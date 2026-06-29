[Infographic] Chi tiết 6 trạm thu phí cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

VinMetal vừa chính thức ký kết hợp đồng với Primetals Technologies để cung cấp toàn bộ công nghệ luyện thép, đúc liên tục và cán thép cho Tổ hợp Gang thép VinMetal tại Hà Tĩnh, đồng thời hoàn tất lựa chọn công nghệ lõi cho các công đoạn xử lý quặng và nguyên liệu thượng nguồn.
Thời gian gần đây, các khu, điểm du lịch ở Hà Tĩnh ngày càng có thêm nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, hầu hết các sản phẩm này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng khi chưa có sự kết nối thành chuỗi trải nghiệm cho du khách.
Nắng nóng đang diễn ra gay gắt trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều nơi trên 40 độ C. Tuy nhiên, nhờ hệ thống tưới hiện đại cùng các biện pháp canh tác theo hướng hữu cơ, cân bằng sinh thái, cây cam vẫn sinh trưởng tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Phụ tải điện của Hà Tĩnh liên tiếp xác lập kỷ lục mới, tạo áp lực lớn lên hệ thống lưới điện. Trước sức ép đó, ngành điện đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, theo dõi sát từng "điểm nóng" trên lưới, đảm bảo dòng điện vận hành an toàn, ổn định.
Ký sinh trùng gây bệnh vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) đã được phát hiện trên một số mẫu tôm tại Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn khuyến cáo cơ sở nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thiệt hại và duy trì sản xuất ổn định.
Từ ngày 1/7/2026, mức phí visa nhập cảnh nhiều lần vào Nhật Bản đối với người Việt sẽ là 5.170.000 đồng, tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đang tạo niềm tin và động lực để Hà Tĩnh tiếp tục bứt phá trong chặng đường tới. Cử tri tin tưởng đây là nền móng vững chắc để tỉnh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà khẳng định, Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa để chủ đầu tư triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III, đồng thời đề nghị chủ đầu tư phối hợp sớm hoàn tất các thủ tục để xây dựng dự án.
Từ 15/12/2026, chung cư phải bố trí khu vực đỗ và sạc xe điện riêng, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về khoảng cách an toàn, phòng cháy và giám sát. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư cho phép nâng tỷ lệ tối đa ngân hàng được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tại World Dairy Innovation Awards 2026 (Giải thưởng Đổi mới sáng tạo ngành sữa toàn cầu 2026) diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Sữa toàn cầu tại Barcelona (Tây Ban Nha), vượt qua nhiều tên tuổi lớn của ngành sữa thế giới, Vinamilk đã giành 5 giải thưởng từ 17 đề cử lọt vào vòng chung kết.
Dù thời tiết Hà Tĩnh nắng nóng cực đoan nhưng trên công trường Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (cũ) và vùng phụ cận vẫn duy trì được nhịp sản xuất.
Nhiều ngân hàng vẫn duy trì lãi suất tiết kiệm 7–8%/năm để hút vốn, trong khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động khiến lãi vay chưa thể giảm trong ngắn hạn. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận trong Fortune Southeast Asia 500 (Fortune SEA 500), Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng.
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