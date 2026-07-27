Nhờ đâu Hà Tĩnh bứt phá giải ngân vốn đầu tư công?

Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn vốn đầu tư công hơn 6.360 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn đầu tư công địa phương triển khai hơn 6.411 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 19/7, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt hơn 3.291 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai.

Với kết quả này, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Đây là kết quả phản ánh sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nhất là việc thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, quyết tâm đưa nguồn vốn đầu tư công sớm phát huy hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được xem là "nút thắt" quyết định tiến độ thi công cũng như khả năng giải ngân nguồn vốn. Nhận diện rõ điều đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tháo gỡ vướng mắc, bàn giao mặt bằng sạch các dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp UBND phường Thành Sen chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Ông Nguyễn Chí Công – Trưởng phòng Giá đất và Bồi thường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cho biết: “Đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, tạo sự đồng thuận của người dân trong công tác GPMB cho các dự án. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi vừa tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, vừa chủ động tham mưu xử lý linh hoạt những trường hợp đặc thù, giải quyết tồn đọng trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đến nay, trung tâm đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với 65/104 dự án được giao; nhiều dự án trọng điểm như đường Hàm Nghi kéo dài, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông, đường Vành đai phía Đông đều cơ bản đáp ứng tiến độ”.

Việc mặt bằng được bàn giao đúng tiến độ đã tạo điều kiện để các chủ đầu tư và nhà thầu đồng loạt triển khai thi công. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công đã tập trung tối đa nhân lực, vật lực tăng khối lượng thi công các dự án.

Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn huy động nhân lực thi công hạng mục nhà chính của dự án Bảo tàng Hà Tĩnh.

Tại dự án Bảo tàng Hà Tĩnh, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 50 kỹ sư, công nhân của Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn (phường Thành Sen) đang tập trung triển khai đồng thời nhiều hạng mục như san nền, thi công kết cấu tầng 2 nhà chính, nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ.

Ông Phạm Quốc Anh – Chỉ huy trưởng công trình, Công ty CP Xây dựng Tân Hải Sơn cho biết: “Nhà thầu đảm nhận hạng mục nhà chính bảo tàng, đòi hỏi tính chất nghệ thuật cao nên chúng tôi đã nghiên cứu kỹ hồ sơ, đảm bảo độ chính xác cao nhất của công trình. Hiện nay khối lượng thi công đã đạt khoảng 22%. Chúng tôi đang tăng ca, làm đêm để đảm bảo tiến độ đề ra và tránh thời tiết nắng nóng. Dù có nhiều yếu tố khó khăn, đặc biệt là giá nguyên vật liệu tăng cao nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để đảm bảo tiến độ thi công”.

Khối lượng thi công dự án Bảo tàng Hà Tĩnh đến nay đạt khoảng 22%.

Trong khi đó, tại dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông - công trình có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, các nhà thầu cũng đang tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, giá trị sản lượng xây lắp của dự án đạt 308/652 tỷ đồng, tương đương 47,2%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đã giải ngân đạt khoảng 90,5 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Hiện nay, liên danh nhà thầu Công ty CP 484 và Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt để đẩy nhanh tiến độ.

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 thi công hạng mục cầu Rào Cái, dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Tại hạng mục cầu Rào Cái, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 (Nghệ An) huy động cùng lúc 5 mũi thi công, tập trung triển khai các hạng mục trụ, mố và kết cấu nhịp cầu. Ông Nguyễn Đức Thắng – cán bộ phụ trách thi công, Công ty CP Xây dựng và Đầu tư 492 cho biết: "Sau khi được chủ đầu tư và chính quyền địa phương bàn giao 100% mặt bằng, việc triển khai thi công thuận lợi hơn. Đến nay hạng mục cầu Rào Cái đã hoàn thành hơn 60% khối lượng, gồm 5/7 trụ cầu, 1/2 mố cầu và bản mặt cầu của 4/8 nhịp. Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tranh thủ từng khung giờ thủy triều thuận lợi để thi công liên tục, phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo đúng tiến độ”.

Phía sau nhịp thi công khẩn trương trên các công trường là sự điều hành sát sao của các chủ đầu tư. Với 175 dự án được giao quản lý cùng tổng kế hoạch vốn hơn 2.700 tỷ đồng trong năm 2026, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh đã xây dựng kế hoạch giải ngân theo từng tháng, từng quý, gắn trách nhiệm cụ thể với từng cán bộ phụ trách.

Ông Nguyễn Danh Phong – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh cho biết: “Cùng với phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng, chúng tôi phân công cán bộ quản lý dự án, bám sát từng công trường, đánh giá hiệu quả, tiến độ công việc theo KPI. Cùng đó, chỉ đạo các nhà thầu tập trung để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu và kế hoạch giải ngân. Đối với các khó khăn của nhà thầu về giá vật liệu, đơn vị phối hợp các sở, ngành khảo sát, đề xuất giá phù hợp với thị trường; đồng thời đề xuất cấp các mỏ đất, cát cho các dự án đầu tư công để chủ động trong công tác điều hành, quản lý, thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình”.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) đang được tập trung thi công.

Song song với tập trung tăng khối lượng thi công các dự án, công tác kiểm soát, thanh toán vốn cũng được thực hiện kịp thời nhằm bảo đảm dòng vốn được giải ngân nhanh nhưng vẫn đúng quy định.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực XII, đơn vị đã chủ động nắm bắt các vướng mắc, khó khăn của các chủ đầu tư để báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2026, đồng thời hướng dẫn thanh toán đúng quy định. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong việc đẩy mạnh giao dịch điện tử qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; theo dõi, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả kiểm soát, thanh toán qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của kho bạc kịp thời, đúng quy định.

Không khí thi công dự án đường từ quốc lộ 12C đi Formosa Hà Tĩnh.

Với sự đồng hành của các cấp, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu, nhiều công trình trọng điểm đang bám sát tiến độ, tạo nền tảng để Hà Tĩnh tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.

Quan trọng hơn, mỗi đồng vốn được giải ngân đúng tiến độ sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành những tuyến đường, công trình hạ tầng mới, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và tạo thêm dư địa để Hà Tĩnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo.