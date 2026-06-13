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Kinh tế

Hạ tầng hiện đại tạo sức bật cho du lịch Thiên Cầm

Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Diện mạo Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) ngày càng khang trang, hiện đại nhờ hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế biển địa phương.

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Từ đầu mùa du lịch biển đến nay, Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Bên cạnh lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bãi biển đẹp và môi trường trong lành, sự thay đổi rõ nét của hệ thống hạ tầng đang góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến này.
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Trong số các công trình hạ tầng được đầu tư tại xã Thiên Cầm, cảng cá Cửa Nhượng (có mức đầu tư 280 tỷ đồng) được xem là một điểm nhấn quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển địa phương. Công trình được khởi công đầu năm 2024, hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 11/2025.
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Với quy mô đầu tư đồng bộ, hiện đại, cảng cá Cửa Nhượng đáp ứng nhu cầu neo đậu tàu thuyền, bốc dỡ và tiêu thụ thủy sản của ngư dân trong và ngoài địa phương, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ hậu cần nghề cá trên địa bàn.
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Đặc biệt, tuyến kè chắn sóng dài gần 800m được đầu tư hàng chục tỷ đồng không chỉ phát huy hiệu quả trong việc bảo vệ khu neo đậu tàu thuyền, giảm thiểu tác động của sóng gió mà còn trở thành điểm nhấn cảnh quan tại khu vực biển Thiên Cầm. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát biển khơi và khu vực cảng cá Cửa Nhượng.
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Mỗi khi tàu thuyền trở về sau những chuyến đánh bắt trên biển, khung cảnh tấp nập tại cảng cá Cửa Nhượng cùng vẻ đẹp của vùng biển Thiên Cầm tạo nên sức hấp dẫn riêng, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với đời sống ngư dân địa phương.
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Ông Đinh Sỹ Long - Phó Giám đốc BQL các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh cho biết: “Việc đầu tư hạ tầng tại cảng cá Cửa Nhượng đã góp phần nâng cao năng lực phục vụ hoạt động khai thác, neo đậu và tiêu thụ hải sản của ngư dân. Bên cạnh đó, cảnh quan khu vực cảng và tuyến kè chắn sóng cũng tạo thêm điểm tham quan, trải nghiệm cho du khách khi đến với Khu du lịch Thiên Cầm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch gắn với kinh tế biển của địa phương".
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Cùng đó, việc hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng QL 8C đoạn từ QL 1 đến Khu du lịch Thiên Cầm với tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng đã góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng của địa phương.
Tuyến đường đã giúp kết nối giao thông đến Khu du lịch Thiên Cầm, tạo thuận lợi cho người dân, du khách và hoạt động giao thương; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ ven biển và kinh tế địa phương.
Tuyến đường đã giúp kết nối giao thông đến Khu du lịch Thiên Cầm, tạo thuận lợi cho người dân, du khách và hoạt động giao thương; qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ ven biển và kinh tế địa phương.
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Chị Lê Thị Ly (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “So với những lần đến trước, tôi thấy Thiên Cầm hôm nay đã có nhiều đổi thay. Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp thuận lợi hơn; cảnh quan ven biển ngày càng khang trang, sạch đẹp. Cùng với đó, nhiều điểm tham quan, trải nghiệm mới cũng được đưa vào hoạt động. Điều này không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn mà còn mang đến cho chúng tôi nhiều lựa chọn để vui chơi, khám phá và tận hưởng vẻ đẹp của biển Thiên Cầm".
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Hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi để Khu du lịch Thiên Cầm phát huy hiệu quả các sản phẩm du lịch hiện có.
Thống kê của UBND xã Thiên Cầm, từ đầu mùa du lịch năm 2026 đến nay, địa phương đã đón gần 300 nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến mà còn tạo động lực thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Thống kê của UBND xã Thiên Cầm, từ đầu mùa du lịch năm 2026 đến nay, địa phương đã đón gần 300 nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng không chỉ khẳng định sức hút của điểm đến mà còn tạo động lực thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
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Sự thay đổi về diện mạo hạ tầng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng du lịch mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế biển Thiên Cầm phát triển theo hướng bền vững.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng đã tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát huy tiềm năng du lịch, kinh tế biển và thu hút đầu tư. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành để thu hút thêm các dự án du lịch, dịch vụ, qua đó khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế của Khu du lịch Thiên Cầm, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tuệ - Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm

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Tags:

#Khu du lịch biển Thiên Cầm #Hạ tầng đồng bộ

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