắc quy đang yếu. Đèn pha hoặc đèn trần mờ khi xe chưa nổ máy cũng cho thấy điện áp đang suy giảm.

Khi bảo dưỡng định kỳ, tài xế nên kiểm tra các đầu cực xem có xuất hiện lớp bột màu trắng, xanh dương hoặc xanh lá hay không. Đây có thể là dấu hiệu rò rỉ axit hoặc ắc quy không được sạc đầy trong thời gian dài.

#ắc quy ô tô #bảo dưỡng ắc quy ô tô

Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ

Mẫu xe best-seller VinFast VF 3: “Phụ kiện” hợp gu người trẻ

Liên tục đứng top doanh số thị trường Việt, VF 3 được xem là một biểu tượng cho phong cách sống mới của Gen Z: năng động, sành điệu và dám thể hiện cái tôi. Đặc biệt, mẫu xe best-seller của VinFast còn là người bạn đồng hành “vừa vặn” về cả chi phí lẫn công năng, giúp người trẻ tự tin chuyển đổi từ 2 bánh sang 4 bánh.
Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Những lỗi lái xe dễ bị phạt nguội ngày Tết

Dịp Tết, nhu cầu đi lại, thăm thân, du xuân tăng cao khiến mật độ phương tiện trên nhiều tuyến đường tăng. Bên cạnh niềm vui sum họp, thực tế cho thấy không ít tài xế vì tâm lý chủ quan, nể nang hoặc vội vàng đã vi phạm quy định giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Nghịch lý của Toyota Camry

Nghịch lý của Toyota Camry

Bán được 16 xe tháng đầu năm, Toyota Camry rơi xuống nhóm bán chậm nhất thị trường, nhưng cũng đồng thời "gồng gánh" doanh số toàn phân khúc.
4 thói quen lái xe có thể gây nguy hiểm

4 thói quen lái xe có thể gây nguy hiểm

Nhiều thói quen lái xe được truyền miệng qua nhiều thế hệ, nghe qua có vẻ hợp lý, tuy nhiên, không ít trong số đó đã lỗi thời hoặc sai về mặt kỹ thuật, có thể gây nguy hiểm.
Những lưu ý khi bám đuôi xe điện

Những lưu ý khi bám đuôi xe điện

Phanh tái sinh khiến xe điện giảm tốc mà đèn phanh không sáng, tài xế phía sau cần điều chỉnh thói quen quan sát và giữ khoảng cách an toàn.
Nghiên cứu bất ngờ về xe điện

Nghiên cứu bất ngờ về xe điện

Dữ liệu vệ tinh tại California ghi nhận việc gia tăng xe điện đang tạo ra khác biệt rõ rệt khi giúp giảm ô nhiễm không khí ngay trong các khu dân cư.
Bảo dưỡng ô tô trước Tết: Những hạng mục không thể bỏ qua

Bảo dưỡng ô tô trước Tết: Những hạng mục không thể bỏ qua

Sau một năm vận hành, nhiều bộ phận trên xe có thể đã xuống cấp mà người dùng không để ý. Việc bảo dưỡng ô tô trước Tết vì thế không chỉ giúp xe vận hành ổn định, mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong những chuyến đi dài ngày.