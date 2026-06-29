[Infographic] Chi tiết 6 trạm thu phí cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc thông báo danh mục nhà, đất cho thuê 27/06/2026 10:44 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Can Lộc thông báo danh mục nhà, đất cho thuê (gắn với quyền sử dụng đất) và giá niêm yết, giá sàn cho thuê.

Chấp thuận quy hoạch dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng 27/06/2026 08:00 Dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 121 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư.

Người dân được bán tối đa 50% điện mặt trời mái nhà dư thừa 27/06/2026 06:39 Người dân được bán tối đa 50% lượng điện mặt trời mái nhà tự dùng dư thừa lên lưới quốc gia, và cao hơn mức này vào cuối 2030 nếu khu vực còn khả năng tiếp nhận.

Đầu tư 1.440 tỷ đồng hoàn thành tuyến giao thông bị ngắt quãng ở Hà Tĩnh 27/06/2026 05:15 Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh 553, hình thành trục giao thông quan trọng kết nối các trung tâm đô thị của Hà Tĩnh với các xã thuộc khu vực phía tây.

VinMetal tăng tốc triển khai tổ hợp thép 6 triệu tấn/năm với công nghệ hàng đầu thế giới 26/06/2026 18:00 VinMetal vừa chính thức ký kết hợp đồng với Primetals Technologies để cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh, đồng thời hoàn tất lựa chọn công nghệ lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn.

Du lịch Hà Tĩnh: nhiều sản phẩm ít liên kết 26/06/2026 14:00 Thời gian gần đây, các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh ngày càng có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng khi chưa có sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm cho du khách.

Nắng nóng gay gắt, vườn cam vẫn “sống khỏe” nhờ tưới hiện đại và canh tác bền vững 26/06/2026 12:00 Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Phụ tải điện lập đỉnh mới, ngành chuyên môn Hà Tĩnh canh từng “điểm nóng” 26/06/2026 11:21 Phụ tải điện của Hà Tĩnh liên tiếp xác lập kỷ lục mới, tạo áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Trước sức ép đó, ngành điện đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, theo dõi sát từng "điểm nóng" trên lưới, đảm bảo dòng điện vận hành an toàn, ổn định.

Phát hiện 5 mẫu tôm dương tính với ký sinh trùng gây bệnh 26/06/2026 08:21 Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.

Tài chính thị trường ngày 26/6: Nhật Bản tăng phí visa gấp 5 lần 26/06/2026 07:45 Từ ngày 1/7/2026, mức phí visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật Bản đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Cử tri Hà Tĩnh đặt niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng hai con số 25/06/2026 19:42 Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Khách hàng Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trúng ô tô hơn 700 triệu đồng 25/06/2026 18:47 Khách hàng Nguyễn Thị Huyến (xã Kỳ Anh) đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô Honda HR-V khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm 25/06/2026 14:53 Từ 15h hôm nay, giá xăng dầu cùng giảm 770-1.670 đồng một lít, theo đà đi xuống của thị trường năng lượng thế giới.

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Nâng cao năng lực về ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 25/06/2026 11:31 Các chủ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản tại các xã, phường ở Hà Tĩnh được nâng cao năng lực để thực hiện đúng các quy định khi sản xuất.

Tài chính thị trường ngày 25/6: Chung cư phải bố trí chỗ đậu, sạc xe điện riêng 25/06/2026 07:45 Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá dầu xuống thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông 25/06/2026 05:15 Dầu thô Brent giảm xuống dưới 75 USD một thùng, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 2 do kỳ vọng eo biển Hormuz sớm vận hành bình thường.

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Chủ động ứng phó sâu bệnh, bảo vệ sản xuất lúa hè thu 24/06/2026 14:20 Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nguy cơ sâu bệnh gia tăng, việc triển khai các biện pháp phòng trừ theo khuyến cáo là yếu tố quyết định bảo vệ lúa hè thu tại Hà Tĩnh.

"Chạy đua" tiến độ công trình, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công 24/06/2026 13:30 Nhiều công trình, dự án trên địa bàn Hà Tĩnh đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số.

Gửi tiết kiệm tại BIDV, đón quà lớn cùng World Cup 2026 24/06/2026 08:39 Hòa cùng không khí World Cup, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng, mang đến cơ hội hấp dẫn cho người dân Hà Tĩnh.

Steve Jobs Việt Nam sẽ không xuất hiện đơn lẻ - góc nhìn của nhà đầu tư trẻ nhất Forbes Việt 24/06/2026 08:22 Người Việt duy nhất vào Forbes 30 Under 30 châu Á 2026 ở mảng đầu tư công nghệ, Bùi Đức Anh mang đến FES góc nhìn nhà đầu tư: ý tưởng không phải tất cả.

Tài chính thị trường ngày 24/6: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 1/7 24/06/2026 07:45 Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Vinamilk thắng lớn tại Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026 24/06/2026 06:28 Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.

Giữ nhịp sản xuất ở công trường tiêu thoát lũ vùng phía Nam Hà Tĩnh 24/06/2026 05:30 Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.

Nâng cao năng lực quản trị nhân sự hiện đại cho lãnh đạo doanh nghiệp 23/06/2026 12:34 Hoạt động nâng cao kỹ năng quản trị nhân sự hiện đại không chỉ giúp giải quyết hiệu quả nguồn nhân lực mà còn tạo không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm trong cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh.

Dưa lưới chín vàng, nông dân phấn khởi thu hoạch 23/06/2026 11:09 Từ 500m2 nhà màng ban đầu, mô hình trồng dưa lưới của anh Nguyễn Anh Hào ở xã Đức Đồng đã mở rộng lên hơn 8.000m2, mang lại thu nhập ổn định và tạo động lực nhân rộng sản xuất.

Giám sát 1.452 lượt tàu thuyền ra vào các cảng cá ở Hà Tĩnh bốc dỡ hải sản 23/06/2026 09:37 Thời gian qua, lực lượng chức năng tại các cảng cá Cửa Sót, Cửa Nhượng và Xuân Hội đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tàu cá ra vào cảng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá trên địa bàn.

Tài chính thị trường ngày 23/6: Lãi tiết kiệm còn cao, lãi vay chưa dễ hạ 23/06/2026 07:45 Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.