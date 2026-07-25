Hà Tĩnh đứng thứ 3 toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công

(Baohatinh.vn) - Đến ngày 19/7, Hà Tĩnh giải ngân hơn 3.291 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước.
Thống kê mới nhất của Bộ Tài chính, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ phân bổ nguồn vốn đầu tư công hơn 6.360 tỷ đồng; tổng kế hoạch vốn đầu tư công địa phương triển khai hơn 6.411 tỷ đồng.
Lũy kế đến ngày 19/7, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn đạt hơn 3.291 tỷ đồng, đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 51,3% kế hoạch địa phương triển khai. Với kết quả trên, Hà Tĩnh xếp thứ 3/34 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước; đứng sau 2 tỉnh: Điện Biên và TP Hà Nội.
Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành hơn 20 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên kiểm tra hiện trường các công trình, dự án trọng điểm; trực tiếp làm việc với các chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng cũng như các điều kiện thi công.
Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng thực hiện, hạn chế tình trạng dồn khối lượng và giải ngân vào cuối năm.
Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước.
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