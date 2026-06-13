Hạ tầng hiện đại tạo sức bật cho du lịch Thiên Cầm

Vinamilk lan tỏa các thực hành giảm phát thải tại diễn đàn quốc gia về môi trường 12/06/2026 10:25 Tại Diễn đàn Quốc gia về Môi trường và Khí hậu 2026, Vinamilk là doanh nghiệp sữa duy nhất được mời tham gia phiên tọa đàm về giảm phát thải khí nhà kính. Đằng sau sự hiện diện đó là hơn một thập kỷ đầu tư bài bản và nhất quán vào phát triển bền vững.

Tài chính thị trường ngày 12/6: Giá vàng hồi phục, đà giảm đã kết thúc? 12/06/2026 07:38 Vàng trong nước tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu, nhưng các yếu tố hỗ trợ vẫn chưa thực sự vững chắc khiến triển vọng ngắn hạn còn nhiều biến động. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sớm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong xử lý bồi lắng tại cảng cá, khu neo đậu 12/06/2026 06:59 Hàng triệu mét khối đất, cát bồi lắng tại các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh gây khó khăn cho hoạt động khai thác, hậu cần nghề cá và chống khai thác IUU. Việc sớm có giải pháp, phương án nạo vét đồng bộ là yêu cầu cấp thiết.

Mùa vàng trên những đồi dứa liên kết 11/06/2026 15:00 Thời điểm này, trên những cánh đồng dứa chín vàng, người dân các xã Cẩm Xuyên, Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang hối hả vào vụ thu hoạch dứa đầu tiên.

Giá xăng, dầu cùng giảm 11/06/2026 14:44 Từ 15h ngày 11/6, giá xăng, dầu cùng giảm theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 35 cảng hàng không 11/06/2026 11:27 Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, với mục tiêu đến năm 2050 hình thành 35 cảng hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Gỡ rào chắn, đưa du lịch Rào Àn trở lại trước ngày 1/7 11/06/2026 11:05 Sau khi Sở NN&MT Hà Tĩnh ra văn bản hướng dẫn UBND xã Sơn Kim 1 về việc cho thuê đất ngắn hạn, địa phương đã khẩn trương thực hiện các phần việc nhằm gỡ vướng tại Rào Àn, đưa địa điểm này sớm đón khách trở lại trước ngày 1/7.

Tài chính thị trường ngày 11/6: Thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh - Quảng Trị từ ngày 15/7 11/06/2026 07:49 Bộ Xây dựng vừa yêu cầu 5 dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ nối hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị phải tổ chức thu phí từ ngày 15/7 tới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển 10/06/2026 17:33 Đến năm 2030, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách bình quân khoảng 10%/năm, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Hà Tĩnh đăng cai hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên 10/06/2026 08:20 Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 sẽ diễn ra tại Hà Tĩnh từ ngày 21 – 26/8.

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10 năm bền bỉ nâng tầm giá trị sâm Ngọc Linh Việt Nam 10/06/2026 07:14 Từ dấu mốc 10 năm phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam bước vào giai đoạn mới với trọng tâm chế biến sâu, mở rộng chuỗi giá trị và hội nhập quốc tế.

Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng 10/06/2026 05:15 Dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được triển khai trên diện tích 26 ha tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư dự kiến 898 tỷ đồng.

Vụ thu hoạch đầu tiên đầy triển vọng của sâm Bố Chính 09/06/2026 15:22 Sau gần 7 tháng xuống giống, cây sâm Bố Chính ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch với những tín hiệu tích cực, mở ra kỳ vọng về cây trồng mới trên vùng đất khó.

Giá vàng “lao dốc”: Nhà đầu tư lo lỗ, người dân thận trọng chờ 09/06/2026 13:15 Sau giai đoạn tăng nóng, thị trường vàng đang chứng kiến đợt giá giảm mạnh và thấp nhất từ đầu năm đến nay. Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư tại Hà Tĩnh thua lỗ, trong khi người dân vẫn thận trọng chờ tín hiệu rõ ràng hơn.

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III 09/06/2026 11:34 Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III được triển khai tại phường Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư dự kiến 51.430 tỷ đồng, công suất khoảng 1.500 MW.

Người dân Thành Sen dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài 09/06/2026 10:55 45 hộ dân ở các tổ dân phố Tâm Quý, Trung Quý (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã chủ động dời dọn tài sản, bàn giao mặt bằng cho dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.

Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam: Một thập kỷ nâng tầm “quốc bảo” 09/06/2026 08:00 Sau một thập kỷ bền bỉ phát triển, Công ty CP Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam ghi dấu hành trình bảo tồn nguồn gen, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến sâu và từng bước đưa giá trị “quốc bảo” sâm Ngọc Linh lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống cộng đồng.

Tài chính thị trường ngày 9/6: Giá vàng đang ở đâu của chu kỳ? 09/06/2026 07:43 Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh là sự điều chỉnh tất yếu sau một chu kỳ tăng nóng dựa nhiều vào tâm lý đám đông hơn là nền tảng vĩ mô vững chắc. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Xuất khẩu Hà Tĩnh khởi sắc, thép dẫn đà tăng trưởng 09/06/2026 05:30 Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của Hà Tĩnh vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực. Sự phục hồi của thị trường thép cùng với đà tăng trưởng của các mặt hàng chủ lực góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 670 triệu USD trong 5 tháng.