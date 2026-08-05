Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Chủ động phòng, chống ngập lụt tại một số khu vực ở Khu Kinh tế Vũng Áng

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để khơi thông dòng chảy; xây dựng kịch bản sơ tán, di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt cao khi mùa mưa lũ đến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà kiểm tra tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Sáng 5/8, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã đi kiểm tra hiện trường và nghe báo cáo tình hình thực hiện các dự án tiêu thoát lũ phương án chống ngập trong Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng đi có đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Đoàn đã đến kiểm tra tại cống Tây Yên, phường Sông Trí; khu vực có nguy cơ ngập lụt thuộc các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng); kiểm tra tình trạng bồi lấp, khả năng thoát lũ tại kênh tách nước phân lũ (phường Vũng Áng); tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 của Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

bqbht_br_img-1396a.jpg
Lãnh đạo tỉnh kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt thuộc các TDP Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng).

Sau khi kiểm tra hiện trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã làm việc với BQL KKT tỉnh và BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh cùng các địa phương có liên quan để nghe báo cáo cụ thể tình hình thực hiện các dự án; phương án chống ngập, phòng, chống thiên tai trong KKT Vũng Áng; tình hình thực hiện Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập tại KKT Vũng Áng.

Theo đó, đến nay, BQL Khu Kinh tế tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai. BQL Khu Kinh tế tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng khẩn trương sửa chữa, thay thế toàn bộ 6 cửa cống Tây Yên; kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nâng hạ cống, đảm bảo việc vận hành cống Tây Yên hiệu quả trước mùa mưa, lũ; thành lập tổ vận hành cống Tây Yên, xây dựng phương án cụ thể, chi tiết việc vận hành trong mùa mưa, lũ.

bqbht_br_img-1447a.jpg
Phó Trưởng BQL KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa báo cáo phương án chống ngập, phòng, chống thiên tai trong KKT Vũng Áng.

Cùng đó, BQL Khu Kinh tế tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, nhà đầu tư rà soát, cập nhật phương án nội bộ, phân công trách nhiệm đến từng bộ phận, từng vị trí trực và chủ động vật tư, phương tiện, hậu cần thiết yếu; quán triệt thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, kết hợp “3 sẵn sàng”.

Đối với Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, phòng chống ngập úng KKT Vũng Áng, theo phướng án, sẽ xây dựng hồ điều hòa khoảng 95ha; hoàn thiện tuyến kênh T1 với chiều dài khoảng 2,75km từ cống Tây Yên cũ đến đê Hòa Lộc; hoàn thiện tuyến kênh T2 thông qua việc đào đắp, gia cố mái bờ kênh và gia cố cửa ra nối tiếp bờ biển; nâng cấp, mở rộng cầu Tây Yên thêm 2 nhịp, mỗi nhịp 24m, kết hợp mở rộng cầu về phía thượng lưu đảm bảo bề rộng quy hoạch 31m. Hiện nay, BQL Dự án đầu tư xây dựng khu vực KKT tỉnh đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn và đang tổ chức triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Dự kiến trình sở chuyên môn thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi vào nửa cuối tháng 8/2026.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh, hiện nay, tại KKT Vũng Áng có nhiều công trình, dự án đầu tư đang được triển khai thi công, san lấp mặt bằng nên khả năng ngập lụt vào mùa mưa là rất lớn.

bqbht_br_ok.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương có liên quan nhanh chóng rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt để có giải pháp tiêu thoát; sớm có phương án tu sửa công Tây Yên để nâng cao khả năng tiêu thoát lũ cho các tổ dân phố Trường Yên, Trường Phú, Cảnh Trường (phường Vũng Áng); tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy tại kênh tách nước phân lũ ở phường Vũng Áng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công hệ thống thoát nước mưa khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5; qua đó, góp phần thoát lũ chung cho toàn khu vực KKT Vũng Áng. Cùng đó, các địa phương xây dựng phương án, kịch bản sơ tán, di dời dân tại các vùng có nguy cơ ngập lụt cao nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân khi mùa mưa lũ đến.

Tin liên quan

Tags:

#Phòng chống thiên tai ở Hà Tĩnh #Hà Tĩnh thu hút đầu tư tại KKT Vũng Áng #Phòng chống ngập lụt tại KKT Vũng Áng

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.
Hà Tĩnh phấn đấu đến 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số vào GRDP đạt 15-20%

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện

Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới

Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.
Giá xăng tiếp tục tăng

Giá xăng tiếp tục tăng

Từ 15h hôm nay (30/7), giá xăng, dầu trong nước cùng điều chỉnh phiên thứ 3 liên tiếp, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với các đối tác Cộng hòa Áo và khu vực Trung - Đông Âu

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn Đại sứ quán Cộng hòa Áo tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam kết nối các tổ chức, doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Hà Tĩnh và hỗ trợ địa phương đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành khai thác, chế biến thép.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!