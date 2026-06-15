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Bên trong Trung tâm điều hành giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trung tâm điều hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) và giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được đặt tại nút giao Cẩm Quan (xã Cẩm Xuyên).

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Thời điểm này, Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long (Bộ Xây dựng) đang phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc thực hiện tinh chỉnh, tích hợp hệ thống thu phí không dừng (ETC) và giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh về Trung tâm điều hành giao thông (TMC).
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Trung tâm điều hành giao thông của tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được đặt tại nút giao Cẩm Quan thuộc đoạn tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở địa phận xã Cẩm Xuyên. Trung tâm được trang bị hạ tầng máy chủ hiện đại, có khả năng tiếp nhận, lưu trữ và xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị trên tuyến.
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Theo Ban QLDA Thăng Long, việc lắp đặt các thiết bị của hệ thống thu phí không dừng (ETC) và giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung thực hiện phần việc liên thông từ thiết bị tới phần mềm dùng chung và hệ thống máy chủ được đặt tại Trung tâm điều hành giao thông.
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Theo ghi nhận, tại Trung tâm điều hành giao thông được bố trí 40 màn hình LED. Thông qua hệ thống máy chủ, các dữ liệu từ thiết bị được lắp đặt trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được truyền về, hiển thị rõ ràng trên các màn hình LED, giúp nhân viên vận hành dễ dàng tiếp nhận thông tin, đưa ra các giải pháp xử lý tình huống giao thông trên tuyến.
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Bên trong Trung tâm điều hành giao thông cũng đã được lắp đặt hệ thống máy chủ, hạ tầng mạng, nguồn điện dự phòng.
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Tủ điều khiển hệ thống điện ở Trung tâm điều hành giao thông.
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Dọc tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cũng đã được lắp đặt hàng loạt cột CCTV - cột kim loại gắn hệ thống camera giám sát giao thông. Từ đây, dữ liệu, thông tin về tình hình giao thông trên tuyến cao tốc được truyền về Trung tâm điều hành giao thông.
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Trên mỗi cột CCTV đều được gắn camera AI cùng thiết bị dự báo, cảnh báo thời tiết. Theo thống kê, dọc tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh có 121 camera AI với nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm, sự cố, phục vụ công tác quản lý, vận hành cao tốc.
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Thiết bị điện tử trên mỗi cột CCTV hoạt động từ nguồn điện mặt trời và máy phát điện gió. Việc sử dụng nguồn năng lượng tái tạo góp phần cho thiết bị hoạt động lâu dài, nhất là trong bối cảnh việc lắp đặt lưới điện dọc tuyến cao tốc gần như không khả thi.
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Hệ thống camera AI, camera giám sát tải trọng xe còn được lắp đặt trên các giá long môn.
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Cùng với giao thông thông minh (ITS), trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cũng đã được lắp đặt hệ thống thu phí không dừng (ETC). Trạm thu phí không dừng được đặt tại các nút giao ra vào cao tốc, theo mô hình thu phí hiện đại – đầu vào đa làn tự do (không barie) và đầu ra đơn làn (có barie), giúp tự động hóa toàn bộ quy trình, giảm thiểu nhân công túc trực tại các trạm.
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Tại trạm thu phí được bố trí làn cân tải trọng phương tiện. Quá trình cân tải trọng phương tiện có sự giám sát của camera AI.
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Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, hệ thống thu phí cao tốc qua Hà Tĩnh phải hoàn thành lắp đặt, đưa vào khai thác trước ngày 25/6, tổ chức thu phí từ ngày 15/7. Hiện nay, Ban QLDA Thăng Long và đơn vị liên quan đang tập trung hoàn thành toàn bộ các phần việc để đáp ứng kế hoạch mà Bộ Xây dựng đề ra.

Video: Trung tâm điều hành giao thông (TMC) của tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được đặt tại nút giao Cẩm Quan thuộc đoạn tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở địa phận xã Cẩm Xuyên.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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