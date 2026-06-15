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Cận cảnh vị trí dự kiến xây cầu Bến Thủy 3 nối Hà Tĩnh và Nghệ An

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Cầu Bến Thủy 3 vượt sông Lam nối xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh với phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030.

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Theo nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 có chiều dài khoảng 3,5 km, trong đó, phần cầu dài khoảng 1,3 km, bề rộng 23,5m, được thiết kế bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, nhịp chính đề xuất đầu tư cầu vòm thép.
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Đường đầu cầu phía tỉnh Nghệ An dài khoảng 0,6 km, phía tỉnh Hà Tĩnh dài khoảng 1,6km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng, bề rộng nền 22,5m.
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Điểm đầu tuyến đường kết nối với đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài, thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
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Điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
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Dự kiến chiều dài phần tuyến và cầu thuộc địa phận tỉnh Nghệ An khoảng 1,25 km, thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh khoảng 2,25 km. Như vậy, phần lớn phạm vi tuyến, khối lượng giải phóng mặt bằng và các nội dung tổ chức triển khai dự án thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh.
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Tổng mức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 khoảng 2.510 tỷ đồng, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí cho các dự án trọng điểm, liên vùng. Thời gian thực hiện dự kiến giai đoạn 2026 - 2030.
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Theo đánh giá của UBND tỉnh Hà Tĩnh, dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3 là một trong những dự án kết cấu hạ tầng giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh nói riêng. Đây là dự án trọng điểm đã được Hà Tĩnh đưa vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
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Để bảo đảm điều kiện triển khai dự án trong giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổng hợp dự án vào danh mục các dự án trọng điểm liên vùng khởi công mới, đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ nguồn vốn từ tăng thu ngân sách trung ương.
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Tại Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX diễn ra vào ngày 26/5, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết chủ trương giao UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.
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Mới đây, HĐND tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương để UBND tỉnh Hà Tĩnh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam và các khu vực phát triển động lực của Nghệ An, Hà Tĩnh.

Đối với Nghệ An, công trình được kỳ vọng góp phần phân luồng giao thông từ xa, giảm tải cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, từng bước giải quyết áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.

Đồng thời, tuyến kết nối mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để liên kết khu vực Trường Vinh với tuyến đường ven biển, các khu công nghiệp, cảng biển và các vùng phát triển kinh tế phía Bắc Hà Tĩnh.

Cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và bất động sản, góp phần tăng cường liên kết phát triển giữa hai địa phương.

Video: Khu vực dự kiến triển khai dự án xây dựng tuyến đường kết nối tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 3.

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