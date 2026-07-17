[Infographic] Chi tiết quy hoạch cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và Vũng Áng - Cha Lo

(Baohatinh.vn) - Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) của Bộ Xây dựng bổ sung tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo.
Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.
Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.
Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Khách hàng có mã dự thưởng 67415 đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng từ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.
Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy định hợp đồng và pháp luật.
Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.
Do nhiều nguyên nhân, vụ sản xuất dứa liên kết với doanh nghiệp tại xã Cẩm Lạc chưa đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, Sở NN&MT Hà Tĩnh khuyến cáo doanh nghiệp, địa phương và người dân cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo hợp đồng.
GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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