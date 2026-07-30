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Kinh tế

Hà Tĩnh làm chủ quản dự án đường kết nối qua cầu Bến Thủy 3

Thành Vinh
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(Baohatinh.vn) - Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật khác có liên quan.

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Theo nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có chiều dài khoảng 3,5km.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Văn bản số 436/TTr-UBND ngày 27/6/2026 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 10973/BTC-KTĐP ngày 24/7/2026, giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15).

Theo đó, Chính phủ giao UBND tỉnh Hà Tĩnh hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án theo quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, các quy định của pháp luật khác có liên quan; đánh giá hiệu quả đầu tư; cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án khi được cấp có thẩm quyền thông báo nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác còn thiếu so với tổng mức đầu tư để thực hiện dự án.

UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan thanh tra, kiểm tra và kiểm toán về nội dung thông tin, số liệu, việc triển khai dự án.

Theo nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có chiều dài khoảng 3,5km, trong đó, phần cầu dài khoảng 1,3km, bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất đầu tư cầu vòm thép.

Đường đầu cầu phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bề rộng nền 22,5m. Điểm đầu tuyến đường kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Dự kiến chiều dài phần tuyến và cầu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An khoảng 1,25km, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh khoảng 2,25km. Theo đó, phần lớn phạm vi tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các nội dung tổ chức triển khai dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 khoảng 2.510 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 là một trong những dự án kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Đây là dự án trọng điểm đã được Hà Tĩnh đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

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Tags:

#cầu Bến Thủy 3 #bắc qua sông Lam #nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

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