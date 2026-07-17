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Kinh tế

[Infographic] Chi tiết quy hoạch cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và Vũng Áng - Cha Lo

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) của Bộ Xây dựng bổ sung tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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