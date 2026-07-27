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Xã hội

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.

Chính sách đầy đủ, kịp thời

Với hơn 303.379 người có công với cách mạng, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn của cả nước. Hiện, toàn tỉnh có khoảng 38.000 đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng kinh phí thực hiện trên 1.800 tỷ đồng mỗi năm.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt thăm hỏi, tặng quà người có công được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội dịp 30/4/2026.

Xác định chăm lo người có công vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý của dân tộc, những năm qua, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch các chế độ ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

Cùng với đó, chủ động rà soát, tháo gỡ các hồ sơ tồn đọng, vướng mắc; phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành trung ương giải quyết những trường hợp hồ sơ thất lạc, sai lệch thông tin, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có công và thân nhân liệt sĩ.

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Lãnh đạo các cấp, ngành dự lễ rước bằng "Tổ quốc ghi công" về nơi thờ cúng liệt sỹ Trần Á tại thôn 4, xã Trường Lưu vào tháng 3/2026.

Bên cạnh việc thực hiện tốt chính sách chung, Hà Tĩnh còn ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phù hợp với thực tiễn như: trợ cấp hằng tháng cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến thuộc diện khó khăn; hỗ trợ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe; trao hàng chục nghìn suất quà của tỉnh tới người có công vào các dịp lễ, tết…

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Người có công được tham gia các đợt điều dưỡng tập trung hàng năm theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Người có công, Sở Nội vụ cho biết: “Cùng với thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng. Giai đoạn 2021-2026, từ nguồn ngân sách và xã hội hóa, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 2.000 căn nhà cho người có công; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nặng; đầu tư, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ; bảo đảm 100% người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú”.

Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với người có công; đồng thời khẳng định hiệu quả trong việc huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công và thân nhân.

Lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy

Tiếp nối những kết quả đã đạt được trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, trên địa bàn Hà Tĩnh, nhiều hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) được triển khai sâu rộng. Điểm nhấn là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

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"Chiến dịch 500 ngày đêm" được triển khai bài bản với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, đến nay, các lực lượng chức năng đã khai quật, lấy mẫu và số hóa thông tin đối với 710 phần mộ tại các nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành thu nhận mẫu phục vụ giám định ADN của 12.207 thân nhân liệt sĩ.

Dịp này, Hà Tĩnh cũng đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp lại 484 bằng “Tổ quốc ghi công”, góp phần ghi công xứng đáng, tri ân kịp thời đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình.

Trong những ngày tháng Bảy, đoàn công tác các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà người có công; dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu lưu niệm và trung tâm nuôi dưỡng người có công. Toàn tỉnh đã trao 78.517 suất quà, với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng. Trong đó có 47.936 suất quà của Chủ tịch nước, 30.512 suất quà của tỉnh và 69 suất quà dành cho người có công tiêu biểu.

Vinh dự đón đoàn công tác của lãnh đạo các cấp, ngành tới thăm hỏi, tặng quà, ông Trần Hải Quyết - thương binh 1/4 (TDP Hồng Lam, phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và xã hội giúp những người có công cảm nhận rõ sự trân trọng, biết ơn của các thế hệ hôm nay đối với những hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc”.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng dự lễ khởi công và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách ở xã Nghi Xuân.

Hoạt động tri ân cũng được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. MTTQ các cấp đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa 16 căn nhà cho các gia đình chính sách; các cơ quan, đoàn thể tổ chức tặng quà, “Bữa cơm nghĩa tình”, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân, chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng và vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”…

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Hội LHPN xã Kỳ Hoa cùng đoàn viên, thanh niên đến thăm hỏi, tổ chức bữa cơm thân mật tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Chìu (thôn Hoa Tân).

Cùng với các hoạt động an sinh, nhiều chương trình văn hóa mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cũng đã được tổ chức. Các tác phẩm điện ảnh cách mạng được công chiếu miễn phí rộng rãi, thu hút đông đảo khán giả, đặc biệt là cựu chiến binh và thế hệ trẻ như: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ, Thanh âm vượt đại dương...

Đền ơn đáp nghĩa không chỉ là hoạt động được đẩy mạnh vào dịp 27/7 mà phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Mỗi công trình, phần việc, mỗi hành động tri ân hôm nay đều góp phần gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp truyền thống yêu nước và giáo dục trách nhiệm của các thế hệ đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ

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Tags:

#Hà Tĩnh 24 #Người có công #Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ

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