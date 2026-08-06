Cung cấp thông tin, hướng dẫn các HTX tiếp cận nguồn tài chính

Sáng 6/8, Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã (HTX) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình hoạt động mới và hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay vốn cho các đại diện các quỹ tín dụng nhân dân, HTX và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong 2 ngày (6 - 7/8), đại diện các quỹ tín dụng nhân dân, HTX và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh sẽ được thông tin về quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động nhằm tối ưu hóa nguồn vốn bằng những việc làm cụ thể như: đưa nguồn vốn ngân sách và các nguồn lực hợp pháp đến đúng đối tượng, đúng thời điểm; đa dạng hóa sản phẩm tín dụng; nâng cao năng lực đồng hành, chuyển từ vai trò "quản lý, cấp phát" sang "đối tác đồng hành, hỗ trợ" cùng phát triển với các HTX.

Đại diện Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Hà Tĩnh trình bày các nội dung tại hội nghị

Đồng thời, các đại biểu cũng được cung cấp các thông tin liên quan đến cơ chế, điều kiện, giới hạn, lãi suất, các điều kiện và tỉ lệ cho vay tối đa; hướng dẫn các thủ tục vay vốn...

Ông Bùi Huy Cường, Chủ tịch Liên minh HTX Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Huy Cường, Chủ tịch Liên minh HTX nhấn mạnh: Sự thay đổi mô hình hoạt động của quỹ cũng như những chính sách ưu đãi mới sẽ là bước đi thiết yếu nhằm đưa nguồn lực đến đúng đối tượng, đúng thời điểm. Tinh thần xuyên suốt của quỹ là đổi mới - đồng hành - phát triển vững chắc cùng kinh tế tập thể tỉnh nhà.

Hội nghị không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi linh hoạt cho các HTX, quỹ tín dụng nhân dân mà còn tạo động lực để khu vực kinh tế tập thể Hà Tĩnh bứt phá, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.