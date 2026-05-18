Dừng đèn đỏ sai cách, hộp số dễ xuống cấp

Hiện nay, không ít người có thói quen chuyển cần số từ D (Drive) sang N (Neutral), thậm chí về P (Park) mỗi khi dừng đèn đỏ với suy nghĩ sẽ giúp giảm tải cho động cơ hoặc tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia kỹ thuật ô tô, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Việc liên tục chuyển đổi giữa các vị trí D và N trong thời gian ngắn khiến các chi tiết bên trong hộp số phải thay đổi trạng thái hoạt động liên tục. Về lâu dài, điều này có thể làm gia tăng mức độ hao mòn của hệ truyền động, ảnh hưởng đến tuổi thọ hộp số.

Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, thao tác chuyển về P khi xe chỉ dừng tạm thời còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn. Nếu xe chưa dừng hẳn hoặc bất ngờ bị va chạm từ phía sau, cơ cấu khóa hộp số có thể bị ảnh hưởng, dẫn tới hư hỏng và phát sinh chi phí sửa chữa không nhỏ.

Theo khuyến nghị từ nhiều chuyên gia và kỹ thuật viên ô tô, với các tình huống dừng ngắn như chờ đèn đỏ thông thường, người lái nên giữ nguyên cần số ở vị trí D và đạp phanh để giữ xe đứng yên. Các dòng xe số tự động hiện đại đã được thiết kế để vận hành ổn định trong trạng thái này mà không gây áp lực đáng kể lên động cơ hay làm tăng mức tiêu hao nhiên liệu.

Trong trường hợp phải dừng lâu, chẳng hạn khi ùn tắc giao thông kéo dài, tài xế có thể chuyển sang N kết hợp kéo phanh tay nhằm giảm cảm giác mỏi chân và hạn chế việc phải giữ phanh liên tục. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chuyển số quá nhiều lần nếu không thực sự cần thiết.

Việc hiểu đúng và sử dụng hộp số đúng cách không chỉ giúp xe vận hành êm ái hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ hộp số, hạn chế hư hỏng và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng trong quá trình sử dụng.