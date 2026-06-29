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Kinh tế

[Infographic] Chi tiết 6 trạm thu phí cao tốc Bắc – Nam qua Hà Tĩnh

Đặng Phương
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(Baohatinh.vn) - Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh dài hơn 107 km, có 6 trạm thu phí điện tử không dừng (ETC) đặt tại các nút giao ra vào cao tốc.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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