Doanh nghiệp chế biến - chế tạo kỳ vọng khởi sắc, dẫn dắt tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026, ngành chế biến - chế tạo ghi nhận tốc độ tăng trưởng 30,67%,

Trong vai trò là “đầu tàu” dẫn dắt, 6 tháng đầu năm, ngành chế biến - chế tạo ghi nhận tốc độ tăng trưởng 30,67%, đóng góp 23,17 điểm phần trăm trong mức tăng 32,83% của chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Hà Tĩnh. Đây là một trong những động lực đưa GRDP của tỉnh tăng 12,79%.

Đóng góp quan trọng vào kết quả này là sự vận hành ổn định của các nhà máy công nghiệp trọng điểm trên địa bàn, nhất là các tổ hợp luyện kim, sản xuất ô tô điện, xe máy điện, pack pin, cell pin và nhiều sản phẩm công nghệ cao.

Ông Thái Hoàng Nhật - Trưởng phòng Công nghiệp, Sở Công Thương cho rằng: Công nghiệp Hà Tĩnh đang chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp nặng sang cơ cấu đa dạng hơn, trong đó công nghiệp chế biến - chế tạo và các sản phẩm công nghệ cao ngày càng đóng góp rõ nét, từng bước giảm sự phụ thuộc vào một số sản phẩm truyền thống. Sự chuyển dịch này không chỉ gia tăng giá trị sản xuất mà còn tạo nền tảng để công nghiệp Hà Tĩnh phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Song hành với đà tăng của sản xuất, sức tiêu thụ của ngành chế biến - chế tạo cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số tiêu thụ tăng 15,39% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng năm 2026, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 15,39% so với cùng kỳ năm trước.

Những tín hiệu tích cực từ thị trường góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất kinh doanh. Kết quả khảo sát xu hướng sản xuất kinh doanh do Thống kê tỉnh thực hiện cho thấy, phần lớn doanh nghiệp chế biến - chế tạo duy trì tâm lý lạc quan và kỳ vọng vào sự phục hồi của thị trường trong những tháng cuối năm. Theo kết quả khảo sát, trong quý III/2026, có 41,18% doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn, 50,98% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định so với quý II và chỉ có 7,84% doanh nghiệp lo ngại tình hình khó khăn hơn.

Đáng chú ý, có tới 98% doanh nghiệp nhận định khối lượng sản xuất sẽ tăng hoặc giữ nguyên, 90% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng hoặc duy trì ổn định và 88,24% doanh nghiệp giữ vững hoặc mở rộng quy mô lao động.

Có 90% doanh nghiệp dự báo số lượng đơn đặt hàng mới tăng hoặc duy trì ổn định trong quý III/2026.

Không chỉ trong ngắn hạn, các doanh nghiệp còn kỳ vọng tích cực vào kết quả sản xuất kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2026. Cụ thể, có 49% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng và 49% doanh nghiệp dự báo ổn định so với nửa đầu năm. Đặc biệt, tỷ lệ doanh nghiệp kỳ vọng đơn đặt hàng mới tăng là 92,16%. Ngoài ra, 92,31% doanh nghiệp đánh giá thị trường xuất khẩu mở rộng hoặc giữ ổn định.

Ông Nguyễn Trung Thành – Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, mặc dù vẫn phải chịu sức ép cạnh tranh cao cùng một số hạn chế cục bộ về nguyên vật liệu hay nguồn lao động, song các doanh nghiệp ngành chế biến - chế tạo trên địa bàn đều kỳ vọng rất lớn vào sự phục hồi mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Đây sẽ là động lực quan trọng để Hà Tĩnh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Niềm tin đó không chỉ thể hiện trên các con số khảo sát mà còn được cụ thể hóa bằng những kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Hoạt động sản xuất dược phẩm tại Công ty CP Dược Hà Tĩnh.

Là doanh nghiệp sản xuất bao bì phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore..., Công ty CP Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên) vẫn duy trì sản lượng khoảng 6 triệu vỏ bao mỗi tháng dù chịu áp lực từ giá nguyên liệu tăng cao và khó khăn trong tuyển dụng lao động.

Chị Trần Thị Khuyên - đại diện Công ty CP Sao Mai cho biết: "Công ty đang tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, đồng thời đẩy mạnh tìm kiếm đơn hàng tại những thị trường mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chủ động tìm kiếm thêm nguồn cung nguyên liệu nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tăng sản lượng".

﻿ ﻿ Công ty CP Sao Mai duy trì sản xuất với sản lượng đạt khoảng 6 triệu vỏ bao mỗi tháng.

Theo các doanh nghiệp, việc giá xăng dầu “hạ nhiệt” so với những tháng đầu năm đã góp phần giảm áp lực chi phí đầu vào, qua đó kéo theo giá một số loại nhiên liệu, vật tư sản xuất ổn định hơn. Cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường tiêu thụ, đây được xem là những yếu tố thuận lợi, củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào triển vọng sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm. Tận dụng cơ hội này, nhiều doanh nghiệp đang tập trung tối ưu chi phí, chủ động nguồn nguyên liệu, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường nhằm gia tăng sức cạnh tranh và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (xã Can Lộc) cho biết: Năm 2026, công ty đặt mục tiêu sản lượng thức ăn chăn nuôi khoảng 17.000 tấn, doanh thu 235 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, dù còn nhiều khó khăn về thị trường, giá nguyên liệu tăng cao, bằng các giải pháp thiết thực, hiệu quả, công ty vẫn đạt kết quả khá tốt, đảm bảo kế hoạch đề ra. Để thực hiện mục tiêu cả năm, công ty tiếp tục tập trung tối ưu chi phí sản xuất, tiết giảm những chi phí không cần thiết, tăng cường theo dõi dự báo tình hình để chủ động mua nguyên liệu ở thời điểm thích hợp, tập trung nguồn lực cho sản xuất, đầu tư dây chuyền sản xuất…

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc đặt mục tiêu sản lượng năm 2026 khoảng 17.000 tấn.

Từ nền tảng tăng trưởng tích cực của nửa đầu năm, cùng niềm tin vào sự phục hồi của thị trường và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, ngành chế biến - chế tạo đang có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm. Không chỉ giữ vai trò là động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp, lĩnh vực này còn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa tới logistics, dịch vụ, việc làm, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026.