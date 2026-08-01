Người dân tự nguyện giao nộp khỉ đuôi lợn quý hiếm

Người dân bàn giao động vật quý hiếm cho lực lượng chức năng.

Ngày 31/7/2026, ông Nguyễn Văn (SN 1963, trú thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Duệ) đã tự nguyện giao nộp 1 cá thể khỉ đuôi lợn nặng khoảng 3 kg cho Công an xã Cẩm Duệ.

Qua xác định của cơ quan chức năng, cá thể được giao nộp là khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), thuộc bộ linh trưởng, là loài động vật hoang dã quý, hiếm thuộc nhóm IIB cần được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Cá thể khỉ đuôi lợn được bàn giao trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Cẩm Duệ đã phối hợp với Đội Bảo vệ rừng số 1 - Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ hoàn thiện các thủ tục theo quy định; đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá thể khỉ trước khi tổ chức thả về môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn và đúng quy trình.

Cá thể khỉ đuôi lợn được thả về môi trường tự nhiên.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật hoang dã của người dân thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm đối với công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ các loài động vật hoang dã.

Công an xã Cẩm Duệ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã; kiên quyết đấu tranh với các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép động vật hoang dã, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.