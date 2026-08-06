Trao giải cuộc thi “Thuế với người dân và doanh nghiệp”

Tài chính thị trường ngày 5/8: Giá nhà chưa hạ, lãi vay mua đã chạm 16% 05/08/2026 07:45 Lãi suất sau ưu đãi tăng lên 13-15%/năm, có trường hợp tới 16%, trong khi giá nhà vẫn neo cao khiến nhiều người phải trì hoãn kế hoạch mua nhà. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh mở lối vào thị trường tín chỉ carbon từ rừng 04/08/2026 14:04 Dọc theo tuyến biên giới đất liền của Hà Tĩnh, các địa phương có diện tích rừng lớn đang đứng trước nhiều cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh 04/08/2026 12:00 Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.

Trao VinFast VF7 cho khách hàng trúng giải đặc biệt của Agribank Hà Tĩnh 04/08/2026 11:07 Khách hàng ở xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã may mắn trúng giải đặc biệt là xe ô tô VinFast VF7 Eco khi tham gia chương trình tiết kiệm dự thưởng do Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tổ chức.

Khai mở dư địa, nhiều địa phương tăng thu ngân sách 04/08/2026 08:28 Đổi mới công tác quản lý và khai thác hiệu quả các nguồn thu đã giúp nhiều địa phương ở Hà Tĩnh vượt dự toán thu ngân sách nhà nước, đóng góp tích cực vào kết quả thu nội địa toàn tỉnh.

Tài chính thị trường ngày 4/8: Khoảng 30% xe đầu kéo phải nằm bãi vì thiếu tài xế 04/08/2026 07:46 Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước, khoảng 25 - 30% xe đầu kéo phải nằm bãi do thiếu tài xế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Người mua nhà đối mặt lãi vay 13-15% sau ưu đãi 04/08/2026 07:35 Lãi suất vay mua nhà sau ưu đãi phổ biến 13-15% một năm, tăng mạnh so với năm ngoái tạo áp lực lên thanh khoản trong bối cảnh giá bất động sản vẫn neo cao.

Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Tĩnh tăng sản lượng 04/08/2026 05:30 17 nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng sản lượng so với cùng kỳ năm trước, cùng với sự xuất hiện của 2 sản phẩm mới là ô tô điện và xe máy điện, đã góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh trong 7 tháng năm 2026 tăng 37,5%.

Bảy tháng năm 2026, cả nước có hơn 125,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 03/08/2026 15:34 Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 7/2026, cả nước có hơn 14,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 166,3 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 82 nghìn lao động, giảm 15,5% về số doanh nghiệp, giảm 41,9% về vốn đăng ký và giảm 0,6% về số lao động so với tháng 6.

Công bố KT-XH 7 tháng: Hà Tĩnh ghi dấu ấn ở ngành chế biến chế tạo và sản xuất điện 03/08/2026 14:03 Theo báo cáo thống kê KT-XH 7 tháng năm 2026, tổng quan đà tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ghi nhận sự chuyển biến tích cực tại 34 tỉnh, thành. Một số địa phương đạt mức tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ấn tượng. Trong đó, Hà Tĩnh chứng kiến mức tăng 34,6% ở ngành chế biến chế tạo và 54% ở ngành điện.

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng 03/08/2026 14:00 Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.

Tài chính thị trường ngày 3/8: Mua vàng vùng giá cao có thể lỗ 10 triệu đồng/lượng 03/08/2026 07:45 Giá vàng đã giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với đầu tháng 7. Với chênh lệch mua – bán còn cao, người mua ở vùng đỉnh có thể lỗ khoảng 10 triệu đồng/lượng nếu bán ra lúc này. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Gỡ vướng trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03/08/2026 05:30 Nhiều hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh vẫn tồn đọng do những vướng mắc trong quản lý đất đai qua các thời kỳ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và công tác quản lý.

Kiểm soát chặt chẽ, không chủ quan với dịch cúm gia cầm 02/08/2026 16:13 Trong bối cảnh dịch cúm gia cầm H5N1 còn diễn biến phức tạp, việc chủ động phòng, chống dịch trên địa bàn Hà Tĩnh là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ hoạt động chăn nuôi và sức khỏe cộng đồng.

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 02/08/2026 10:46 Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".

Hà Tĩnh siết chặt công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm H5N1 02/08/2026 05:26 Trước nguy cơ dịch cúm gia cầm H5N1 lây lan ra diện rộng, các địa phương và ngành chuyên môn ở Hà Tĩnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khoanh vùng, khống chế ổ dịch.

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ vào cuối tháng 9 02/08/2026 05:03 Hà Tĩnh sẽ tổ chức hội nghị kết nối giao thương hướng tới quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Điểm ủy quyền VinaPhone Hà Tĩnh năm 2026: “Hợp tác bền chặt - Kết nối thành công” 01/08/2026 18:48 VNPT Hà Tĩnh vừa tổ chức Hội nghị điểm ủy quyền VinaPhone 2026 với chủ đề “Hợp tác bền chặt - Kết nối thành công”, tôn vinh những điểm uỷ quyền có thành tích xuất sắc trong 6 tháng đầu năm và thống nhất những mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Vụ bưởi Phúc Trạch 2026: Sản lượng giảm, chất lượng vượt trội 01/08/2026 16:24 Dù sản lượng dự kiến giảm nhưng vụ bưởi Phúc Trạch năm 2026 tại Hà Tĩnh vẫn mang đến nhiều kỳ vọng khi chất lượng quả được đánh giá khá vượt trội.

Hà Tĩnh phát triển nghề nuôi nhuyễn thể theo hướng bền vững 01/08/2026 16:02 Để phát triển bền vững nghề nuôi nhuyễn thể, các địa phương ở Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ quy hoạch vùng nuôi, bảo đảm an toàn dòng chảy, xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trước vận hội mới 01/08/2026 15:00 Gần 20 năm hình thành, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đang sở hữu nhiều cơ hội phát triển. Quy hoạch được điều chỉnh, dự án hạ tầng chiến lược được khởi động... tạo cơ sở đưa khu kinh tế thành cửa ngõ giao thương quốc tế trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Giá lươn không bùn giảm sâu, người nuôi "tiến thoái lưỡng nan" 01/08/2026 13:23 Giá lươn không bùn giảm mạnh khiến nhiều hộ nuôi ở Hà Tĩnh lâm vào cảnh bán cũng lỗ, giữ lại càng thêm áp lực vì chi phí phát sinh mỗi ngày một lớn.

Hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ mái bờ kênh chính Sông Rác 01/08/2026 08:09 Sau thời gian thi công liên tục, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh đã hoàn thành khắc phục sự cố sạt lở, vỡ cục bộ mái bờ kênh chính Sông Rác, khôi phục việc cấp nước sản xuất.

Thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở Hà Tĩnh: Đảm bảo nguồn cung, đa dạng mẫu mã 01/08/2026 05:30 Càng gần ngày tựu trường, thị trường sách giáo khoa, đồ dùng học tập tại Hà Tĩnh càng trở nên nhộn nhịp. Các nhà sách, cửa hàng bán lẻ chủ động chuẩn bị nguồn hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh trước năm học mới.

Hà Tĩnh thu hơn 410 tỷ đồng từ nuôi trồng thủy sản 31/07/2026 15:18 Nhờ duy trì hoạt động nuôi trồng, nhất là đẩy mạnh nuôi tôm thâm canh nên 7 tháng đầu năm nay, Hà Tĩnh đã thu hoạch được 8.500 tấn sản phẩm, cho giá trị hơn 410 tỷ đồng.

Người dân Hà Tĩnh mạnh tay đầu tư xây nhà trọ cho thuê 31/07/2026 13:57 Sự phát triển của các khu, cụm công nghiệp và nhu cầu an cư đang thúc đẩy thị trường nhà trọ cho thuê tại Hà Tĩnh, mở ra cơ hội đầu tư và góp phần đáp ứng chỗ ở cho người lao động.

Nuôi cá vược hiệu quả ở vùng nước lợ cửa sông Nhượng 31/07/2026 08:33 Nghề nuôi cá vược ở thôn Đồng Phúc, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang mang lại hiệu quả kinh tế, giúp nhiều hộ dân ổn định thu nhập và tạo sinh kế bền vững.

Tài chính thị trường ngày 31/7: Hà Tĩnh đạt 70% dự toán thu ngân sách sau 7 tháng 31/07/2026 07:47 7 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Tĩnh đạt hơn 13.235 tỷ đồng, bằng 70% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Giá vàng “đi ngang” ở vùng thấp, nhà đầu tư mòn mỏi chờ tín hiệu phục hồi 31/07/2026 05:32 Thị trường vàng Hà Tĩnh đang trầm lắng khi giá neo ở vùng thấp thời gian dài. Người tích lũy chủ yếu mua số lượng nhỏ, trong khi nhiều nhà đầu tư từng "xuống tiền" ở vùng giá cao vẫn đang “gồng lỗ”, chờ ngày giá vàng phục hồi để thu hồi vốn.