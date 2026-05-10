Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xe

Cách lái xe an toàn khi bị tạt đầu

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong điều kiện giao thông ngày càng đông đúc, đặc biệt tại các đô thị lớn, tình huống bị phương tiện khác bất ngờ tạt đầu xảy ra khá phổ biến và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Nếu giữ bình tĩnh và nắm vững kỹ năng xử lý, người lái xe vẫn có thể kiểm soát tình huống và hạn chế tối đa nguy cơ va chạm.

Yếu tố quan trọng hàng đầu khi gặp tình huống bị xe tạt đầu là giữ bình tĩnh. Trong nhiều trường hợp, phản xạ tự nhiên của người lái là đánh lái gấp để tránh chướng ngại phía trước. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn rủi ro cao, nhất là khi xe đang di chuyển với tốc độ lớn hoặc trên mặt đường trơn trượt. Việc đổi hướng đột ngột có thể khiến phương tiện mất ổn định, trượt bánh hoặc va chạm với các phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều.

Thay vì đánh lái theo phản xạ, người điều khiển phương tiện nên nhanh chóng nhả chân ga và đạp phanh dứt khoát nhưng có kiểm soát. Đối với các phương tiện được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), việc giữ lực phanh ổn định sẽ giúp hệ thống phát huy hiệu quả, hỗ trợ giảm tốc an toàn mà vẫn duy trì khả năng điều hướng. Đồng thời, cần giữ chắc tay lái và điều chỉnh hướng xe một cách nhẹ nhàng, tránh những thao tác đột ngột.

Trong tình huống bị xe tạt đầu, yếu tố quyết định không phải là phản xạ nhanh mà là phản xạ đúng

Trong tình huống bị xe tạt đầu, yếu tố quyết định không phải là phản xạ nhanh mà là phản xạ đúng

Bên cạnh thao tác điều khiển phương tiện, quan sát tình hình xung quanh là yếu tố mang tính quyết định. Trong khoảng thời gian rất ngắn, người lái cần nhanh chóng đánh giá không gian hai bên và phía sau để xác định phương án xử lý phù hợp. Chỉ khi bảo đảm đủ điều kiện an toàn mới nên chuyển làn hoặc né tránh. Việc đánh lái khi chưa quan sát kỹ có thể làm gia tăng nguy cơ tai nạn dây chuyền.

Một thực tế đáng lưu ý là không ít tài xế có xu hướng phản ứng tiêu cực sau khi bị tạt đầu, như bấm còi liên tục, tăng tốc để vượt lại hoặc có hành vi "trả đũa". Những hành động này không chỉ làm gia tăng nguy cơ va chạm mà còn dễ dẫn đến xung đột giao thông. Lái xe an toàn không chỉ đòi hỏi kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn yêu cầu khả năng kiểm soát cảm xúc và ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Ngoài ra, việc duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước luôn là nguyên tắc cơ bản nhưng đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa tai nạn. Khoảng cách hợp lý giúp người lái có thêm thời gian phản ứng khi xảy ra tình huống bất ngờ, tạo ra "vùng đệm an toàn" để xử lý linh hoạt và hiệu quả.

Có thể khẳng định, trong tình huống bị xe tạt đầu, yếu tố quyết định không phải là phản xạ nhanh mà là phản xạ đúng. Giữ bình tĩnh, phanh hợp lý, quan sát cẩn trọng và tránh hành động bốc đồng chính là những nguyên tắc cốt lõi giúp mỗi tài xế bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông xung quanh.

Tin liên quan

Tags:

#lái xe an toàn #xe bị tạt đầu

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

10 mẫu xe RV đẹp nhất thế giới

RV (recreational vehicle - xe hoán cải) là dòng xe giúp người sử dụng có thể vừa dịch chuyển từ điểm này đến điểm khác, trong khi vẫn có những tiện nghi cơ bản và không gian phục vụ cuộc sống hàng ngày...
Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Hà Nội dự kiến siết xe ôm chạy xăng

Xe ôm công nghệ chạy xăng bị cấm hoạt động trong vùng phát thải thấp, xe ôm truyền thống chạy xăng được lưu thông trong vùng phát thải thấp ngoài các khung giờ cấm nếu đáp ứng quy chuẩn khí thải.
VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

VinFast VF 6: Dễ lái, vận hành êm, chi phí “nhẹ hầu bao”

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6. Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.
Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Khách hàng Hà Tĩnh đặt cọc VF 7 chỉ sau một vòng trải nghiệm

Diễn ra trong 3 ngày 24-26/4 tại Vincom Hà Tĩnh, chương trình “Hào khí sông Lam” là dịp để người tiêu dùng trực tiếp cảm nhận và đưa ra đánh giá chân thực về xe điện. Nhiều khách hàng sau khi cầm lái đã thay đổi góc nhìn và sẵn sàng đặt cọc mua xe ngay tại sự kiện.
Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Người dân Hà Tĩnh ấn tượng với khả năng vận hành của VinFast VF 6 sau trải nghiệm thực tế

Từ 24-26/4, chương trình “Hào khí sông Lam” đã trở thành điểm hẹn sôi động tại Vincom Hà Tĩnh, mang tới cơ hội trực tiếp trải nghiệm thực tế các dòng xe điện thông minh của VinFast. Trong đó, VF 6 với khả năng vận hành “bốc” và hàm lượng công nghệ ấn tượng đã khiến nhiều người lái thử bất ngờ.
Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Xe máy Yamaha rục rịch tăng giá ở Đông Nam Á

Giá vật liệu nhựa leo thang trên toàn cầu đang gây sức ép lên chi phí sản xuất xe máy, buộc một số hãng Nhật Bản tại Đông Nam Á như Yamaha, Suzuki tính đến phương án tăng giá bán.
Chốt liền tay - Trúng ngay Grand I10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Chốt liền tay - trúng ngay Grand i10: Cơ hội vàng tại Hyundai Hà Tĩnh

Tưng bừng không khí những ngày đầu hè, Hyundai Hà Tĩnh chính thức khởi động chương trình bốc thăm trúng thưởng quy mô lớn với giải đặc biệt là một chiếc xe ô tô Grand i10. Đây là tâm điểm trong chuỗi ưu đãi “Vui Thống Nhất - nhận quà chất” với tổng giá trị khuyến mại lên đến 220 triệu đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!