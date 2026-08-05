Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án tại KKT Vũng Áng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì cuộc họp.

Chiều 5/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo xử lý một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup đang nghiên cứu đầu tư và triển khai trên địa bàn Khu Kinh tế (KKT) Vũng Áng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì. Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan cùng dự.

Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa báo cáo tình hình xử lý một số nội dung liên quan đến các dự án của Tập đoàn Vingroup.

Tại KKT Vũng Áng, Tập đoàn Vingroup được chấp thuận đầu tư 9 dự án với tổng vốn đầu tư là 163.670 tỷ đồng và 1 dự án liên danh với Tập đoàn Gotion (Hoa Kỳ) với tổng vốn đầu tư 275 triệu USD. Đến nay, đã có 5 dự án đi vào hoạt động, gồm: Nhà máy sản xuất pin VINES Vũng Áng; Dự án đầu tư sản xuất và thương mại công nghệ pin Lithium; Nhà máy sản xuất ô tô điện (nhà xưởng cho thuê); Nhà máy sản xuất ô tô điện Vinfast; Nhà máy sản xuất xe máy điện. Các dự án góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp vào ngân sách cho tỉnh và giải quyết việc làm trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm KKT Vũng Áng Nguyễn Hoài Sơn báo cáo một số vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn KKT Vũng Áng.

Hiện nay, Tập đoàn Vingroup đang tập trung triển khai các dự án như: Dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng; Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện; Dự án Khu đô thị mới phường Kỳ Trinh (nay phường Sông Trí); Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh; Bến cảng quốc tế Sơn Dương.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác GPMB trên địa bàn phường.

Để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai các dự án, BQL KKT tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối.

Đại diện Tập đoàn Vingroup kiến nghị một số nội dung tại cuộc họp.

Đối với hạ tầng tái định cư, các công đoạn đang được các sở, ban, ngành, địa phương tập trung quyết liệt. Khu tái định cư tại TDP Trường Sơn có diện tích khoảng 115,9 ha phục vụ người dân 3 TDP: Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng) di dời thực hiện dự án của Tập đoàn Vingroup hiện đã có thông báo thu hồi đất 228/284 hộ, kiểm kê 279/284 hộ. Còn 70 trường hợp vướng đất Công ty Cổ phần Nông lâm sản Hà Tĩnh và 16 trường hợp khác đang được sở, ngành, địa phương rà soát nguồn gốc đất đai.

Khu tái định cư tại phường Sông Trí phục vụ di dời TDP Hải Thanh có diện tích khoảng 29,5 ha, dự kiến bố trí 441 hộ, đến nay, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bàn giao mốc và hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng. Khu tái định cư cho 220 hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 (giai đoạn 1) có diện tích 5,5 ha, bố trí 194 lô đất, đã khởi công tháng 12/2025. Đến nay, UBND phường Sông Trí đã bàn giao phần đất đã được GPMB .

Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Trần Việt Hà phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc làm việc, đại diện Tập đoàn Vingroup đã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng cho các dự án; có phương án cung cấp ổn định nguồn nước và điện phục vụ sản xuất, thi công; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép khai thác các mỏ vật liệu phục vụ hoạt động san lấp mặt bằng.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, các dự án của Tập đoàn Vingroup đã và đang triển khai trên địa bàn KKT Vũng Áng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kết luận cuộc họp.

Chính vì vậy, các cấp, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt để đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; rà soát, đưa ra lộ trình xử lý dứt điểm từng vướng mắc. Trong đó, BQL KKT tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật kết nối, hạ tầng điện, nước và thủ tục đầu tư; rà soát các mỏ vật liệu để đáp ứng nhu cầu san lấp cho các dự án. Tập trung triển khai các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Vingroup duy trì sản xuất ổn định các dự án đã đi vào hoạt động; phối hợp chặt chẽ với BQL KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương hoàn thiện những thủ tục liên quan đến các dự án đang nghiên cứu đầu tư; tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, qua đó, đóng góp tích cực cho tăng trưởng của tỉnh.