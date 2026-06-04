Vì sao 2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc qua Hà Tĩnh khó về đích đúng hẹn?

Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 107,28 km, bao gồm 4 đoạn tuyến: Diễn Châu - Bãi Vọt, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng và Vũng Áng - Bùng.

Trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được bố trí 2 trạm dừng nghỉ, trong đó, 1 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km478+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Đức Quang và 1 trạm dừng nghỉ được đặt tại Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, thuộc địa phận xã Cẩm Hưng.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc là công trình hạ tầng giao thông thiết yếu nằm dọc các tuyến đường cao tốc. Đây không chỉ là một điểm dừng chân đơn thuần mà đã trở thành một phần hạ tầng giao thông thiết yếu, đóng vai trò cốt lõi trong việc bảo đảm an toàn giao thông.

Bên cạnh chức năng đảm bảo an toàn, các trạm dừng nghỉ hiện đại ngày nay còn được thiết kế như những tổ hợp dịch vụ tiện ích thu nhỏ. Tại đây, tài xế, hành khách có thể giải quyết các nhu cầu thiết yếu thông qua hệ thống trạm tiếp nhiên liệu, trạm sạc xe điện và khu vực ăn uống, vệ sinh sạch sẽ...