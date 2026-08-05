Toyota Alphard 2026 ra mắt

Hãng xe Nhật Bản Toyota ra mắt Alphard 2026 - phiên bản mới cho khách hàng Thái Lan, thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Mẫu MPV cao cấp của Toyota phát triển dựa trên triết lý "Seamless Serenity", sự tĩnh tại liền mạch, tập trung nâng cao trải nghiệm tiện nghi và khả năng vận hành.

Bên cạnh việc làm mới các phiên bản hiện có, Toyota bổ sung bản mới mang tên HEV Smart, với mức giá khởi điểm 107.400 USD. Các bản khác không đổi so với hiện hành. Trong khi đó, bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury Eclipse Edition giá 141.000 USD. Khách hàng tại đất nước chùa vàng có tới 6 lựa chọn các phiên bản của Alphard 2026.

Biến thể mới HEV Smart là lựa chọn tiêu chuẩn trong dòng sản phẩm Alphard tại Thái Lan. Xe trang bị bộ mâm hợp kim kích thước 19 inch, hệ thống đèn pha và đèn hậu LED toàn phần với đèn báo rẽ dạng tuần tự.

Khoang lái nổi bật với màn hình hiển thị thông tin đa năng (MID) 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 14 inch. Hệ thống định vị tích hợp và kết nối T-Connect là trang bị tiêu chuẩn. Ghế bọc da Premium Nappa kết hợp vật liệu tổng hợp, tích hợp tính năng sưởi và thông gió cho hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai.

Hàng ghế thứ hai được chú trọng đặc biệt với chức năng massage thư giãn và chương trình Smart Comfort. Hành khách có thể điều khiển các chức năng ghế và hệ thống trong xe thông qua một máy tính bảng có thể tháo rời. Xe sử dụng kính tối màu cho khoang sau, rèm che nắng chỉnh điện cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, gương chiếu hậu tự động chống chói. Hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập tích hợp công nghệ Nanoe X cho hàng ghế trước.

Xe sử dụng động cơ hybrid 2.5, sản sinh tổng công suất 250 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh điện tử E-Four. Hệ thống an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới là trang bị tiêu chuẩn, cùng với 6 túi khí và camera 360 độ.

Ngoài bản tiêu chuẩn mới, Toyota còn cung cấp tùy chọn đặc biệt mang tên Eclipse Edition cho tất cả các phiên bản của Alphard 2026. Điểm nhấn của gói này là lớp phim bảo vệ sơn ngoại thất dạng lỳ, giúp tăng độ bền về bảo vệ bề mặt sơn. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho màu ngoại thất đen.

Toyota Alphard 2026 bán ra tại Thái Lan từ tháng 8.