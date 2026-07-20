Cảnh báo thời tiết theo thời gian thực trên biển báo điện tử, hỗ trợ lái xe chủ động lưu thông an toàn

Cảnh báo thời tiết theo thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử.

Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc (Cục Đường bộ Việt Nam) đang triển khai chức năng cảnh báo thông tin thời tiết theo thời gian thực trên hệ thống biển báo điện tử (VMS) tại các tuyến đường bộ và đường cao tốc được giao quản lý, góp phần hỗ trợ người tham gia giao thông chủ động xử lý tình huống, bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Các thông tin về thời tiết như mưa lớn, sương mù, tầm nhìn hạn chế, gió mạnh và các điều kiện bất lợi khác được cập nhật liên tục trên biển báo điện tử. Nhờ đó, lái xe có thể dễ dàng quan sát, kịp thời điều chỉnh tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và lựa chọn phương án di chuyển phù hợp.

Đây là một trong những nhiệm vụ mới của Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc sau khi được Cục Đường bộ Việt Nam giao quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành giao thông tuyến cao tốc (TMC) từ tháng 3/2026. Thông qua hệ thống TMC, Trung tâm Thực hiện giám sát giao thông, hỗ trợ xử lý sự cố, đồng thời tổ chức cảnh báo sớm về điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ ùn tắc, tai nạn và các tình huống phát sinh trên tuyến.

Biển báo điện tử cập nhật liên tục thông tin cảnh báo thời tiết.

Theo Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc, việc cung cấp thông tin cảnh báo theo thời gian thực không chỉ giúp người điều khiển phương tiện chủ động phòng ngừa rủi ro mà còn hỗ trợ các cơ quan quản lý, đơn vị vận hành trong công tác điều hành giao thông, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn.

Bên cạnh việc vận hành Trung tâm Điều hành giao thông tuyến cao tốc, Trung tâm còn được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm gắn với chuyển đổi số ngành đường bộ như giám sát hệ thống Back-end thu phí điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu đường bộ bằng xe khảo sát mặt đường tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng hệ thống quan trắc cầu dây văng và tham gia xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đường bộ.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía bắc được tổ chức trên cơ sở hợp nhất các đơn vị kỹ thuật đường bộ khu vực phía bắc. Trung tâm đang từng bước khẳng định vai trò là đơn vị kỹ thuật nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, khai thác và vận hành kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.