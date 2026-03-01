Nguyên tắc lái xe máy trên đường trơn trượt

Kỹ thuật phanh xe an toàn trên đường trơn

Khi mặt đường ướt, ma sát giữa lốp và đường giảm mạnh, khiến quãng đường phanh dài hơn và bánh xe dễ bị khóa cứng dẫn đến trượt tự do. Thay vì bóp phanh cứng, tài xế cần bóp và nhả liên tục (mô phỏng hệ thống ABS). Việc này giúp bánh xe không bị khóa cứng, duy trì khả năng kiểm soát xe. Đối với xe có ABS, người lái có thể bóp cứng cả phanh trước và sau trên đường thẳng; hệ thống sẽ tự động xử lý hiện tượng bó cứng. Đối với xe không có ABS, cần chủ động nhấp nhả cả hai phanh, đồng thời nhả hết ga và không cắt côn (với xe côn tay).

Người lái cũng có thể chủ động phối hợp các loại phanh của xe bằng cách bóp đồng thời 2 phanh trước và phanh sau một cách nhẹ nhàng và sớm hơn bình thường. Ở các xe xe số, việc về số thấp khi giảm ga giúp giảm tốc nhanh chóng và hiệu quả hơn so với chỉ dùng phanh vật lý.

Lưu ý không phanh khi đang vào cua vì khi xe đang nghiêng để chuyển hướng, bóp phanh dễ gây trượt bánh. Cần giảm tốc độ hoàn toàn trước khi vào cua và chỉ tăng tốc hoặc phanh khi đã thoát góc cua. Ngoài ra, xe tay ga nên ưu tiên phanh trái (phanh sau hoặc phanh kết hợp); xe số cần thuần thục kỹ năng phanh chân.

Kiểm soát tốc độ và tầm nhìn

Người lái nên duy trì tốc độ phù hợp để kịp xử lý tình huống bất ngờ ví dụ trong khu vực nội đô, tốc độ duy trì khoảng 30 – 40 km/h và nên giảm ít nhất 1/3 tốc độ so với khi đi đường khô ráo.

Trong điều kiện mưa gió hoặc đường trơn trượt, việc chủ động quan sát và sử dụng tín hiệu đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Người điều khiển phương tiện nên bật đèn chiếu gần (đèn cốt) ngay cả vào ban ngày nhằm tăng khả năng nhận diện cho các xe khác. Tuyệt đối không sử dụng đèn pha vì có thể gây chói mắt, ảnh hưởng tầm nhìn của người đi đường và vi phạm quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, cần duy trì tầm nhìn xa, quan sát kỹ các chướng ngại vật trên đường và tránh đi qua những vũng nước đọng, bởi đây có thể là nơi che khuất ổ gà hoặc các nguy cơ tiềm ẩn. Một kinh nghiệm hữu ích là bám theo vệt bánh xe của phương tiện phía trước, bởi khu vực này thường có độ ma sát cao hơn do nước đã được gạt bớt, đồng thời giúp người lái xe nhận diện những đoạn đường tương đối an toàn.

Bảo trì lốp và hệ thống xe

Trong mùa mưa, việc bảo dưỡng lốp xe và hệ thống kỹ thuật là yếu tố then chốt nhằm đảm bảo khả năng vận hành an toàn. Lốp xe là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với mặt đường, do đó cần lựa chọn loại lốp có độ bám tốt, rãnh thoát nước hiệu quả và tuyệt đối không sử dụng lốp đã mòn quá mức. Áp suất lốp cũng cần được duy trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, tránh bơm quá căng vì có thể làm giảm diện tích tiếp xúc với mặt đường, giảm lực ma sát, dẫn đến hiện tượng trượt nước và mất lái.

Bên cạnh lốp xe, hệ thống điện và truyền động cũng cần được kiểm tra định kỳ, đặc biệt là đèn chiếu sáng, xi nhan và hệ thống phanh trước mùa mưa để đảm bảo khả năng vận hành ổn định. Ngoài ra, xích (sên) xe cần được tra dầu mỡ thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng rỉ sét do nước mưa xâm nhập, góp phần kéo dài tuổi thọ và duy trì hiệu suất hoạt động của phương tiện.

Lựa chọn và sử dụng áo mưa

Việc lựa chọn áo mưa phù hợp không chỉ giúp bảo vệ người đi đường khỏi thời tiết xấu mà còn góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Để sử dụng áo mưa an toàn, người lái xe cần đặc biệt lưu ý cách mặc và cố định áo. Nếu sử dụng áo mưa choàng, nên ngồi đè lên phần vạt sau để tránh bị gió cuốn vào bánh xe và tuyệt đối không phủ vạt trước lên đầu xe vì có thể che đèn và gương. Ngoài ra, nên ưu tiên chọn áo mưa có dải nilon trong suốt tại vị trí đèn và thiết kế khe hở phù hợp để gương chiếu hậu có thể xuyên qua, giúp duy trì tầm nhìn tối ưu.