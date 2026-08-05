Chủ động phòng, chống ngập lụt tại một số khu vực ở Khu Kinh tế Vũng Áng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Sáng 5/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã đi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án tiêu thoát lũ phương án chống ngập trong Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng đi có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Đoàn đã đến kiểm tra tại cống Tây Yên, phường Sông Trí; khu vực có nguy cơ ngập lụt thuộc các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng); kiểm tra tình trạng bồi lấp, khả năng thoát lũ tại kênh tách nước phân lũ (phường Vũng Áng); tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt thuộc các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng).

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã làm việc với BQL KKT tỉnh và BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh cùng các địa phương có liên quan để nghe báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các dự án; phương án chống ngập, phòng, chống thiên tai trong KKT Vũng Áng; tình hình thực hiện Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập tại KKT Vũng Áng.

Theo đó, đến nay, BQL Khu Kinh tế tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. BQL Khu Kinh tế tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng khẩn trương sửa chữa, thay thế toàn bộ 6 cửa cống Tây Yên; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ cống, đảm bảo việc vận hành cống Tây Yên hiệu quả trước mùa mưa, lũ; thành lập tổ vận hành cống Tây Yên, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết việc vận hành trong mùa mưa, lũ.

Phó Trưởng BQL KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa báo cáo phương án chống ngập, phòng, chống thiên tai trong KKT Vũng Áng.

Cùng đó, BQL Khu Kinh tế tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà đầu tư rà soát, cập nhật phương án nội bộ, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, từng vị trí trực và chủ động vật tư, phương tiện, hậu cần thiết yếu; quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, kết hợp “3 sẵn sàng”.

Đối với Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng KKT Vũng Áng, theo phướng án, sẽ xây dựng hồ điều hòa khoảng 95ha; hoàn thiện tuyến kênh T1 với chiều dài khoảng 2,75km từ cống Tây Yên cũ đến đê Hòa Lộc; hoàn thiện tuyến kênh T2 thông qua việc đào đắp, gia cố mái bờ kênh và gia cố cửa ra nối tiếp bờ biển; nâng cấp, mở rộng cầu Tây Yên thêm 2 nhịp, mỗi nhịp 24m, kết hợp mở rộng cầu về phía thượng lưu đảm bảo bề rộng quy hoạch 31m. Hiện nay, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn và đang tổ chức triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự kiến trình sở chuyên môn thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi vào nửa cuối tháng 8/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, hiện nay, tại KKT Vũng Áng có nhiều công trình, dự án đầu tư đang được triển khai thi công, san lấp mặt bằng nên khả năng ngập lụt vào mùa mưa là rất lớn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan nhanh chóng rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để có giải pháp tiêu thoát; sớm có phương án tu sửa công Tây Yên để nâng cao khả năng tiêu thoát lũ cho các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng); tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy tại kênh tách nước phân lũ ở phường Vũng Áng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5; qua đó, góp phần thoát lũ chung cho toàn khu vực KKT Vũng Áng. Cùng đó, các địa phương xây dựng phương án, kịch bản sơ tán, di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi mùa mưa lũ đến.