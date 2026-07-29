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Xã hội

Thiếu nước gần 2 tháng, người dân chật vật đi chở từng can mỗi ngày

Dương Chiến - Giang Nam
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(Baohatinh.vn) - Nguồn nước sinh hoạt khan hiếm nên gần 2 tháng nay, hàng chục hộ dân tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) phải đi chở từng can nước từ các khu vực lân cận để về sinh hoạt.

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Toàn xã Hà Linh hiện có khoảng 100 hộ dân trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Trong đó có hơn 10 hộ tại thôn Hương Thu thiếu nước trầm trọng.
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Gần 2 tháng nay, chiếc giếng của gia đình chị Phan Ngọc Ánh (thôn Hương Thu) cạn nước, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
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Một số thời điểm sau những đợt mưa lớn, giếng vẫn có nước, tuy nhiên bị đục và lượng nước cũng khá ít.
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Thậm chí, nước giếng có mùi lạ, hôi, không thể sử dụng trong sinh hoạt mà chỉ đủ phục vụ sản xuất trong vài ngày.
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Khi nguồn nước tại gia đình không còn đủ sử dụng, mỗi ngày, chị Ánh phải đến các thôn lân cận để xin và chở nước về.
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Chị Ánh chia sẻ: "Để đảm bảo nước cho sinh hoạt gia đình, chăn nuôi và các nhu cầu thiết yếu, chúng tôi phải đi khoảng 10 chuyến mỗi ngày, mỗi chuyến chở 2 can nước".
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Cuộc sống của nhiều gia đình ở Hà Linh cũng đang bị đảo lộn bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài gần 2 tháng qua.
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Khi những nguồn nước ngầm tại nhà dần cạn kiệt, việc chia sẻ nguồn nước giữa các gia đình trở thành giải pháp trước mắt giúp vượt qua tình cảnh thiếu nước.
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Mọi sinh hoạt của người dân ở đây đều phải tính toán kỹ lưỡng với sự tiết kiệm tối đa.
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Nhiều hộ gia đình cũng đã chủ động tìm kiếm nguồn nước mới bằng cách đào giếng tại nhiều vị trí. Tuy nhiên, hầu hết không có kết quả như mong muốn.
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Bà Hồ Thị Hiếu (thôn Hương Thu) cho biết: "Chúng tôi đã thuê người đào giếng đến 13m nhưng vẫn không có mạch nước ngầm, do tình trạng sụt lún nên không thể đào sâu hơn. Gia đình cũng đã thử khoan đến độ sâu 60m, nhưng kết quả cũng không có nước".
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Đến nay, các công trình tìm mạch nước ngầm của gia đình bà Hiếu vẫn đành bỏ dở.
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Hiện tại, bà Hiếu vẫn phải quay trở lại giải pháp tạm thời là đi xin nước từ người thân.
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Những chuyến đi xin nước đã trở thành hình ảnh quen thuộc với nhiều gia đình tại thôn Hương Thu trong gần 2 tháng qua.
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Người dân nơi đây rất mong mỏi sớm được hỗ trợ để tìm kiếm nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Do đặc thù về địa chất, đồi cao và hạn hán đến sớm nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Hà Linh năm nay diễn ra trầm trọng. Trước mắt, UBND xã đã ban hành văn bản hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng nguồn nước mưa phục vụ chăn nuôi. Đồng thời địa phương cũng đã đề xuất các cấp tiến hành khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn nhằm giải quyết bài toán nước sinh hoạt phục vụ người dân.

Ông Hồ Sỹ Vinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hà Linh

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