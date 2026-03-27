Hyundai Stargazer có bản mới, thay đổi toàn diện

Hyundai Stargazer được làm mới toàn diện về ngoại thất, duy trì các đặc tính đa dụng cùng không gian rộng rãi vốn có của một chiếc MPV, đồng thời khoác lên diện mạo mạnh mẽ và khỏe khoắn theo phong cách SUV.

Phần đầu xe được tái thiết kế với ngôn ngữ tạo hình thể thao và cứng cáp hơn. Dải đèn LED định vị ban ngày trở thành điểm nhận diện nổi bật, kết hợp cùng cụm đèn pha đặt cao và lưới tản nhiệt mở rộng, mang đến diện mạo hiện đại và vững chãi.

Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe được tạo hình rõ nét, kết nối liền mạch từ trước ra sau, giúp tổng thể xe trở nên năng động và giàu tính chuyển động. Thiết kế này đồng thời hỗ trợ tối ưu khí động học, nâng cao hiệu quả vận hành.

Xe sở hữu vóc dáng đậm chất SUV với mui xe nhô cao, dập gân mạnh mẽ, khoảng sáng gầm cao và tỷ lệ thân xe cân đối. Kích thước tổng thể được gia tăng với các thông số kích thước Dài x Rộng x Cao tổng thể lần lượt là 4.575 x 1.780 x 1.710 (mm), khoảng sáng gầm 205 mm, kết hợp cùng chiều dài trục cơ sở 2.780 mm, thuộc nhóm lớn hàng đầu trong phân khúc, giúp mở rộng không gian sử dụng.

Phía sau, cụm đèn hậu LED được thiết kế lại với hình khối sắc nét hơn, đồng bộ với tổng thể thiết kế và tăng khả năng nhận diện từ xa. Tổng thể ngoại thất mang đến hình ảnh một mẫu xe đa dụng hiện đại, phù hợp với phong cách sống năng động của khách hàng ngày nay.

Không dừng lại ở diện mạo bên ngoài, Hyundai Stargazer mới còn nâng tầm khoang nội thất với thiết kế được tinh chỉnh đáng kể, mang lại trải nghiệm hiện đại, tinh tế và cao cấp hơn rõ rệt so với phiên bản trước. Các đường nét trong cabin được xử lý mềm mại, liền mạch hơn, kết hợp cùng cách phối màu và vật liệu mới giúp tổng thể không gian trở nên hài hòa và bắt mắt. Chất liệu sử dụng cũng được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn, đồng thời cách bố trí các khu vực chức năng được tối ưu lại một cách thông minh, giúp người dùng dễ dàng thao tác và nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những điểm mạnh nổi bật của Stargazer mới. Với chiều rộng 1.780 mm và chiều dài cơ sở 2.780 mm, xe mang đến khoang cabin rộng rãi, đảm bảo sự thoải mái cho cả ba hàng ghế. Khoảng để chân, khoảng trống trần xe và bề rộng ghế được tối ưu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cho gia đình đông người cũng như hoạt động kinh doanh vận tải.

Điểm nhấn công nghệ trên phiên bản mới là cụm màn hình kép panoramic gồm hai màn hình 10,25 inch liền mạch, tích hợp đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm trong một khối thiết kế thống nhất. Giao diện hiển thị trực quan giúp người lái dễ dàng theo dõi thông tin và thao tác. Bên cạnh các chức năng giải trí và hiển thị bản đồ, hệ thống còn cho phép điều chỉnh nhiều tính năng vận hành của xe, bao gồm các thiết lập liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), mang lại sự thuận tiện và hiện đại trong quá trình sử dụng.

Xe tiếp tục được trang bị đầy đủ các tiện nghi như hệ thống điều hòa tự động, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió cho hàng ghế sau, cổng sạc USB Type-C cùng các kết nối thông minh, góp phần mang lại trải nghiệm tiện dụng và thoải mái cho người dùng trong mọi hành trình.

Hyundai Stargazer mới sử dụng động cơ Smartstream G1.5L, cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị cũng như trên các hành trình dài.

Động cơ được trang bị hệ thống kim phun kép DPFI, giúp tối ưu quá trình hòa trộn nhiên liệu và không khí, từ đó nâng cao hiệu suất đốt cháy và giảm mức tiêu hao nhiên liệu. Hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITMS hỗ trợ duy trì nhiệt độ vận hành tối ưu, góp phần tăng hiệu quả hoạt động và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được trang bị hộp số biến thiên thông minh iVT, sử dụng dây đai xích nhằm tăng độ bền và giảm hao hụt truyền động. Chế độ giả lập 8 cấp và 4 chế độ lái (Normal - Eco - Sport - Smart) giúp tối ưu khả năng vận hành và cảm giác lái, mang lại sự linh hoạt cho nhiều điều kiện di chuyển và phong cách lái.

Sự kết hợp giữa động cơ và hộp số giúp Stargazer mới đạt được sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, độ êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu - yếu tố quan trọng đối với cả khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ.

Hyundai Stargazer bản mới được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense bổ sung thêm các tính năng mới, mang đến hệ thống hỗ trợ lái toàn diện và hiện đại hàng đầu trong phân khúc. Các tính năng bao gồm: điều khiển hành trình thông minh (SCC); hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA); hệ thống đèn pha tự động thích ứng (HBA); hỗ trợ cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù (BCA); hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA); hỗ trợ giữ làn đường (LKA); hỗ trợ định tâm làn đường (LFA); hỗ trợ cảnh báo xe phía trước di chuyển (VAD); hỗ trợ mở cửa an toàn (SEW); Hhỗ trợ cảnh báo bỏ quên người ngồi phía sau (ROA)…

Bên cạnh đó, xe được trang bị 6 túi khí cùng các hệ thống an toàn tiêu chuẩn, mang lại khả năng bảo vệ toàn diện cho hành khách trong nhiều tình huống vận hành.

Hyundai Stargazer mới chính thức có mặt tại hệ thống đại lý Hyundai trên toàn quốc từ ngày 24/03/2026, với 2 phiên bản: Đặc biệt và Cao cấp đi kèm giá bán lần lượt là 569 triệu đồng (bản Đặc biệt), 615 triệu đồng (bản Cao cấp).