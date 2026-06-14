Chi phí đầu vào tăng cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hà Tĩnh thích ứng ra sao ?

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát chủ động tối ưu quy trình sản xuất để ứng phó với áp lực chi phí đầu vào gia tăng.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhật Quang Phát - đơn vị chuyên sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, áp lực chi phí đầu vào tăng đang tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc công ty cho biết: “Hiện nay, giá nguyên liệu phôi giấy đã tăng khoảng 30% so với trước; chi phí nhân công tăng 10-15%; chi phí vận tải tăng 30-40% do biến động giá xăng dầu. Các khoản chi phí như điện năng, bao bì và vật tư sản xuất cũng tăng từ 5-10%. Trong khi đó, sức mua thị trường chưa phục hồi rõ rệt nên rất khó điều chỉnh giá bán tương ứng. Trước áp lực chi phí sản xuất gia tăng, doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư hệ thống đóng gói tự động nhằm nâng cao năng suất, giảm phụ thuộc vào lao động thủ công. Cùng với đó, đơn vị chủ động điều chỉnh thời gian sản xuất, hạn chế vận hành vào khung giờ cao điểm để tiết kiệm chi phí điện năng, góp phần ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Nếu doanh nghiệp sản xuất giấy lựa chọn hướng đi tối ưu hóa vận hành để giảm chi phí, thì Công ty CP Sản xuất và Thương mại Nhung Hươu Việt lại tập trung vào hướng nâng cao giá trị sản phẩm để mở rộng dư địa tăng trưởng. Những năm gần đây, doanh nghiệp không ngừng đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chế biến từ nhung hươu - đặc sản thế mạnh của Hà Tĩnh. Thay vì chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hóa mẫu mã, bao bì và nâng cao chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

﻿ ﻿ Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, phát triển mẫu mã sản phẩm mới từ nhung hươu đưa ra thị trường.

Anh Nguyễn Khắc Huân - Giám đốc công ty cho biết: "Muốn đi đường dài, doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tạo ra những giá trị khác biệt để tăng sức cạnh tranh. Cùng với việc đầu tư cho sản phẩm, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong bán hàng, mở rộng hệ thống phân phối và tăng cường quảng bá thương hiệu. Đây được xem là giải pháp giúp chúng tôi tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh bán hàng truyền thống".

Theo số liệu từ Sở Tài chính, đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 11.727 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.028 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới. Đây là tín hiệu cho thấy sức sống của khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được duy trì, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, cũng có 338 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động, phản ánh rõ những khó khăn nhất định trong bối cảnh chi phí sản xuất, kinh doanh gia tăng và sức cầu thị trường chưa phục hồi mạnh.

Sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo đang giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh giữ được nhịp sản xuất.

Những con số này cho thấy, bức tranh doanh nghiệp Hà Tĩnh vừa có tín hiệu tích cực về số lượng, vừa đặt ra thách thức lớn về sức chống chịu, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Áp lực chi phí gia tăng đang tác động đến hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, điều đáng ghi nhận là nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thích ứng.

Thay vì chỉ tập trung xử lý khó khăn trước mắt, nhiều doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải tiến quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Đây là hướng đi cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh mới. Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh và Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ chuyển đổi số và chia sẻ kinh nghiệm quản trị. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng cường liên kết và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của môi trường kinh doanh”.

Hà Tĩnh có 3 doanh nghiệp được vinh danh "Doanh nghiệp trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026".

Hà Tĩnh luôn xác định doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Cùng với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhất là doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi nghiệp, tỉnh đang nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định và bền vững.

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh chi phí đầu vào còn nhiều biến động, khả năng thích ứng linh hoạt đang trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi tinh thần chủ động đổi mới từ doanh nghiệp gặp được sự đồng hành từ chính quyền và các tổ chức hỗ trợ, đó sẽ là nền tảng quan trọng để khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục phát triển, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Áp lực chi phí được dự báo còn tiếp tục là thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ thực tiễn sản xuất cho thấy, chính sự linh hoạt, chủ động và sáng tạo đang giúp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Tĩnh giữ được nhịp sản xuất, duy trì thị trường và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh.