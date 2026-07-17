[Infographic] Chi tiết quy hoạch cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và Vũng Áng - Cha Lo

Nghị quyết số 10-NQ/TW, cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị FDI 15/07/2026 14:16 Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.

Quán cà phê ở Hà Tĩnh “bắt sóng” nhịp sống mới của giới trẻ 15/07/2026 14:09 Không còn đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh đang trở thành không gian học tập, làm việc, sáng tạo và thư giãn của giới trẻ.

Sắp có nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại khu kinh tế Cầu Treo 15/07/2026 09:51 Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng tại “vùng lõi” Khu kinh tế Vũng Áng 15/07/2026 09:08 Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.

Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN 15/07/2026 08:38 Theo chuyên gia, sự kết hợp giữa quy mô nhân khẩu học, chiều sâu công nghiệp, các vùng đệm bên ngoài và kỷ luật chính sách của 5 nền kinh tế này đang định hình lại sự phát triển của ASEAN.

Tài chính thị trường ngày 15/7: Người dùng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí 15/07/2026 07:42 Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hồ, đập xuống cấp và nỗi lo trước mùa mưa bão 15/07/2026 05:20 Giữ vai trò điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ và bảo vệ vùng hạ du, nhưng hơn 100 hồ, đập ở Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão cận kề.

Chủ động ứng phó El Nino, tăng cường bảo đảm an toàn đập, hồ chứa 14/07/2026 19:51 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý và sẵn sàng phương án vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2026.

Doanh nghiệp chế biến - chế tạo kỳ vọng khởi sắc, dẫn dắt tăng trưởng 14/07/2026 14:50 Những tín hiệu tích cực từ sản xuất, tiêu thụ và đơn hàng đang cho thấy công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Hà Tĩnh.

Nhân rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Quế Lâm 14/07/2026 14:10 Nhiều địa phương tại Hà Tĩnh đang chú trọng phát triển liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm mở rộng sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn theo chuỗi giá trị.

Chính thức thu phí các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh từ ngày mai 14/07/2026 14:04 Đợt thu phí đầu tiên áp dụng đối với 5 dự án thành phần, trong đó có các đoạn tuyến qua Hà Tĩnh gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh xác định chủ nhân giải thưởng ô tô VinFast VF7 Eco 14/07/2026 10:35 Khách hàng có mã dự thưởng 67415 đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco trị giá hơn 757 triệu đồng từ chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Bính Ngọ 2026” do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.

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Tài chính thị trường ngày 13/7: Đất nghĩa trang trở thành kênh đầu tư mới 13/07/2026 07:44 Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Gian nan phủ xanh lại những cánh rừng phòng hộ ven biển 13/07/2026 05:11 Dù đã có nhiều nỗ lực, song do nhiều nguyên nhân, công tác phục hồi rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn, khiến tiến độ trồng mới còn chậm.

Kiên quyết xử lý nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ 12/07/2026 12:01 Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy định hợp đồng và pháp luật.

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Sở Tài chính Hà Tĩnh đốc thúc triển khai "Chiến dịch làm sạch mã số thuế" 12/07/2026 05:20 Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 của Bộ Tài chính đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

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“Mục sở thị” trại nuôi chồn hương tiền tỷ 11/07/2026 05:20 Trại nuôi chồn hương quy mô lớn tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bước đầu đem lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

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Mở hướng chăn nuôi ở vùng bán sơn địa từ lươn không bùn 10/07/2026 09:27 Với lợi thế diện tích vườn rộng, anh Nguyễn Bá Linh (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi trên vùng bán sơn địa.

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững 10/07/2026 09:00 GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.