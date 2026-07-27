Sức hút giúp Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II huy động gần 17.400 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn huy động quy đổi của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt 17.358 tỷ đồng, tăng 1.457 tỷ đồng so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn huy động quy đổi của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đạt 17.358 tỷ đồng, tăng 1.457 tỷ đồng (tương đương tăng 9,16%) so với đầu năm. Theo đó, Chi nhánh đã hoàn thành 73% kế hoạch cả năm và 166% kế hoạch quý II/2026 do Agribank Việt Nam giao. Kết quả này cũng đưa Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II nằm trong nhóm các ngân hàng có nguồn huy động vốn dẫn đầu toàn tỉnh.

Tiền gửi dân cư giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu nguồn vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Trong cơ cấu nguồn vốn, tiền gửi dân cư giữ vai trò chủ lực khi đạt 15.583 tỷ đồng, tăng 1.517 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm trên 90% tổng nguồn vốn nội tệ. Nguồn vốn ngoại tệ quy đổi cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 58,1 tỷ đồng (tăng 17,1%).

Ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết: “Từ đầu năm 2026 đến nay, thị trường đối mặt với rất nhiều sức ép, dòng tiền nhàn rỗi biến động, áp lực cạnh tranh lãi suất... Xác định mục tiêu huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, Chi nhánh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, điều hành linh hoạt chính sách lãi suất và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Đồng thời, tranh thủ các kênh huy động vốn từ dân cư, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế; phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử gắn với các chính sách chăm sóc khách hàng nhằm giữ chân khách hàng hiện hữu và thu hút khách hàng mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ổn định nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Đóng góp lớn nhất vào kết quả tăng trưởng nguồn vốn tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II là chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào Xuân Bính Ngọ - Gửi lộc phát tài”. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới gần 1,2 tỷ đồng, chỉ trong thời gian 5 tháng (5/1/2026 đến hết ngày 31/5/2026), chương trình đã thu hút 5.758 khách hàng tham gia, phát hành 90.000 mã dự thưởng và đưa về về 1.336 tỷ đồng, chiếm 91,7% mức tăng nguồn vốn của chi nhánh trong 6 tháng đầu năm.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao giải đặc biệt chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào Xuân Bính Ngọ - Gửi lộc phát tài” cho khách hàng Nguyễn Thị Huyến (SN 1963, thôn Minh Tiến, xã Kỳ Anh) là 1 chiếc xe ô tô Honda HR-V.

Chương trình không chỉ góp phần gia tăng nguồn vốn huy động mà còn là giải pháp hiệu quả giúp Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II mở rộng tệp khách hàng, nâng cao mức độ gắn kết với người gửi tiền; qua đó tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu Agribank và sức hấp dẫn của các sản phẩm tiết kiệm dự thưởng trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Mai, phường Thành Sen chia sẻ: “Gia đình tôi kinh doanh tạp hoá nên bất kỳ khi nào có tiền nhàn rỗi đều lựa chọn gửi tiết kiệm tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II. Điều tôi yên tâm nhất là ngân hàng uy tín, mạng lưới rộng khắp, phục vụ rất chu đáo, tận tình. Đợt đầu năm, tôi tham gia gửi tiết kiệm dự thưởng, lãi suất được công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của khách hàng”.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đưa lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh các chương trình thi đua, cán bộ ngân hàng tại các chi nhánh loại II và phòng giao dịch trực thuộc đã chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bám sát địa bàn dân cư, tiếp cận các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thu hút nguồn vốn. Đồng thời, các đơn vị cũng bám sát và khai thác hiệu quả nguồn tiền hỗ trợ, giải phóng mặt bằng từ các dự án hạ tầng, công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả của những giải pháp này được phản ánh rõ qua kết quả tăng trưởng nguồn vốn tại nhiều đơn vị cơ sở. Những điểm sáng về tốc độ bứt phá tăng trưởng nguồn vốn như: Hội sở đạt gần 2.700 tỷ đồng (tăng 25% so với đầu năm), Chi nhánh Thạch Hà đạt hơn 2.600 tỷ đồng (tăng 12%), Chi nhánh Bắc Kỳ Anh đạt hơn 1.300 tỷ đồng (tăng 9%)…

﻿ Agribank Chi nhánh Thạch Hà luôn bố trí nhân viên tư vấn hỗ trợ khách hàng tiếp cận những dịch vụ tốt nhất tại ngân hàng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh Thạch Hà cho biết: “So với đầu năm, nguồn huy động vốn trên địa bàn tăng 274 tỷ đồng. Để có kết quả này, đơn vị bám sát diễn biến thị trường, tập trung tối đa vào việc cải tiến quy trình giao dịch nhanh gọn, tăng cường chính sách chăm sóc khách hàng và đa dạng hóa các sản phẩm tiền gửi phù hợp với từng nhóm khách hàng. Đặc biệt, đơn vị chú trọng gắn hoạt động tín dụng với phát triển các dịch vụ thanh toán, thẻ ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp, áp dụng chính sách ưu đãi phù hợp để thu hút nguồn tiền gửi không kỳ hạn và mở rộng hệ sinh thái khách hàng. Cùng đó, đội ngũ cán bộ chủ động tiếp cận dòng tiền hỗ trợ, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn để tư vấn các kênh gửi tiết kiệm an toàn, sinh lời tối ưu cho người dân”.

Cán bộ Agribank Chi nhánh Bắc Kỳ Anh luôn bám sát cơ sở, đồng hành cùng khách hàng trong phát triển kinh tế.

Theo kế hoạch, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II phấn đấu nâng tổng nguồn vốn huy động lên 23.778 tỷ đồng vào cuối năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chi nhánh tiếp tục triển khai các giải pháp huy động vốn theo hướng bền vững, trong đó trọng tâm là tập trung khai thác tối đa nguồn tiền gửi dân cư, phát triển nguồn vốn giá rẻ (CASA), mở rộng tiền gửi thanh toán từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh gắn với việc nâng cao hiệu quả các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II trao thưởng cho những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chi nhánh chủ động xây dựng danh mục khách hàng trọng điểm, phân công cán bộ trực tiếp phụ trách; thường xuyên duy trì quan hệ với khách hàng truyền thống, đồng thời tích cực tiếp cận, phát triển khách hàng mới nhằm tạo thêm dư địa để phát triển nguồn vốn.

Cùng với đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tiếp tục triển khai chính sách điều hành lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp với diễn biến thị trường và định hướng chung của Agribank; đồng thời chú trọng gia tăng tỷ trọng nguồn vốn có chi phí thấp, cơ cấu lại kỳ hạn tiền gửi hợp lý, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm nguồn vốn tăng trưởng ổn định, an toàn và bền vững.

Bằng chiến lược huy động vốn linh hoạt, lấy khách hàng làm trung tâm, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế trên thị trường tài chính, tiền tệ địa phương; tạo nguồn lực vững chắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.