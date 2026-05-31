Honda Africa Twin ra mắt thế hệ mới - thay áo, giá từ 541 triệu đồng

Honda Africa Twin vừa chính thức được Honda Việt Nam giới thiệu đến khách hàng. Xe có 2 phiên bản, trong đó bản CRF1100L Africa Twin có giá xấp xỉ 541 triệu đồng, còn bản CRF1100L Africa Twin Adventure Sports có giá xấp xỉ 621 triệu đồng.

Điểm nhấn của Honda Africa Twin bản 2026 nằm ở cách kết hợp màu sắc và bộ tem hoàn toàn mới. Ở bản tiêu chuẩn, cách phối màu được làm mới với sắc đỏ trải dài xuyên suốt thân xe kết hợp họa tiết tem sắc nét. Bản Adventure Sports sở hữu các mảng màu đỏ mở rộng, kết nối liền mạch hơn với bộ tem thân xe, phù hợp chất rally.

Cả hai phiên bản Honda Africa Twin 2026 tại Việt Nam đều sở hữu khối động cơ xy-lanh đôi song song dung tích 1.084 cc, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực tại 7.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 112 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Xe đồng thời được trang bị màn hình TFT cảm ứng 6,5 inch, hệ thống IMU 6 trục, kèm theo các tính năng kiểm soát lực kéo HSTC, chống bốc đầu và nhiều chế độ lái linh hoạt, hỗ trợ người lái vận hành an toàn trên nhiều điều kiện đường khác nhau.

Honda Africa Twin bản tiêu chuẩn sử dụng vành trước 21 inch, vành sau 18 inch đi cùng lốp không săm. Khung sườn thép nhẹ, gắp nhôm của xe lấy cảm hứng từ CRF450R cùng hệ thống treo hành trình dài.

Phiên bản Adventure Sports được phát triển theo định hướng touring cao cấp dành cho những chuyến đi dài, nổi bật với bánh trước 19 inch cùng lốp kích thước lớn hơn so với bản tiêu chuẩn.

Xe sở hữu thiết kế khí động học mới kết hợp kính chắn gió chỉnh 5 cấp độ, bình xăng dung tích lớn 24,8 lít cùng hệ thống treo điện tử Showa-EERA™ tiêu chuẩn, kết hợp với hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp.

Hai phiên bản của Honda Africa Twin 2026 sẽ chính thức được bán ra thị trường từ ngày 15/6 tới đây thông qua hệ thống Honda Dream Wing.