Dự báo mưa lớn ở Hà Tĩnh: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo "nóng"

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, tại chuyến kiểm tra công tác đảm bảo an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ ngày 23/7 vừa qua.

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ tối ngày 4/8 đến ngày 6/8, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị; lũ, lũ quét trên các sông, sạt lở đất trên sườn dốc.

Vùng biển Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7 - ­8; sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Cần đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất, đặc biệt tại các bãi biển: Xuân Thành, Thạch Bằng, Thạch Hải, Thiên Cầm; khu vực Khu kinh tế Vũng Áng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị, đối với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá: các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến thời tiết, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá và thông tin kịp thời cho nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực trũng thấp, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Đồng thời, chủ động tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu.

Đối với mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh), Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, các địa phương ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Cần đặc biệt đề phòng nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, sản xuất.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết; cung cấp kịp thời các thông tin dự báo về thiên tai đến các địa phương, đơn vị để chủ động triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó, hạn chế thiệt hại.

Các địa phương, đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, thường xuyên báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh.