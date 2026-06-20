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Chấm dứt hoạt động 8 dự án tại KKT Vũng Áng, tạo quỹ đất thu hút đầu tư

Thu Phương - Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng là giải pháp cần thiết để giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực vào địa bàn Hà Tĩnh.

Sau hơn 14 năm được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án khu văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp của Công ty CP Đầu tư và Quản lý dự án (có trụ sở tại TP Hà Nội) tại Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng vẫn chỉ là một bãi đất trống.

Dự án được Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2012 với tổng vốn hơn 295 tỷ đồng, quy mô 8,55 ha tại phường Hoành Sơn.

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Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh quyết định chấm dứt hoạt động 8 dự án tồn đọng tại KKT Vũng Áng.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án xây dựng các khu biệt thự - khu nhà liền kề, khu nhà văn phòng làm việc… nhằm đáp ứng nhu cầu dịch vụ, thương mại tại KKT Vũng Áng. Thời gian thực hiện dự án 48 tháng kể từ khi được giao đất.

Thế nhưng, hơn 14 năm trôi qua, toàn bộ hạng mục vẫn nằm trên bản vẽ. Chủ đầu tư không triển khai xây dựng bất kỳ công trình nào. Thậm chí, cơ quan chức năng không còn liên lạc được với doanh nghiệp cũng như người đại diện pháp luật. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

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Dự án của Công ty TNHH Xây dựng HUNG-YI tại phường Vũng Áng đã bị chấm dứt hoạt động do chậm triển khai trong thời gian dài.

Một trường hợp khác là dự án của Công ty TNHH Xây dựng HUNG-YI, nhà đầu tư đến từ Đài Loan (Trung Quốc) nằm trên địa bàn phường Vũng Áng. Dự án được cấp phép năm 2011, với mục tiêu cung cấp dịch vụ xây dựng và kỹ thuật liên quan. Từng được kỳ vọng tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu ngân sách, song sau 15 năm, dự án gần như không có hoạt động đáng kể. Nhà đầu tư sau đó chủ động đề nghị chấm dứt hoạt động và được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã thành lập tổ công tác, phối hợp địa phương, sở, ngành tiến hành rà soát toàn diện những dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại các KKT, khu công nghiệp trên địa bàn.

Các dự án có khả năng tiếp tục triển khai được tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ. Ngược lại, những dự án không còn khả năng thực hiện, vi phạm cam kết đầu tư hoặc để đất đai lãng phí trong thời gian dài bị xử lý dứt điểm. Việc chấm dứt hoạt động các dự án chậm tiến độ là giải pháp cần thiết để giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực vào địa bàn”.

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Dự án xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh đã bị chấm dứt hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư trên địa bàn KKT Vũng Áng, trong đó 4 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 497 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 18,6 triệu USD. Nhiều dự án trong số này, nhà đầu tư gặp khó khăn về tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc không còn khả năng triển khai theo cam kết ban đầu.

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc chấm dứt hoạt động các dự án “treo” không làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trái lại, động thái này đang góp phần giải phóng nhiều diện tích đất tại những vị trí thuận lợi của KKT Vũng Áng. Quỹ đất sạch được tạo ra sẽ là điều kiện quan trọng để tỉnh chủ động tiếp cận và thu hút nhà đầu tư mới, đặc biệt là những dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Song song với việc chấm dứt hoạt động các dự án tồn đọng, cơ quan chức năng cũng tăng cường siết chặt kỷ cương đầu tư. Từ đầu năm đến nay, 10 dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 840 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện. Điều đáng nói, quá trình kiểm tra, Ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh cũng lắng nghe, đánh giá khách quan những khó khăn mà nhà đầu tư đang gặp phải để có hướng tháo gỡ phù hợp. Điển hình như dự án sản xuất rau an toàn của HTX Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp Tân Hảo (ở phường Hải Ninh).

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Ông Võ Tá Nghĩa - Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Hà Tĩnh chủ trì cuộc làm việc tháo gỡ khó khăn cho HTX Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp Tân Hảo.

Ông Trần Đình Hiếu – Phó Giám đốc HTX Sản xuất rau và dịch vụ nông nghiệp Tân Hảo chia sẻ: “Được cấp chủ trương đầu tư năm 2016 trên diện tích 42.000 m2, dự án không đạt hiệu quả như kỳ vọng do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng không phù hợp cùng những hạn chế trong quá trình triển khai. HTX đang đề xuất chuyển hướng sang phát triển vùng nguyên liệu và chiết xuất dược liệu. Chúng tôi đang được cơ quan chức năng hỗ trợ thực hiện các thủ tục chấm dứt dự án cũ để nghiên cứu phương án đầu tư mới”.

Ông Nguyễn Quang Tú, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Hải Ninh cho biết: Việc rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn đang được triển khai đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư có khả năng phục hồi, đồng thời kiên quyết loại bỏ những dự án "treo". Đây không chỉ là giải pháp quản lý đầu tư mà còn là cơ hội để địa phương tái cấu trúc quỹ đất, đón nhận các dự án mới có hiệu quả cao hơn, tạo thêm việc làm và động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

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Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt giữa các địa phương, việc chấm dứt hoạt động các dự án "treo" không chỉ giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai mà còn góp phần xây dựng môi trường đầu tư của tỉnh theo hướng minh bạch, bền vững và hấp dẫn hơn. Hà Tĩnh luôn đồng hành, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư, nhưng cũng sẵn sàng "sàng lọc" để giữ lại những dòng vốn thực chất, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

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Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

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