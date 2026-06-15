Cận cảnh vị trí dự kiến xây cầu Bến Thủy 3 nối Hà Tĩnh và Nghệ An

(Baohatinh.vn) - Cầu Bến Thủy 3 vượt sông Lam nối xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh với phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 2.510 tỷ đồng, sẽ được xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2030.
Điểm cuối giao với đường ven biển, thuộc xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Nghệ An, cầu Bến Thủy 3 có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng cường kết nối giữa hai bờ sông Lam và các khu vực phát triển động lực của Nghệ An, Hà Tĩnh.
Đối với Nghệ An, công trình được kỳ vọng góp phần phân luồng giao thông từ xa, giảm tải cho cầu Bến Thủy 1 và cầu Bến Thủy 2, từng bước giải quyết áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam đô thị Vinh.
Đồng thời, tuyến kết nối mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi để liên kết khu vực Trường Vinh với tuyến đường ven biển, các khu công nghiệp, cảng biển và các vùng phát triển kinh tế phía Bắc Hà Tĩnh.
Cầu Bến Thủy 3 còn được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp và bất động sản, góp phần tăng cường liên kết phát triển giữa hai địa phương.
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