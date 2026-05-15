Thấy gì từ loạt xe, bán tải 'máy to chấm lớn' Ford vừa mở bán?

Ford vừa "đánh úp" cộng đồng người yêu thích ôtô với loạt xe mới trong năm nay. Ford lần này tập trung vào các mẫu xe giá trên mốc một tỷ đồng, với động cơ mạnh hơn, bao gồm cả các tùy chọn chạy xăng.

"Máy to chấm lớn" là chủ lực

Có thể nhìn thấy trong dàn sản phẩm được giới thiệu, phiên bản máy xăng tăng áp 2.3L của mẫu SUV Everest và bán tải Ranger Raptor động cơ xăng tăng áp V6 3.0L là 2 cái tên được Ford tập trung đẩy mạnh trong năm nay.

Đây cũng có xem là động thái cho dấu ấn chiến lược kinh doanh của hãng xe Mỹ tại Việt Nam - tập trung vào các mẫu xe cao cấp ở giai đoạn mà các sản phẩm bình dân ngày càng nhiều đối thủ. Điều này cũng được thể hiện rõ ở dải sản phẩm hiện tại của Ford.

Hãng không còn bất kỳ đại diện nào ở phân khúc giá rẻ cỡ A, B như EcoSport ngày trước. Mẫu xe nhỏ nhất và có mức giá dễ tiếp cận nhất của Ford nay là Territory, thuộc phân khúc C với giá khởi điểm khoảng 739 triệu đồng. Các cái tên còn lại như Ford Everest hay Ranger đều có giá khởi điểm từ một tỷ đồng.

Chiến lược này đã được Ford Việt Nam tính toán từ vài năm trước, và mang lại kết quả tương đối khả quan. Ford vẫn đang làm tốt ở những nhóm xe "không rẻ" này, bằng các sản phẩm có triết lý rõ ràng.

Ford Teritory là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của hãng hiện tại. Ảnh: Ford.

Territory luôn nằm trong nhóm bán chạy, sẵn sàng "kèn cựa" doanh số với vua phân khúc là Mazda CX-5.

Trong khi đó, Ford Everest ở thời điểm hiện tại gần như không còn đối thủ trước Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe, còn Ford Ranger là cái tên đã thống trị trong nhóm xe bán tải tại thị trường Việt trong suốt nhiều năm liền.

Và khi các mẫu xe này đều đang làm tốt nhiệm vụ, Ford chọn cách mở rộng sức ảnh hưởng tới nhóm khách hàng cao cấp hơn, khi tung ra các quân bài chiến lược ở nhóm xe bán tải và SUV 7 chỗ.

Bán tải máy V6 cho "dân chơi"

Ở lần ra mắt này, Ford mang Ranger Raptor V6 3.0 Ecoboost đến thị trường Việt. Đây chính là cái tên được cộng đồng yêu thích bán tải ngóng chờ nhiều năm.

Khác với các phiên bản trước, Ranger Raptor dù không có nhiều thay đổi về thiết kế nhưng lại tinh chỉnh gần như toàn bộ công nghệ ở khoang lái và sức mạnh động cơ.

Ghế lái ôm sát cơ thể hơn, hỗ trợ cho người lái trong những chuyến đi vượt địa hình. Vô lăng với lẫy chuyển số hợp kim và hầu hết tùy chỉnh chế độ lái đều xuất hiện dạng nút bấm. Màn hình thêm chức năng Mymode điều chỉnh âm thanh ống xả, tinh chỉnh hệ thống treo và chế độ lái tùy nhu cầu.

Tất cả những thay đổi này nhằm phục vụ cho cỗ máy "khủng long" bên dưới nắp ca pô - máy xăng 3.0L V6 EcoBoost, hệ thống chống trễ turbo lấy cảm hứng từ xe đua, cho công suất 391 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 583 Nm tại 3.500 vòng/phút.

Không phải ngẫu nhiên mà động cơ xăng tăng áp V6 được nhiều người chờ đón trên Raptor. Nếu bản máy dầu mạnh mẽ theo kiểu gã công nhân to lớn vạm vỡ, thì động cơ xăng biến Raptor thành một mẫu bán tải hiệu suất cao thực sự.

Động cơ xăng uy lực với quãng ga dài cho phép người lái tạo ra những cú tăng tốc uy lực, tiếng động cơ phấn khích và sự lỳ lợm ở dải tốc độ cao.

Và để hỗ trợ cho khả năng off-road, Ranger Raptor được lắp hệ thống phuộc giảm xóc Fox 2,5 inch thế hệ mới với công nghệ van kiểm soát thích ứng địa hình theo thời gian thực điều khiển điện tử.

Với giá bán 1,448 tỷ, đây chính là sản phẩm chủ lực của hãng trong chiến lược mở rộng thị phần nhóm xe cao cấp, tập trung vào các khách hàng không ngại chi tiền sở hữu mẫu xe hiệu năng cao.

Ở thời điểm mà Ranger các phiên bản phổ thông hay Wildtrak trở thành đối trọng được nhiều đại diện nhắm đến, cạnh tranh ở từng trang bị, từng mã lực, Raptor máy to là sản phẩm thể hiện rõ vị thế của Ford. Họ chọn đặt chiếc bán tải lên trên các đối thủ một bậc về cả động cơ lẫn mức giá, nhắm trực diện đến những khách hàng chịu chi và muốn có một mẫu bán tải khác biệt.

Đương nhiên sẽ là khập khiễng nếu đặt Raptor V6 ngang hàng với khủng long RAM 1500 TRX máy V8 siêu nạp, nhưng với mức giá chưa đến 1,5 tỷ đồng, cỗ máy V6 3.0L của Ranger Raptor đã đủ để chiều lòng nhóm khách hàng này.

Ford Wildtrak V6 được mang về sẵn sàng đối đầu các đối thủ thuộc nhóm bán tải phổ thông. Ảnh: Phong Vân.

Ngoài "khủng long" Raptor hiệu suất cao, Ford mang thêm Wildtrak V6 3.0 diesel đến với mức giá gần 1,1 tỷ đồng. Đây là mẫu xe có nhiệm vụ đối đầu với Toyota Hilux phiên bản cao cấp, với Mitsubishi Triton cũng đang là lựa chọn của nhiều người, cũng như các tân binh mới. Không vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại của nhóm xe bán tải như Raptor, Wildtrak vẫn là một cái tên nổi bật ở nhóm xe bán tải "ăn chơi" nhờ thiết kế được yêu thích, nay có thêm động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt.

Ford Everest máy xăng - mở rộng tệp khách hàng

Dù ghi nhận doanh số tốt so với đối thủ, những phiên bản trước đó của Ford Everest dường như đang ưu tiên một nhóm khách hàng cũ, vốn yêu thích Ford và những nét hầm hố của mẫu SUV 7 chỗ.

Năm nay, Ford Việt Nam quyết định mang thêm bản máy xăng đến. Ngoài câu chuyện về các quy định khí thải tại thị trường Việt, Ford dường như muốn dùng Everest máy xăng để mở rộng hơn tệp khách hàng SUV 7 chỗ.

Khi cầm lái, cỗ máy xăng này làm tốt nhiệm vụ khi cho khả năng vận hành đủ tốt để những ga đầu không thua kém động cơ dầu 2.0L bi-turbo, đồng thời khả năng cách âm, chống rung nổi bật của động cơ xăng được thể hiện rõ ràng.

Đương nhiên với người yêu thích xe máy dầu ồn ã trên những mẫu SUV cỡ lớn, đây không phải lựa chọn hàng đầu, nhưng Ford Everest phiên bản mới sẽ là tùy chọn hợp với những khách hàng muốn mua xe phục vụ gia đình và thường có những chuyến đi dài với người thân. Trải nghiệm thoải mái trên xe có thể dễ dàng cảm nhận được so với các phiên bản diesel trước đó.

Ford Everest máy xăng là lựa chọn mới cho khách hàng yêu thích sự êm ái đường dài. Ảnh: Phong Vân.

Có thể thấy bước đi chiến lược của Ford Việt Nam cho thấy sự tự tin vào sức mạnh thương hiệu và sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Bằng cách mang về những cỗ máy V6 vốn là niềm khao khát của giới yêu xe, Ford không chỉ nới rộng khoảng cách với các đối thủ truyền thống mà còn thiết lập cho mình một vị thế riêng.

Dù chắc chắn đây không phải những mẫu xe cho số đông, đặc biệt trong thời điểm nhiều quy định mới áp dụng với nhóm bán tải, xe máy dầu tại Việt Nam, các mẫu xe "máy to chấm lớn" này vẫn sẽ có cho mình một tệp khách hàng riêng biệt, mà ít đại diện nào đủ khả năng tranh giành, đặc biệt trong bối cảnh nhiều hãng xe chạy đua điện hóa.

Tất nhiên không loại trừ khả năng Ford sẽ sớm mang về những phiên bản hybrid của Ranger hay Everest, nếu như thị trường xe Việt có những động thái chuyển dịch rõ ràng, hay những ưu đãi mới dành cho nhóm xe lai sử dụng động cơ cỡ nhỏ.x