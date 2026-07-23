Một tuần thu phí, cao tốc Hà Tĩnh dần vận hành "trơn tru"

Phương tiện lưu thông thuận lợi qua trạm thu phí đặt ở nút giao tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 22/7, anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1991, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô chở các thành viên trong gia đình di chuyển từ đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ra nút giao ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi xe của anh Kiên lưu thông tới gần thiết bị điện tử được gắn trên giá long môn (kết cấu khung thép dạng cổng chữ “n”, vắt ngang qua toàn bộ mặt đường), hệ thống thu phí không dừng (ETC) nhanh chóng nhận diện được biển số xe, tính toán chi phí, tự động trừ tiền trong tài khoản. Lúc này, thanh chắn barie ở trạm thu phí cũng tự động mở lên cho xe di chuyển qua.

Tính từ thời điểm xe anh Kiên di chuyển qua trạm thu phí tới lúc thanh toán phí cao tốc, chỉ mất chưa tới vài chục giây, không ảnh hưởng tới hành trình của nam tài xế.

“Tôi thấy hệ thống thu phí hoạt động khá ổn định, xe qua trạm nhanh, không phải dừng chờ lâu để trả tiền mặt. Việc thu phí được thực hiện công khai, minh bạch, thông tin giao dịch rõ ràng nên tôi thấy yên tâm”, anh Nguyễn Trung Kiên chia sẻ.

Nhân viên Công ty thu phí tự động VETC hỗ trợ tài xế xử lý các sự cố trong quá trình thanh toán phí cao tốc.

Cùng chung đánh giá về hệ thống thu phí điện tử hoạt động ổn định, không phát sinh vấn đề, tài xế xe tải đường dài Nguyễn Văn Nam (SN 1985, trú xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) nói rằng dù phải mất thêm chi phí nhưng ngược lại, khi lưu thông trên cao tốc thuận lợi, rút ngắn được quãng đường di chuyển, giúp tiết kiệm thời gian, nhiên liệu. Tính toán cả hành trình, tài xế và doanh nghiệp vận tải vẫn được hưởng lợi.

Từ 20h ngày 15/7, tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh chính thức triển khai thu phí không dừng (ETC). Việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc được xem là bước đi tất yếu nhằm hoàn thiện hạ tầng quản lý, hoàn vốn cho ngân sách và nâng cao chất lượng phục vụ du khách, doanh nghiệp.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 kiểm tra hệ thống vận hành thu phí cao tốc qua Hà Tĩnh được đặt tại Trung tâm điều hành TMC ở nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên.

Ông Nguyễn Việt Phương - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II - Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay: Những ngày đầu, nhìn chung công tác tổ chức vận hành thu phí ETC được triển khai đồng bộ, quá trình thanh toán tiền qua hệ thống tự động diễn ra nhanh chóng, phương tiện lưu thông ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn xuất hiện một số sự cố như nhiều phương tiện không đủ điều kiện qua trạm (không đủ tiền, thẻ hỏng/không có thẻ trên xe, chưa có tài khoản ETC); một số chủ phương tiện chưa hợp tác để dán thẻ ETC gây khó khăn trong công tác vận hành thu phí; có một số thời điểm thiết bị nhận diện tại trạm thu phí gặp trục trặc, ảnh hưởng tới việc thanh toán.

Các sự cố liên quan tới việc thu phí được xử lý khá nhanh chóng.

Trước tình hình đó, đơn vị vận hành đã tích cực phối hợp cùng cơ quan quản lý tuyến, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) bố trí nhân sự túc trực 24/24h, chủ động phân luồng từ xa và xử lý sự cố ngay tại cabin.

Đến nay, các sự cố kỹ thuật tại trạm thu phí đã thưa dần và hầu như không còn xảy ra các điểm nghẽn kéo dài. Hệ thống camera nhận diện biển số và đọc thẻ ETC hoạt động ổn định hơn, tốc độ xử lý giao dịch được đẩy nhanh, giúp phương tiện di chuyển qua trạm một cách êm thuận. Tình trạng tài xế dừng lúng túng thao tác nạp tiền tại làn thu phí đã giảm mạnh nhờ công tác hướng dẫn, hỗ trợ lưu động ngay tại cửa ngõ vào cao tốc.

Dòng phương tiện lưu thông thuận lợi qua trạm thu phí được đặt ở nút giao Cẩm Quan, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thống kê sơ bộ từ Công ty Thu phí tự động VETC, từ 20h ngày 15/7 tới ngày 22/7, đã có 7.113 lượt phương tiện đi vào, 36.315 lượt phương tiện đi ra cao tốc qua Hà Tĩnh, tổng số tiền thu phí gần 3,8 tỷ đồng, trong đó, số tiền thu phí nội tuyến cao tốc Hà Tĩnh (vào và ra cao tốc qua Hà Tĩnh) gần 1,2 tỷ đồng.

“Sự ổn định này không chỉ đến từ nỗ lực của các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành mà còn nhờ sự thay đổi tích cực trong ý thức của người tham gia giao thông. Phần lớn chủ phương tiện đã chủ động kiểm tra số dư tài khoản, dán thẻ ETC đúng quy định trước khi khởi hành. Tinh thần hợp tác và sự chủ động của người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần đưa hoạt động thu phí được thuận lợi”, ông Phạm Chí Công - Trưởng thu phí tuyến cao tốc Bãi Vọt - Vũng Áng, Công ty Thu phí tự động VETC đánh giá.

Các phương tiện lưu thông trên cao tốc qua Hà Tĩnh.

Cũng theo thông tin từ đơn vị phụ trách thu phí, lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh sau 1 tuần thu phí chỉ giảm nhẹ ở một số khung giờ thấp điểm, song tổng thể không đáng kể so với thời điểm chưa triển khai thu phí.

Lý do cơ bản khiến các tài xế và doanh nghiệp vận tải tiếp tục ưu tiên lựa chọn cao tốc chính là bài toán hiệu quả kinh tế và thời gian. Dù phải trả thêm chi phí dịch vụ đường bộ, việc di chuyển trên tuyến đường đạt tiêu chuẩn, mặt đường bằng phẳng, không bị gián đoạn bởi các điểm giao cắt hay mật độ dân cư đông đúc đã giúp rút ngắn tối đa thời gian hành trình, tiết kiệm đáng kể nhiên liệu và giảm hao mòn phương tiện.

Nhân viên Công ty Thu phí tự động VETC điều hành chung công tác thu phí tại Trung tâm điều hành TMC ở nút giao Cẩm Quan.

Dù bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực, song để vận hành tuyến cao tốc bền vững, an toàn và hiệu quả lâu dài, các ngành chức năng sẽ tiếp tục theo dõi sát sao lưu lượng giao thông trên cả hai tuyến cao tốc và quốc lộ 1. Việc đánh giá sự dịch chuyển dòng xe giữa các tuyến đường sẽ là cơ sở quan trọng để điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, bảo đảm không gây áp lực quá tải lên hệ thống đường bộ song hành.

Đơn vị vận hành hệ thống thu phí cũng tiếp tục rà soát, kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng đường truyền dữ liệu và hạ tầng công nghệ nhằm đảm bảo việc thu phí ETC luôn được thuận lợi, giao thông thông suốt.

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