Bên trong Trung tâm điều hành giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh

Sạt lở khiến 3 người dân bị vùi lấp, tử vong tại Lai Châu 10/06/2026 19:09 3 người dân trong lúc đang đi rừng lao động tại khe núi thuộc bản Mít Thái (Lai Châu) thì gặp phải mưa lớn, kéo dài, đất đá trên đỉnh núi bị sạt lở và vùi lấp dẫn đến tử vong.

Đánh bài liêng sau tiệc tất niên, 11 bị cáo lĩnh án 10/06/2026 16:26 Tổ chức đánh bài liêng ăn tiền sau tiệc tất niên cuối năm, 11 bị cáo ở Hà Tĩnh vừa bị TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt các mức án từ án treo đến tù giam.

Có người thế chấp sổ đỏ và khoản tích góp cả đời cho hợp đồng kỳ nghỉ 10/06/2026 14:53 "Hợp đồng kỳ nghỉ" với quy mô hoạt động rất trắng trợn và chiêu thức tinh vi, hướng tới người già, người nghỉ hưu có điều kiện tài chính. Các cơ quan chức năng cần xử lý và đưa ra cảnh báo sớm cho Nhân dân.

Phạt tù chung thân đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy 10/06/2026 12:11 Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, bị cáo Trần Văn Nam (trú phường Hải Ninh) bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tù chung thân.

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup 10/06/2026 05:17 World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.

Khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi thanh thiếu niên Hà Tĩnh 08/06/2026 21:24 Thông qua những thước phim ngắn, các bạn thanh thiếu niên Hà Tĩnh có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh 08/06/2026 17:37 Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.

Tiếp thu phản ánh, khắc phục bất cập trên đường Trương Quốc Dụng 08/06/2026 13:00 Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về tình trạng nhếch nhác trên đường Trương Quốc Dụng (phường Thành Sen), chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc xử lý.

Công an Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn 07/06/2026 11:30 Công an Hà Tĩnh vừa triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn do các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai cầm đầu.

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường 06/06/2026 15:47 Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới 05/06/2026 09:10 Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.

Dựng “lá chắn” bảo vệ tài nguyên trên sông La 05/06/2026 05:02 Lực lượng chức năng các xã có tuyến sông La (Hà Tĩnh) chảy qua đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để ngăn ngừa tội phạm đường thuỷ, đặc biệt là tội phạm khai thác cát trái phép.

Khởi tố 2 đối tượng giả danh phóng viên, ghi hình CSGT để "tống tiền" 04/06/2026 16:00 Giả danh phóng viên để thu thập thông tin, hình ảnh rồi đe dọa nhằm chiếm đoạt tiền, 2 đối tượng vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân 03/06/2026 17:46 Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.

Cháy xe trên cao tốc và cẩm nang ứng phó cho tài xế 03/06/2026 08:03 Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ đối với xe ô tô trên cao tốc, Phòng Cảnh sát PCCC&CCNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra khuyến cáo đối với tài xế.

4 người trong một gia đình tử vong do đuối nước 02/06/2026 20:50 Chiều 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số 02/06/2026 16:46 "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố 02/06/2026 09:39 Từ những cuộc hẹn qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên rủ nhau điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, gây náo loạn nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh.

Hải quan triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" 02/06/2026 05:15 Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Người dân phát hiện cá thể kỳ đà vân quý hiếm lúc làm vườn 01/06/2026 20:58 Một cá thể kỳ đà vừa được người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) phát hiện lúc làm vườn rồi tiến hành giao nộp cho cơ quan chức năng.

97 phạm nhân tại Hà Tĩnh được trao quyết định đặc xá 01/06/2026 11:41 Với quá trình cải tạo, rèn luyện tốt, 97 phạm nhân tại Trại giam Xuân Hà và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được trao quyết định đặc xá.

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia 01/06/2026 11:04 Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị hút vào đường ống xả nước trạm bơm 31/05/2026 22:08 Trong lúc cùng nhóm bạn tắm tại khu vực trạm bơm ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), một nam sinh lớp 9 không may bị dòng nước hút vào đường ống xả, dẫn đến tử vong thương tâm.

Hà Tĩnh phát hiện gần 1.400 máy tính nhiễm mã độc 31/05/2026 12:39 Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng chục nghìn cảnh báo nhiễm nhiều loại mã độc đối với gần 1.400 máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.