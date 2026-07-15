Hồ, đập xuống cấp và nỗi lo trước mùa mưa bão

(Baohatinh.vn) - Giữ vai trò điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ và bảo vệ vùng hạ du, nhưng hơn 100 hồ, đập ở Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão cận kề.
Được xây dựng từ năm 1968, đập Khe Du ở thôn Tân Giang (xã Hương Phố) có dung tích gần 0,32 triệu m³, cung cấp nước tưới cho gần 40 ha đất sản xuất, đồng thời góp phần bảo vệ vùng hạ du với hơn 100 hộ dân. Sau gần 60 năm khai thác, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là thân đập đất phía hạ lưu bị xói lở, thấm nước.
Có dung tích gần 0,25 triệu m³ nước, đập Hiểm ở thôn Trường Thọ, xã Kỳ Khang không chỉ cung cấp nguồn nước tưới cho 30 ha đất sản xuất nông nghiệp mà còn giữ vai trò điều tiết dòng chảy, giảm ngập cho vùng hạ du. Thế nhưng, hiện nay, thân đập bị nứt gãy, xói lở; cống thoát nước nhỏ, hệ thống chân trụ hư hỏng khiến khả năng tiêu thoát lũ không còn đáp ứng yêu cầu. Mỗi khi mưa lớn, nước dâng nhanh gây ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của gần 200 hộ dân và gây chia cắt cục bộ.
Thân đập Hiểm bị nứt, gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường, trong khi nhiều hồ, đập vẫn chưa được đầu tư sửa chữa đồng bộ. Để giảm thiểu rủi ro, cùng với việc đẩy nhanh đầu tư sửa chữa các hồ, đập xuống cấp, mỗi người dân cũng cần chủ động trang bị kỹ năng ứng phó, sẵn sàng trước mọi tình huống thiên tai.
Để chủ động ứng phó với thiên tai, ngoài việc yêu cầu các địa phương xây dựng phương án xử lý các tình huống, sự cố về đê điều, hồ đập, đầu năm 2026, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí 119,5 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ và ngân sách tỉnh để sửa chữa, nâng cấp 11 công trình cấp bách. Đồng thời, tỉnh cũng đã đề nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 5.010 tỷ đồng đầu tư các công trình phòng, chống thiên tai trọng điểm. Tuy nhiên, trước diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, cùng với đầu tư hạ tầng thì điều quan trọng là nâng cao năng lực quản lý, vận hành công trình hồ, đập và trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho người dân vùng hạ du.
Ông Trần Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Chánh Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Hà Tĩnh
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