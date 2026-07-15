Hồ, đập xuống cấp và nỗi lo trước mùa mưa bão

Sớm xử lý tình trạng bồi lắng tại âu thuyền Kỳ Phương 13/07/2026 05:20 Sau hơn 13 năm đưa vào sử dụng, âu thuyền Kỳ Phương (phường Hoành Sơn, Hà Tĩnh) đang bị bồi lắng nghiêm trọng, khiến khu vực neo đậu bị thu hẹp, tàu thuyền ra vào khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Gian nan phủ xanh lại những cánh rừng phòng hộ ven biển 13/07/2026 05:11 Dù đã có nhiều nỗ lực, song do nhiều nguyên nhân, công tác phục hồi rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn, khiến tiến độ trồng mới còn chậm.

Kiên quyết xử lý nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ 12/07/2026 12:01 Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy định hợp đồng và pháp luật.

Tín dụng tăng trưởng tốt, huy động vốn vẫn đạt thấp 12/07/2026 08:40 Dư nợ cho vay tại Hà Tĩnh tăng 8,8% so với đầu năm, nhưng huy động vốn chỉ tăng 5,3%, tạo áp lực không nhỏ lên cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Sở Tài chính Hà Tĩnh đốc thúc triển khai "Chiến dịch làm sạch mã số thuế" 12/07/2026 05:20 Sở Tài chính Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ tại Văn bản số 9409/BTC-CT ngày 3/7/2026 của Bộ Tài chính đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp 11/07/2026 14:05 Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.

Bám đồng chăm lúa, nông dân Hà Tĩnh hướng tới vụ hè thu thắng lợi 11/07/2026 11:11 Tháng 7, những cánh đồng lúa hè thu tại Hà Tĩnh trải dài trong sắc xanh mướt mắt, căng tràn sức sống. Bà con nông dân tích cực thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, kỳ vọng một vụ mùa bội thu.

Hà Tĩnh: Giữ nhịp tăng trưởng từ vị thế dẫn đầu 11/07/2026 10:04 Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.

“Mục sở thị” trại nuôi chồn hương tiền tỷ 11/07/2026 05:20 Trại nuôi chồn hương quy mô lớn tại xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) bước đầu đem lại hiệu quả cao, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân địa phương.

Hà Tĩnh: Kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng áp lực "về đích" vẫn lớn 10/07/2026 15:01 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 830 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này mới đạt gần 38% kế hoạch năm, tạo áp lực lớn trong thực hiện mục tiêu 2,2 tỷ USD.

Tăng tốc hoàn thành các dự án khắc phục hậu quả thiên tai ở Hà Tĩnh 10/07/2026 10:17 Các chủ đầu tư, đơn vị thi công tại Hà Tĩnh đang tranh thủ thời tiết để tăng tốc triển khai các công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng do thiên tai năm 2025.

Mở hướng chăn nuôi ở vùng bán sơn địa từ lươn không bùn 10/07/2026 09:27 Với lợi thế diện tích vườn rộng, anh Nguyễn Bá Linh (xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) đã xây dựng thành công mô hình nuôi lươn không bùn, mở ra hướng đi mới trong chăn nuôi trên vùng bán sơn địa.

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững 10/07/2026 09:00 GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.

Tài chính thị trường ngày 10/7: Bộ Tài chính nói gì về nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 3 tỷ đồng? 10/07/2026 07:44 Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh 10/07/2026 05:15 Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.

Agribank Hà Tĩnh II đạt dư nợ hơn 21.000 tỷ đồng sau 6 tháng 10/07/2026 05:08 Với những kết quả tăng trưởng ấn tượng, Agribank Hà Tĩnh II tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực về cung ứng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giá xăng E10 giảm về 20.000 đồng một lít 09/07/2026 15:25 Từ 15h hôm nay, giá xăng giảm, dầu tăng tùy mặt hàng, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Lộc Hà phát huy lợi thế, nâng cao giá trị ngành thủy sản 09/07/2026 15:25 Xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang phát huy lợi thế ven biển để nâng cao hiệu quả khai thác, phát triển nuôi trồng để nâng cao giá trị sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Đề xuất điều chỉnh phạm vi 7 tuyến cao tốc 09/07/2026 14:40 Đối với tuyến Vũng Áng (Hà Tĩnh) - Cha Lo (Quảng Trị), Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh điểm đầu từ quốc lộ 1 sang tuyến tránh Kỳ Anh.

Trước ngày tăng xử phạt vi phạm khai thác thủy sản: Các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền 09/07/2026 14:04 Nghị định 246/2026/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2026. Các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao hiệu quả chống khai thác IUU.

Hà Tĩnh lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi 09/07/2026 09:08 Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng III vừa phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, phường Hà Huy Tập và xã Cẩm Trung lấy mẫu giám sát vi-rút dịch tả lợn châu Phi (ASFV) tại các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới 09/07/2026 08:00 Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.

Tài chính thị trường ngày 9/7: Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình 09/07/2026 07:40 Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm 08/07/2026 17:42 Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.

"Hạt nhân" nào đưa chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh tăng hơn 32%? 08/07/2026 14:50 Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm tăng 32,83% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đằng sau con số ấn tượng ấy là sự cộng hưởng giữa các ngành công nghiệp truyền thống và những dự án công nghệ cao quy mô lớn.

Hà Tĩnh có sân bay tiềm năng được đưa vào quy hoạch 08/07/2026 13:50 Bộ Xây dựng bổ sung 5 sân bay tiềm năng tại Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Tây Ninh vào quy hoạch để các địa phương nghiên cứu, chuẩn bị điều kiện đầu tư.

Giá dầu tăng, vàng giảm 08/07/2026 10:22 Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại lúa hè thu 08/07/2026 10:20 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra công điện về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ dịch hại trên lúa vụ hè thu năm 2026.