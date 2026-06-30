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Đánh giá hệ thống thu phí không dừng, giao thông thông minh trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Tới nay, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cơ bản hoàn thiện, đáp ứng kế hoạch đề ra.

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Sáng 30/6, Cơ quan thường trực Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá điều kiện vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) và hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.
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Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Thăng Long (Bộ Xây dựng), đến thời điểm hiện tại, hệ thống hạ tầng cơ sở, mạng lưới camera, phần mềm điều hành và trung tâm quản lý giao thông trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thiện, đáp ứng tiến độ, kế hoạch đề ra.
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Các hệ thống đã hoàn thành chạy thử đơn động, chuẩn bị phối, kết hợp với máy chủ để chạy thử liên động toàn hệ thống.
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Riêng hệ thống kiểm soát tải trọng xe, do một số lý do về mặt bằng hạ tầng, dự kiến hoàn thành vào 30/7.
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Quá trình kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu Ban Quản lý dự án Thăng Long cùng các đơn vị nhà thầu tiếp tục khắc phục một số tồn tại liên quan tới hoàn thiện thủ tục hồ sơ, đảm bảo đường truyền ổn định, trước khi bắt đầu chạy thử nghiệm và thực hiện thu phí không dừng để căn chỉnh thông số kỹ thuật, đánh giá độ ổn định và hoàn thiện quy trình vận hành.
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Sau khi chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung, khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, Cơ quan thường trực Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá lại kết quả.
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Thời điểm thu phí chính thức tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh được quyết định trên cơ sở kết quả chạy thử đạt chuẩn, bảo đảm hệ thống vận hành an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh được lắp 121 camera AI, trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi 55 camera, đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng 66 camera.

Hệ thống camera này có nhiệm vụ giám sát giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm, sự cố trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành cao tốc.

Cùng với hệ thống camera AI, trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh cũng được lắp đặt hệ thống biển báo điện tử VMS (biển báo giao thông thông minh sử dụng công nghệ LED); camera giám sát tải trọng xe; thiết bị dự báo, cảnh báo thời tiết; hệ thống thu phí không dừng ETC.

Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến cao tốc đoạn từ Bãi Vọt tới Vũng Áng sẽ được kết nối về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Cẩm Quan ở xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Hệ thống giao thông thông minh góp phần phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống bất thường, sự cố giao thông, ùn tắc, phương tiện dừng đỗ không đúng quy định hoặc các nguy cơ mất an toàn trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.

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Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

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