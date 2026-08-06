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Kinh tế

Trao giải cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp”

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Chị Đoàn Thị Mỹ - đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp”.

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Đại biểu tham dự lễ tổng kết, trao giải.

Sáng 6/8, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp” năm 2026 và tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Kiến tạo văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới”.

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Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đinh Văn Hồng cho biết: Cuộc thi trực tuyến “Thuế với người dân và doanh nghiệp” năm 2026 do Sở Tư pháp phối hợp các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức từ ngày 26/5 - 9/6. Sau 2 tuần triển khai, cuộc thi đã thu hút hơn 156.000 lượt người tham gia. Trong đó, hơn 16.000 bài thi đạt từ 12 - 14 câu trở lên; trên 8.400 bài đạt điểm tuyệt đối. Kết quả cho thấy sức lan tỏa của hình thức phổ biến pháp luật trực tuyến, góp phần cập nhật các chính sách thuế mới, nâng cao ý thức để người dân và doanh nghiệp hiểu đúng, làm đúng, chủ động tuân thủ pháp luật.
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Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải cho 4 tập thể gồm: UBND phường Sông Trí, Công ty TNHH Khánh Thịnh Phát Land (phường Hoành Sơn), Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (xã Sơn Tây), Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Hòa Cường (phường Sông Trí).
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Ban Tổ chức trao 10 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì.
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Ban Tổ chức trao giải nhất cho chị Đoàn Thị Mỹ - đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn (phường Bắc Hồng Lĩnh).
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Dịp này, Sở Tư pháp cũng tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Kiến tạo văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới”.
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Tại buổi tọa đàm, đại biểu tập trung trao đổi về những kết quả, khó khăn và giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; qua đó đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin pháp luật chính thống và góp phần xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật trong xã hội. (Trong ảnh: Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Quang Hoàn tham luận về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với xây dựng văn hóa, tuân thủ pháp luật và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh").

Thông qua lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp” năm 2026 và tọa đàm “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - Kiến tạo văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên mới”, Sở Tư pháp Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp; góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành và văn hóa tuân thủ pháp luật trong kỷ nguyên số.

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Tags:

#thuế với người dân và doanh nghiệp #sở tư pháp Hà Tĩnh #doanh nghiệp #người dân

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