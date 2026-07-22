Honda tiếp tục ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ tại Đông Nam Á

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Honda Super-One lần đầu ra mắt công chúng tại Japan Mobility Show 2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình vuông vức, nhỏ gọn cùng phong cách thiết kế khác biệt so với phần lớn các mẫu xe điện đô thị hiện nay.

Xe có kích thước dài 3.599 mm, rộng 1.573 mm và cao 1.608 mm, thuộc nhóm hatchback cỡ A. Mặc dù có kích thước tương đồng các mẫu kei car tại Nhật Bản, Super-One không nằm trong phân khúc này nên không bị giới hạn về công suất theo quy định dành cho xe kei.

Honda trang bị cho Super-One mô-tơ điện có công suất tối đa 95 mã lực khi kích hoạt chế độ Boost Mode, đi kèm mô-men xoắn cực đại 162 Nm.

Những thông số này có thể không quá nổi bật so với nhiều mẫu xe điện hiện nay, nhưng với trọng lượng chỉ khoảng 1.090 kg, Super-One hứa hẹn mang đến khả năng tăng tốc linh hoạt và cảm giác lái đầy hứng khởi trong điều kiện đô thị.

Trước đó, Honda cũng từng đưa Super-One chinh phục đường đua leo đồi nổi tiếng Goodwood Hillclimb nhằm phô diễn khả năng vận hành của mẫu hatchback điện cỡ nhỏ này.

Hiện Honda mới xác nhận Super-One dành cho các thị trường sử dụng vô-lăng bên phải. Tuy nhiên, việc mẫu xe tiếp tục mở rộng sang Indonesia cho thấy hãng xe Nhật Bản đang đặt nhiều kỳ vọng vào nhu cầu xe điện đô thị tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đẩy mạnh quá trình điện hóa và hạ tầng trạm sạc ngày càng hoàn thiện, Super-One được xem là một trong những sản phẩm có thể giúp Honda tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tại đô thị. Không loại trừ khả năng hãng sẽ phát triển thêm phiên bản vô-lăng bên trái nếu mở rộng sang các thị trường khác trong tương lai.

Honda hiện chưa công bố giá bán Super-One tại Indonesia.

Mẫu xe đã được mở bán tại Singapore, tuy nhiên mức giá tại quốc đảo này khó có giá trị tham khảo do chịu ảnh hưởng của hệ thống thuế và chi phí sở hữu ô tô thuộc hàng cao nhất thế giới.