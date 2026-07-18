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"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.

Ngày 14/7/2026, Ban Quản lý KKT tỉnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy Chế biến lâm sản Hà Tân tại xã Sơn Tây, thuộc KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

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Phối cảnh minh họa dự án Nhà máy Chế biến lâm sản Hà Tân (nguồn ảnh: Ban Quản lý KKT tỉnh).

Dự án do Công ty CP Sinh khối Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 188 tỷ đồng với công suất thiết kế nhà máy đạt 200.000 tấn viên nén năng lượng và 40.000 tấn sản phẩm phụ lâm nghiệp/năm. Đây là một trong những dự án chế biến sinh khối quy mô lớn khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu ngành lâm nghiệp, phát triển chuỗi sản xuất nhiên liệu sinh học và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu đối với các sản phẩm năng lượng xanh.

Theo ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh: Từ đầu năm đến nay, Ban đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 19 dự án, gồm 15 dự án trong nước với tổng vốn hơn 101.464 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 412 triệu USD. Bên cạnh việc giải quyết thủ tục đầu tư, Ban tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình khảo sát, hoàn thiện hồ sơ; tập trung tháo gỡ khó khăn phát sinh trong triển khai dự án; đồng thời chủ động làm việc với nhiều nhà đầu tư chiến lược như: Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam... nhằm thúc đẩy các dự án quy mô lớn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

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Ban Quản lý KKT tỉnh phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án.

Điểm đáng chú ý là nhiều dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đã nhanh chóng bước vào giai đoạn thi công, sớm đưa vào vận hành, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Tiêu biểu là Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tại KKT Vũng Áng. Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư trong quý I/2026, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và chính thức vận hành từ tháng 4/2026.

Ông Nguyễn Duy Hùng - Trưởng bộ phận kỹ thuật phân xưởng hàn, Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh cho biết: “Nhà máy đang sản xuất khoảng 3.000 xe/ngày. Hiện nay, nhà máy đã cơ bản hoàn thiện lắp đặt dây chuyền giai đoạn 2, dự kiến vận hành thương mại trong tháng 8/2026, đưa KKT Vũng Áng trở thành một trong những trung tâm sản xuất xe máy điện quy mô toàn quốc”.

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Nhà máy Sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp địa phương.

Bên cạnh các dự án đã đi vào hoạt động, thời gian qua, Hà Tĩnh liên tục đón thêm nhiều dự án quy mô lĩnh vực công nghiệp chế biến, vật liệu mới và năng lượng tại KKT Vũng Áng như: Nhà máy tinh luyện công nghệ cao Hà Tĩnh với tổng vốn 31 triệu USD; Nhà máy sản xuất thép không gỉ tổng vốn 9.800 tỷ đồng; dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III tổng vốn hơn 51.430 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất thép VinMetal với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỷ đồng… Ngay sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, các chủ đầu tư đã phối hợp các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thiện các phần việc để sớm triển khai dự án.

Theo đại diện Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal có công suất 5 triệu tấn/năm; chuyên sản xuất thép tấm cán nóng, thép cường độ cao và các loại hợp kim đặc chủng phục vụ ngành ô tô điện, cơ khí chế tạo và hạ tầng giao thông… Doanh nghiệp đang phối hợp hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, hồ sơ môi trường và công tác kiểm đếm, giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, dự án được đầu tư xây dựng từ quý IV/2026 đến hết năm 2030 và bắt đầu sản xuất thương mại từ năm 2031.

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Dây chuyền máy đúc phôi slab dự kiến sẽ triển khai tại Nhà máy sản xuất thép VinMetal.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn hơn 412 triệu USD. Việc nhiều dự án quy mô lớn cùng lựa chọn Hà Tĩnh cho thấy địa phương đang dần chuyển từ tư duy thu hút đầu tư đơn thuần sang xây dựng các chuỗi liên kết công nghiệp, tạo nền tảng phát triển bền vững cho giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Bùi Việt Phú - Trưởng phòng Doanh nghiệp và Đầu tư (Sở Tài chính), kết quả thu hút đầu tư của Hà Tĩnh thời gian qua đến từ nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là sự cải thiện mạnh mẽ của môi trường đầu tư, kinh doanh. Các thủ tục hành chính tiếp tục được cắt giảm, thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn; quy hoạch, quỹ đất và thông tin đầu tư được công khai minh bạch. Đặc biệt, chính quyền các cấp chủ động đồng hành với doanh nghiệp suốt quá trình triển khai dự án, từ giải phóng mặt bằng, gỡ khó về thủ tục đầu tư, vật liệu xây dựng...

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Tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản, Trung tâm ASEAN - Nhật Bản, Phòng Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản tại Tokyo tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh (tháng 5/2026).

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu thu hút trên 50 dự án đầu tư với tổng vốn trong nước khoảng 180.000 tỷ đồng và vốn FDI khoảng 550 triệu USD. Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hướng hiệu quả, phù hợp quy hoạch; ưu tiên các dự án có tính đột phá, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh, thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với chuyển đổi số. Các lĩnh vực trọng điểm được ưu tiên là công nghiệp sản xuất thép, ô tô điện, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các khu vực động lực như: KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược xúc tiến đầu tư.

Cùng đó, Hà Tĩnh sẽ tăng cường kết nối các nhà đầu tư chiến lược, mở rộng hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và châu Mỹ; tăng cường liên kết vùng, liên kết với các địa phương trọng điểm về kinh tế trong nước.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Chủ đề Thu hút đầu tư ở Hà Tĩnh

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