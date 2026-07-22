Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Công nghiệp

Cận cảnh khu vực xây nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng - Lê Thông
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chủ đầu tư dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân đang hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công, hướng tới hình thành cơ sở chế biến viên nén sinh khối quy mô lớn tại Hà Tĩnh.

bqbht_br_1784687387705-2259319160247229718-2259319160247229718-30aa6a03df1ea548dc6e863f8b279a40.jpg
Khu vực dự kiến triển khai dự án nằm tại thôn Hà Tân (xã Sơn Tây) với quỹ đất rộng hơn 4,5 ha, đã được xác định trong quy hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. Khu đất nằm trong Khu công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị Hà Tân, có vị trí thuận lợi khi kết nối với quốc lộ 8 và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua nguyên liệu cũng như vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
bqbht_br_1784687388295-2259319160247229718-2259319160247229718-3b9939391188f6418c6df77ca4a08f52.jpg
bqbht_br_1784687388520-2259319160247229718-2259319160247229718-bbfa72e506a308d0880adaa202961221.jpg
bqbht_br_1784687390332-2259319160247229718-2259319160247229718-a8791fe4d30b78131c15f6f27b86daf3.jpg
Diện tích đất xây dựng nhà máy chủ yếu là đất rừng sản xuất của 4 hộ dân. Theo phương án triển khai, việc bồi thường, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được thực hiện trên cơ sở nhà đầu tư và các hộ dân tự thỏa thuận theo quy định, với sự hỗ trợ, phối hợp của chính quyền địa phương.
bqbht_br_1784687390662-2259319160247229718-2259319160247229718-bb1c971b867dde175172ec8a68eb39da.jpg
“Chúng tôi đồng thuận với chủ trương thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của địa phương. Tuy nhiên, mong muốn các cơ quan chức năng và chủ đầu tư sớm thông báo cụ thể về lộ trình giải phóng mặt bằng, thời gian bàn giao đất để bà con chủ động thu hoạch, tận thu cây trồng, lâm sản và sắp xếp hoạt động sản xuất, hạn chế thiệt hại về kinh tế”, ông Nguyễn Mạnh Hùng - hộ dân có diện tích bồi thường lớn nhất (16.543 m²) cho biết.﻿
1156e210-0b19-400e-9be1-c637b6aa5ba9-r2ckeqmtokwzrcz1-1.jpg
Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân do Công ty CP Sinh khối Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, với tổng nguồn vốn 188,18 tỷ đồng. Nhà máy có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được giao đất, cho thuê đất. Trong ảnh: Phối cảnh minh họa Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân (nguồn ảnh: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh).
3d.jpg
Trên diện tích 45.445,9 m², chủ đầu tư quy hoạch đồng bộ nhiều hạng mục phục vụ sản xuất và vận hành. Nổi bật là khu xưởng sản xuất rộng 6.000 m², kho chứa nguyên liệu và thành phẩm 4.000 m², sân phơi sản phẩm 4.000 m², bãi tập kết nguyên liệu ngoài trời 5.000 m² cùng hệ thống nhà điều hành, nhà ăn, khu nghỉ công nhân, xưởng cơ khí, trạm cân, trạm biến áp, bể nước phòng cháy chữa cháy, khu xử lý nước thải, khu lưu chứa chất thải rắn, bãi đỗ xe và hệ thống giao thông nội bộ. Tổng diện tích xây dựng đạt 14.550 m², mật độ xây dựng khoảng 32%, phần diện tích còn lại dành cho hạ tầng kỹ thuật, cây xanh và cảnh quan. Trong ảnh: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu vực thực hiện dự án (nguồn ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hà Tĩnh).
bqbht_br_1784687391371-2259319160247229718-2259319160247229718-aed2b2a30740b5889dde7630c4c38b2d.jpg
Nhà máy được thiết kế với công suất 200.000 tấn viên nén sinh khối mỗi năm và 40.000 tấn sản phẩm phụ lâm nghiệp, hướng tới cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Nguồn nguyên liệu chủ yếu là gỗ rừng trồng, phụ phẩm lâm nghiệp được thu mua tại các xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng cùng một số địa phương giáp ranh tỉnh Nghệ An, hình thành vùng nguyên liệu ổn định phục vụ sản xuất lâu dài.
bqbht_br_1784687387953-2259319160247229718-2259319160247229718-a49c8389b578efdb5edd7c670c548630.jpg
Để đáp ứng quy mô hoạt động, dự án dự kiến sử dụng hơn 100 lao động khi đi vào vận hành, gồm đội ngũ quản lý, kỹ thuật và công nhân sản xuất. Hệ thống hạ tầng cũng được đầu tư khá đồng bộ với trạm điện công suất đến 4.000 kVA, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải tập trung, hút bụi, phòng cháy chữa cháy và hạ tầng viễn thông phục vụ quản lý, điều hành nhà máy.
bqbht_br_1784687389103-2259319160247229718-2259319160247229718-15ab976e5f60ea253c3d8b5b52b0e9f2.jpg
bqbht_br_1784687389742-2259319160247229718-2259319160247229718-0d9f41aaf5e45425084a7aba9f44a356.jpg
Theo đánh giá của chủ đầu tư, việc hình thành nhà máy không chỉ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương mà còn góp phần xây dựng chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu rừng trồng, nâng cao giá trị phụ phẩm lâm nghiệp, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ theo hướng hiện đại, gia tăng giá trị xuất khẩu và phát triển kinh tế khu vực miền tây Hà Tĩnh.
bqbht_br_1784687388822-2259319160247229718-2259319160247229718-87b41adc46f8ec018fa62a30955a755c.jpg
Đây cũng được kỳ vọng sẽ là dự án tạo thêm động lực thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từng bước khai thác hiệu quả lợi thế cửa khẩu, hạ tầng giao thông và nguồn nguyên liệu lâm nghiệp dồi dào của địa phương.

Địa phương rất kỳ vọng dự án sớm được triển khai, bởi đây là nhà máy có quy mô lớn, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp gắn với thế mạnh lâm nghiệp của địa phương. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ tạo thêm việc làm cho lao động địa phương mà còn góp phần nâng cao giá trị rừng trồng, tạo đầu ra ổn định cho nguồn nguyên liệu, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã Sơn Tây.

Ông Phạm Hoài An - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây

Tin liên quan

Tags:

#Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo #khu kinh tế cầu treo #Nhà máy Hà Tân #Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

“Giải cứu” trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật 5 năm chưa có đường vào

Trụ sở làm việc Trạm kiểm dịch động vật nội địa ở phường Nam Hồng Lĩnh hoàn thành từ năm 2021 nhưng chưa thể sử dụng do không có đường vào. Việc UBND tỉnh Hà Tĩnh giao chủ đầu tư xây dựng nút giao đấu nối vào quốc lộ 1 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc của dự án.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!