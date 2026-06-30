Đánh giá hệ thống thu phí không dừng, giao thông thông minh trên cao tốc qua Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tới nay, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, đáp ứng kế hoạch đề ra.
Sáng 30/6, Cơ quan thường trực Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) và hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
Trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh được lắp 121 camera AI, trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi 55 camera, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng 66 camera.
Hệ thống camera này có nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành cao tốc.
Cùng với hệ thống camera AI, trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cũng được lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS (biển báo giao thông thông minh sử dụng công nghệ LED); camera giám sát tải trọng xe; thiết bị dự báo, cảnh báo thời tiết; hệ thống thu phí không dừng ETC.
Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến cao tốc đoạn từ Bãi Vọt tới Vũng Áng sẽ được kết nối về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.
Hệ thống giao thông thông minh góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống bất thường, sự cố giao thông, ùn tắc, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc các nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
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