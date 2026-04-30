Trời nắng nóng, dùng ôtô điện chơi lễ cần lưu ý gì?

Để việc cầm lái ôtô điện chơi lễ dưới thời tiết nắng nóng diễn ra thuận lợi, tài xế cần lưu ý một số vấn đề, bao gồm vị trí đỗ xe, cách sạc...

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, TP.HCM và các tỉnh thành phía nam được dự báo sẽ thường xuyên ghi nhận tình hình thời tiết nắng nóng.

Khi này, ôtô là giải pháp di chuyển tiện nghi và an toàn, tuy nhiên người cầm lái ôtô điện vẫn cần lưu ý một số điều để chuyến hành trình diễn ra thuận lợi và an toàn.

Hạn chế đỗ xe nơi không có bóng râm

Việc hạn chế đỗ xe ở nơi không có bóng râm giúp nhiệt độ khoang lái không bị gia tăng quá mức. Khi khoang lái không quá nóng, hệ thống điều hòa của xe cũng không phải làm việc "vất vả" hơn.

Trong trường hợp ôtô đỗ dưới trời nắng, khoang lái tăng nhiệt đáng kể sẽ dẫn đến nhu cầu làm mát nhanh của người dùng. Việc cho hệ thống điều hòa làm việc hết công suất ở thời điểm khởi động xe giữa lúc thời tiết nắng nóng có thể gây thêm áp lực cho gói pin cao áp, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến phạm vi hoạt động của xe.

Người dùng có thể cân nhắc phương án sử dụng áo trùm xe khi không tìm được chỗ đỗ xe có bóng râm. Cách làm này giúp hạn chế khả năng tăng nhiệt khoang lái, giảm áp lực cho pin và hệ thống điện khi khởi động xe và hệ thống điều hòa.

Hạn chế sạc nhanh liên tục

Theo Recurrent, nhiệt độ cao trên 30 độ C tiềm ẩn nguy cơ làm tăng tốc các phản ứng hóa học không mong muốn bên trong pin cao áp, dẫn đến khả năng mất dung lượng khả dụng vĩnh viễn. Khi kết hợp với sạc nhanh, nhiệt độ càng tăng cao dẫn đến tăng nguy cơ nói trên.

Nghiên cứu do Geotab thực hiện cho thấy nhóm ôtô điện sử dụng sạc nhanh trên 12% tổng số lượt sạc pin sẽ ghi nhận mức suy giảm dung lượng khả dụng mỗi năm tăng thêm 2,5%.

Sạc nhanh liên tục dưới nền nhiệt môi trường cao có thể ảnh hưởng đến pin cao áp. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Đơn vị này cũng tìm hiểu nguy cơ pin bị "lão hóa" ở nhóm ôtô điện sử dụng trong điều kiện thời tiết nóng, tức có hơn 35% số ngày hoạt động ghi nhận nhiệt độ môi trường cao hơn 25 độ C. Kết quả, nhóm này có tình trạng giảm dung lượng nhanh hơn khoảng 0,4% so với nhóm xe hoạt động nhiều trong thời tiết mát mẻ.

Như vậy, nhiệt độ môi trường không ảnh hưởng quá nhiều đến độ lão hóa của pin cao áp, nhưng sạc nhanh liên tục dưới nền nhiệt cao sẽ tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.

Không bơm lốp quá căng

Dưới thời tiết nắng nóng, áp suất trong lốp có thể tăng thêm 10-15%, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố không mong muốn khi xe di chuyển ở tốc độ cao.

Với ôtô điện, đặc thù mô-men xoắn lớn tức thời khiến lốp xe nhanh mòn hơn. Yếu tố này càng làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố với lốp xe khi được bơm căng quá mức.

Bơm lốp quá căng khi chạy xe dưới trời nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tài xế cũng nên kiểm tra kỹ tình trạng 4 lốp xe trước khi bắt đầu hành trình. Việc chuẩn bị sẵn bộ dụng cụ vá lốp, thay lốp trong trường hợp khẩn cấp cũng nên được tính đến.

Ngoài ra, tài xế cũng cần chuẩn bị đèn khẩn cấp, biển hay thiết bị cảnh báo để sử dụng trong trường hợp xe gặp sự cố, cần dừng khẩn cấp trên cao tốc. Việc này một mặt đảm bảo an toàn, mặt khác giúp tài xế tránh được khoản phạt 12-14 triệu đồng như quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168.

Sạc pin trước khi đi, chuẩn bị kỹ lộ trình

Việc sạc đầy pin trước khi khởi hành không còn là khuyến cáo quá xa lạ với tài xế xe điện ở Việt Nam.

Dù phần lớn ôtô điện tại Việt Nam hiện có tầm hoạt động trên 300 km/lần sạc, nhiều biến số diễn ra trên hành trình có thể ảnh hưởng ít nhiều đến quãng đường tối đa mà xe có thể chạy, chẳng hạn kẹt xe, thay đổi lộ trình.

Sạc đủ pin, chuẩn bị kỹ lộ trình để việc cầm lái ôtô điện chơi lễ diễn ra suôn sẻ. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Tài xế cũng cần lưu ý chuẩn bị kỹ lộ trình. Ngoài tuyến đường dự định đi, người lái ôtô điện cũng cần bổ sung các điểm nghỉ dọc đường, tốt nhất là nơi có trạm sạc công cộng.

Sau mỗi 4 giờ di chuyển, xe nên dừng nghỉ để cả người lẫn xe được nghỉ ngơi, ôtô điện cũng có thể tranh thủ nạp thêm chút điện trước khi tiếp tục hành trình.

Bên cạnh mạng lưới sạc công cộng V-GREEN hiện dành riêng cho ôtô điện VinFast, tài xế xe điện có thể tham khảo các ứng dụng như Trạm sạc EV để tìm kiếm các trụ sạc công cộng trên hành trình dự định đi.

