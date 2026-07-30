Hà Tĩnh làm chủ quản dự án đường kết nối qua cầu Bến Thủy 3

(Baohatinh.vn) - Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 436/TTr-UBND ngày 27/6/2026 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10973/BTC-KTĐP ngày 24/7/2026, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15).
Theo đó, Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật khác có liên quan; đánh giá hiệu quả đầu tư; cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án khi được cấp có thẩm quyền thông báo nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác còn thiếu so với tổng mức đầu tư để thực hiện dự án.
UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu, việc triển khai dự án.
Theo nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có chiều dài khoảng 3,5km, trong đó, phần cầu dài khoảng 1,3km, bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất đầu tư cầu vòm thép.
Đường đầu cầu phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bề rộng nền 22,5m. Điểm đầu tuyến đường kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự kiến chiều dài phần tuyến và cầu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An khoảng 1,25km, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh khoảng 2,25km. Theo đó, phần lớn phạm vi tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các nội dung tổ chức triển khai dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 khoảng 2.510 tỷ đồng.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 là một trong những dự án kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Đây là dự án trọng điểm đã được Hà Tĩnh đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Hiện nay, tỷ lệ tàu cá tại Hà Tĩnh cập cảng để bốc dỡ sản phẩm, khai báo sản lượng vẫn còn thấp. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải sớm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai, góp phần chống khai thác IUU.
Thị trường kim hoàn đang trải qua đợt biến động mạnh, khi hàng loạt cửa hàng vàng, kim cương, đá quý đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc lá nhập ngoại đang được Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đẩy mạnh, góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đề nghị Petrovietnam, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện Đề án Trung tâm Công nghiệp - Năng lượng sinh thái tại KKT Vũng Áng bảo đảm chất lượng, tính khả thi để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
Sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các khuyến nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, siết chặt quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản.
Duy trì đà tăng trưởng giữa bối cảnh thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, xuất khẩu hàng hóa của Hà Tĩnh đạt 940 triệu USD sau 7 tháng đầu năm 2026, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành gần 43% kế hoạch cả năm.
Phần lớn người mua nhà vẫn muốn vay vốn, nhưng chỉ sẵn sàng xuống tiền khi lãi suất dưới 9%/năm và khoản trả góp không vượt quá 40% thu nhập. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đứng thứ 3 cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, Hà Tĩnh đang phát huy hiệu quả vai trò của đầu tư công trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết quả này đến từ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng xây dựng cơ chế cho phép người dùng cài thời gian chờ khi chuyển tiền tới tài khoản mới, nhằm tăng khả năng ngăn chặn lừa đảo trực tuyến. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đến ngày 26/7, Hà Tĩnh ghi nhận 1.555 hộ hoàn thành kê khai thuế quý II/2026, nộp hơn 13,2 tỷ đồng vào ngân sách. Các hộ còn lại thuộc diện kê khai đợt này đang gấp rút hoàn thiện thủ tục trước ngày 31/7.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu các đơn vị, địa phương phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư tổ chức thi công khắc phục hư hỏng kênh Sông Rác.
Giảm tối thiểu 30% số ổ dịch so với mức trung bình giai đoạn trước là một trong những mục tiêu quan trọng Hà Tĩnh đặt ra trong kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2026 - 2030.
Không chỉ giúp giảm chi phí điện, hệ thống điện mặt trời mái nhà đang trở thành lựa chọn của nhiều doanh nghiệp tại các khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp Hà Tĩnh để chủ động nguồn năng lượng, đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh và nâng cao sức cạnh tranh.
Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ đầu tư hạ tầng, hiện đại hóa lưới điện đến tối ưu vận hành nhằm kéo giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.
Đoàn công tác Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đã cập nhật tiến độ chuẩn bị, rà soát phạm vi đầu tư và thống nhất các bước thực hiện tiếp theo để triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm được kỳ vọng sẽ trở thành “hạt nhân” kết nối chuỗi sản xuất khép kín gồm vùng nguyên liệu, sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản của Hà Tĩnh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!