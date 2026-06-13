Hạ tầng hiện đại tạo sức bật cho du lịch Thiên Cầm

(Baohatinh.vn) - Diện mạo Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) ngày càng khang trang, hiện đại nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế biển địa phương.
Mỗi khi tàu thuyền trở về sau những chuyến đánh bắt trên biển, khung cảnh tấp nập tại cảng cá Cửa Nhượng cùng vẻ đẹp của vùng biển Thiên Cầm tạo nên sức hấp dẫn riêng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với đời sống ngư dân địa phương.
Hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Khu du lịch Thiên Cầm phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch hiện có.
Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy tiềm năng du lịch, kinh tế biển và thu hút đầu tư. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành để thu hút thêm các dự án du lịch, dịch vụ, qua đó khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch Thiên Cầm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.
Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm
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