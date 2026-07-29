Thiếu nước gần 2 tháng, người dân chật vật đi chở từng can mỗi ngày

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 27/07/2026 05:15 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý 27/07/2026 05:05 Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi… 26/07/2026 15:23 Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...

Sắp xếp mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh: Tinh gọn nhưng không cơ học 26/07/2026 15:00 Giảm 30% đầu mối trường học trước ngày 30/8/2026 là yêu cầu cấp thiết. Tại Hà Tĩnh, bài toán tinh gọn đang được giải trên cơ sở đặc thù của từng địa bàn.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng 26/07/2026 10:59 300 người có công ở các phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được các y, bác sĩ tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Sống khỏe cùng BHT: Ung thư cổ tử cung - hiểu đúng để tầm soát sớm 26/07/2026 10:00 Ung thư cổ tử cung là một trong những căn bệnh phổ biến ở phụ nữ nhưng hoàn toàn có thể phát hiện sớm nếu được tầm soát định kỳ. Bác sĩ CKI Phan Quang Anh - Phó Trưởng khoa Phụ sản, Trung tâm Y tế Thành Sen sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao năng lực phòng, chống tác hại thuốc lá 26/07/2026 09:57 Trong năm 2026, ngành y tế Hà Tĩnh sẽ tổ chức 12 lớp tập huấn về tư vấn cai nghiện thuốc lá cho cán bộ y tế cơ sở, y tế thôn bản và cộng tác viên với khoảng 660 học viên tham gia.

Thành kính tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 26/07/2026 09:43 Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) để thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

Hà Tĩnh: Hơn 23.000 vị trí việc làm chờ người lao động trong quý III 26/07/2026 07:21 168 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang có nhu cầu tuyển 23.008 lao động làm việc tại Hà Tĩnh với ngành nghề đa dạng, thu nhập hấp dẫn.

Chiến dịch 500 ngày đêm - Trách nhiệm và nghĩa tình 26/07/2026 04:20 Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là hành trình nối dài lòng biết ơn, đưa những người con đã ngã xuống trở về với đất mẹ, quê hương và gia đình.

Bộ Giáo dục: 99% học sinh đỗ cũng không thể bỏ thi tốt nghiệp 26/07/2026 04:00 Kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra đầu ra, dù 99% đạt chuẩn cũng không thể bỏ, hay thắc mắc "thi làm gì", mà cần duy trì theo luật và cải tiến, theo Bộ Giáo dục.

Giáo viên Hà Tĩnh chủ động tiếp cận bộ sách giáo khoa mới 25/07/2026 13:00 Trước thềm năm học 2026-2027, giáo viên các trường học ở Hà Tĩnh đang tích cực tập huấn, nghiên cứu và hoàn thiện kế hoạch dạy học để triển khai bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống".

Nữ thanh niên xung phong gần 25 năm lập ban thờ đồng đội 25/07/2026 08:44 Gần 1/4 thế kỷ qua, cựu TNXP Lê Thị Giang (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn gìn giữ di ảnh, lập ban thờ và hương khói người đồng đội đã hy sinh.

Tri ân người có công - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội 25/07/2026 08:30 “Tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách, đồng thời quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công với cách mạng”

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi 25/07/2026 07:10 Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về 25/07/2026 05:20 Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.

Tuyển 3.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh 25/07/2026 05:15 Thời gian tổ chức tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy Sản xuất Ô tô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào ngày 7/8/2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh ghi nhận hơn 280 ca dương tính Adenovirus từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo 24/07/2026 15:00 Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.

Hơn 30 năm giữ nghề vá lưới ở vùng biển Thiên Cầm 24/07/2026 14:08 Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.

Trao quà tri ân thân nhân 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc 24/07/2026 11:17 Những phần quà là sự tri ân sâu sắc của Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tới thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.