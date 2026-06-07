VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh ra mắt mẫu xe VF 8 thế hệ mới

Sáng 7/6, VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh tổ chức sự kiện ra mắt mẫu xe VinFast VF 8 thế hệ mới.

VF 8 thế hệ mới đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của VinFast khi được nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến nền tảng kỹ thuật. Xe áp dụng triết lý thiết kế “Dòng chảy công nghệ” (Tech Fluid), tập trung vào tính hiện đại và tối ưu công thái học trong không gian nội thất.

Về kích thước, VF 8 thế hệ mới có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.701 x 1.872 x 1.670mm, với chiều dài cơ sở 2.840mm. Mẫu xe này tiếp tục duy trì cấu hình 5 chỗ ngồi nên không gian cabin bên trong khá rộng rãi.

Bà Lê Thị Như Thuỷ - chủ đầu tư VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh và ông Nguyễn Quang Nam – Giám đốc điều hành VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh công bố mẫu xe VF 8 thế hệ mới.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất nằm ở nền tảng công nghệ và cấu trúc điện - điện tử hoàn toàn mới. Nhờ sự tối ưu từ khâu nghiên cứu, trọng lượng xe đã giảm tới 600 kg so với thế hệ tiền nhiệm.

Việc cắt giảm trọng lượng đáng kể này giúp mẫu SUV vận hành linh hoạt hơn, đồng thời nâng cao hiệu suất năng lượng và độ ổn định của khung gầm. Hệ thống treo ứng dụng công nghệ giảm chấn thích ứng FSD và hệ thống quản lý nhiệt tích hợp ITM, hướng đến khả năng tối ưu năng lượng, nâng tuổi thọ pin và mô-tơ.

﻿ Hình ảnh mẫu xe VF 8 thế hệ mới.

VinFast VF 8 thế hệ mới có tầm di chuyển gần 500 km một lần sạc đầy (chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh 10-70% trong gần 30 phút. Xe có giá niêm yết 999 triệu đồng (chưa áp dụng khuyến mãi) với mức giá trên, VF 8 thế hệ mới có giá dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV cỡ D (SUV hạng D).

Khách hàng chiêm ngưỡng, trải nghiệm xe VF 8 thế hệ mới.

Sự kiện ra mắt mẫu xe VinFast VF 8 thế hệ mới của VinFast Bình Thủy Hà Tĩnh thu hút đông đảo khách hàng tham dự, trực tiếp trải nghiệm những nâng cấp nổi bật trên mẫu SUV điện này, tham gia các trò chơi nhận quà hấp dẫn.

Bà Lê Thị Như Thuỷ - chủ đầu tư VinFast Bình Thuỷ Hà Tĩnh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, bà Lê Thị Như Thuỷ - chủ đầu tư VinFast Bình Thuỷ Hà Tĩnh chia sẻ: "Chương trình hôm nay không chỉ là dịp để VinFast chính thức giới thiệu mẫu xe VF 8 thế hệ mới mà còn là cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm những công nghệ hiện đại, khám phá những tính năng nổi bật của mẫu xe, đồng thời tiếp cận những chương trình ưu đãi hấp dẫn và chính sách chăm sóc khách hàng đặc biệt từ VinFast".

Dịp này, khách hàng đặt cọc xe VF 8 thế hệ mới tại VinFast Bình Thuỷ Hà Tĩnh sẽ được hưởng nhiều ưu đãi với tổng giá trị lên đến 220 triệu đồng.