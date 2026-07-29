Thiếu nước gần 2 tháng, người dân chật vật đi chở từng can mỗi ngày

(Baohatinh.vn) - Nguồn nước sinh hoạt khan hiếm nên gần 2 tháng nay, hàng chục hộ dân tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) phải đi chở từng can nước từ các khu vực lân cận để về sinh hoạt.
Do đặc thù về địa chất, đồi cao và hạn hán đến sớm nên tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại xã Hà Linh năm nay diễn ra trầm trọng. Trước mắt, UBND xã đã ban hành văn bản hướng dẫn người dân sử dụng nước tiết kiệm, tận dụng nguồn nước mưa phục vụ chăn nuôi. Đồng thời địa phương cũng đã đề xuất các cấp tiến hành khảo sát, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn nhằm giải quyết bài toán nước sinh hoạt phục vụ người dân.
Ông Hồ Sỹ Vinh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Hà Linh
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