Trải qua gần 3 thập kỷ, giữa sự phát triển ngày càng sôi động của hệ thống lưu trú tại Hà Tĩnh, Khách sạn Ngân Hà vẫn giữ được vị thế của một thương hiệu tiên phong. Điều làm nên sức sống ấy không chỉ là lợi thế "đi trước", mà còn ở tư duy đổi mới để thích ứng với những yêu cầu của khách hàng, lấy chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách làm thước đo hàng đầu.

Không cần những lời quảng bá hoa mỹ, điều khiến nhiều người nhớ đến Khách sạn Ngân Hà chính là những trải nghiệm sau mỗi lần lưu trú. Trong chuyến du lịch Hà Tĩnh cùng gia đình mới đây, chị Nguyễn Thị Thu Hương (Hà Nội) lựa chọn nghỉ tại Khách sạn Ngân Hà 3 ngày 2 đêm. Điều khiến chị hài lòng không chỉ là vị trí ngay trung tâm phường Thành Sen mà còn ở sự thuận tiện trong từng dịch vụ.

Toàn cảnh Khách sạn Ngân Hà.

Không gian rộng rãi và tiện nghi của Khách sạn Ngân Hà.

KHÁCH SẠN CÓ VỊ TRÍ ĐẸP, KHUÔN VIÊN RỘNG RÃI, BÃI ĐỖ Ô TÔ THOẢI MÁI, ĐẶC BIỆT CÓ NHIỀU TRỤ SẠC XE ĐIỆN RẤT TIỆN CHO NHỮNG GIA ĐÌNH SỬ DỤNG XE ĐIỆN NHƯ CHÚNG TÔI. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (du khách Hà Nội)

"Phòng nghỉ sang trọng, sạch sẽ, dịch vụ tốt, giá rất hợp lý. Phòng hai giường đôi chỉ 650 nghìn đồng mỗi đêm", chị Hương chia sẻ.

Với du khách quốc tế, những điều nhỏ bé đôi khi lại để lại ấn tượng sâu sắc. Anh Joachim Neumann (du khách Đức) cho biết: "Tôi đã có trải nghiệm tuyệt vời tại Khách sạn Ngân Hà. Nhân viên rất thân thiện và còn chuẩn bị xe đạp để tôi khám phá phường Thành Sen. Xe ở tình trạng rất tốt và hoạt động hoàn hảo trong suốt thời gian sử dụng. Tôi rất khuyến khích mọi người trải nghiệm dịch vụ tại đây".

Hội trường tổ chức hội nghị và tiệc cưới sang trọng.

CHÚNG TÔI CHỌN NGÂN HÀ VÌ TIN TƯỞNG VÀO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC. BUỔI LỄ DIỄN RA CHU ĐÁO, THỰC ĐƠN ĐƯỢC CHUẨN BỊ CÔNG PHU, KHÂU PHỤC VỤ RẤT CHUYÊN NGHIỆP. Ông Phan Danh Tý (phường Trần Phú)

Không chỉ phục vụ khách lưu trú, Ngân Hà còn là địa chỉ quen thuộc của nhiều hội nghị, hội thảo và tiệc cưới. Ông Phan Danh Tý (phường Trần Phú) vừa tổ chức lễ cưới cho con trai. Buổi lễ có mời nhiều vị khách quan trọng, trong đó có khách nước ngoài nên gia đình mong muốn lựa chọn một không gian sang trọng, chuyên nghiệp để tiếp đón.

"Chúng tôi chọn Ngân Hà vì tin tưởng vào chất lượng tổ chức. Buổi lễ diễn ra chu đáo, thực đơn được chuẩn bị công phu, khâu phục vụ rất chuyên nghiệp. Không chỉ khách gia đình nội, ngoại hai bên mà các vị khách nước ngoài cũng dành nhiều lời khen", ông Tý cho biết.

Ông Phan Danh Tý (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình tổ chức đám cưới cho con tại Khách sạn Ngân Hà.

Những phản hồi tích cực ấy cũng là kết quả của quá trình đầu tư, làm mới liên tục của khách sạn trong những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Khách sạn Ngân Hà cho biết, sau thời gian hoạt động, đơn vị đã tiến hành cải tạo quy mô lớn từ cảnh quan đến hệ thống dịch vụ.

Không gian phòng nghỉ vừa được thiết kế và làm mới lại hoàn toàn so với trước đây.

"Chúng tôi mạnh dạn cải tạo nhiều hạng mục đã xuống cấp, thiết kế lại toàn bộ không gian phòng nghỉ theo hướng rộng rãi, hiện đại, tận dụng tối đa ánh sáng và sự tiện nghi. Hệ thống nội thất, từ giường, bàn ghế, ga gối đến tivi, điều hòa, thiết bị phòng tắm... đều được thay mới đồng bộ nhằm mang đến cảm giác thoải mái cho du khách. Bên cạnh đó, khách sạn cũng đầu tư nâng cấp khu hội nghị, nhà bếp và các dịch vụ đi kèm, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ nhân viên theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo chất lượng phục vụ", bà Huyền cho biết.

Điều đáng chú ý là dù đầu tư lớn nhưng khách sạn vẫn giữ mức giá phòng ổn định nhằm tạo điều kiện cho nhiều đối tượng khách hàng tiếp cận dịch vụ chất lượng.

Phòng nghỉ được chuẩn bị theo yêu cầu của khách.

KHÁCH SẠN NGÂN HÀ CÓ 111 PHÒNG NGHỈ ĐẠT CHUẨN; 3 TRUNG TÂM HỘI NGHỊ, TIỆC CƯỚI QUY MÔ LỚN, 2 PHÒNG HỌP CỠ TRUNG. TỔNG SỨC CHỨA TỐI ĐA LÊN ĐẾN 3.000 KHÁCH.

Hiện Khách sạn Ngân Hà có 111 phòng nghỉ đạt chuẩn; 3 trung tâm hội nghị, tiệc cưới quy mô lớn, 2 phòng họp cỡ trung. Tổng sức chứa tối đa lên đến 3.000 khách. Đồng thời, cơ sở còn có hệ thống nhà bếp hiện đại với đội ngũ đầu bếp giàu kinh nghiệm, khu cà phê, bể bơi và trạm sạc xe điện có sức chứa lớn, đáp ứng đồng thời nhu cầu lưu trú, tổ chức sự kiện và nghỉ dưỡng.

Khuôn viên Khách sạn Ngân Hà bố trí nhiều trụ sạc cho ô tô điện.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, nhiều năm liền Ngân Hà cũng là một trong những doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Năm 2000, khi thị xã Hà Tĩnh (cũ) còn chưa hình thành hệ thống khách sạn hiện đại, Ngân Hà đã trở thành cơ sở lưu trú du lịch đầu tiên được xây dựng tại trung tâm đô thị. Thời điểm ấy, việc đầu tư một khách sạn quy mô lớn được xem là quyết định táo bạo.

Sau 26 năm xây dựng, Khách sạn Ngân Hà vẫn luôn giữ vững thương hiệu một trong những cơ sở lưu trú hàng đầu của phường Thành Sen.

Ông Nguyễn Trường Sinh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Ngân Hà, người sáng lập khách sạn nhớ lại: "Đó là giai đoạn Hà Tĩnh còn rất nhiều khó khăn, hoạt động du lịch mới bắt đầu hình thành. Tôi nghĩ nếu muốn thu hút nhà đầu tư và du khách thì trước hết phải có một nơi lưu trú khang trang, đủ tiêu chuẩn. Vì vậy, tôi quyết định xây dựng khách sạn tư nhân đầu tiên của tỉnh. Khi ấy nhiều người cho rằng đó là một quyết định mạo hiểm, nhưng may mắn nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, kết quả Khách sạn Ngân Hà đã hình thành".

Ông Nguyễn Trường Sinh (thứ 2 từ trái qua) bên tác phẩm ẩm thực của Khách sạn Ngân Hà tham dự và đạt giải khuyến khích tại Hội thi chế biến món ăn dân tộc Việt Nam năm 2010.

Một số thành tích của Khách sạn Ngân Hà.

Trong suốt hơn một thập kỷ sau khi xây dựng, Ngân Hà gần như trở thành biểu tượng của dịch vụ lưu trú tại Hà Tĩnh. Đây là địa chỉ quen thuộc của nhiều đoàn công tác, chuyên gia, doanh nhân và du khách trong và ngoài nước mỗi khi về với quê hương núi Hồng, sông La.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, phục vụ chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, đặc biệt từ giai đoạn 2015-2020, hàng loạt khách sạn mới với quy mô lớn, thiết kế hiện đại lần lượt ra đời, tạo nên sức cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường. Thay vì bằng lòng với lợi thế của một thương hiệu lâu năm, ban lãnh đạo khách sạn xác định chỉ có đổi mới mới giữ được vị thế.

Nhà bếp hiện đại với những đầu bếp chuyên nghiệp.

Đợt cải tạo toàn diện vừa qua chính là bước chuyển mình lớn nhất của Ngân Hà sau nhiều năm hoạt động. Không chỉ thay đổi diện mạo, khách sạn còn tái định vị theo hướng nâng cao trải nghiệm khách hàng, đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất đến chất lượng phục vụ, đồng thời giữ mức giá phù hợp với nhiều phân khúc khách.

Một góc phường Thành Sen nhìn từ cửa sổ tầng 6 Khách sạn Ngân Hà.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành Khách sạn Ngân Hà chia sẻ: "Điều chúng tôi hướng tới không chỉ là một cơ sở lưu trú đáp ứng đầy đủ tiện nghi, mà còn là nơi mỗi du khách cảm nhận được sự chuyên nghiệp, thân thiện và hiếu khách của con người Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, khách sạn sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm các tiện ích và trải nghiệm phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Khi khách rời Ngân Hà với những ấn tượng đẹp, đó cũng là cách chúng tôi góp phần quảng bá hình ảnh quê hương và khuyến khích họ quay trở lại trong những hành trình tiếp theo”.

Trong bối cảnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, hệ thống cơ sở lưu trú ngày càng đóng vai trò quyết định trong việc giữ chân du khách. Với nền tảng 26 năm xây dựng thương hiệu cùng tinh thần không ngừng đổi mới, Khách sạn Ngân Hà tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những địa chỉ lưu trú uy tín giữa trung tâm Thành Sen, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tạo dấu ấn đẹp trong hành trình khám phá Hà Tĩnh của mỗi du khách.

Video: Khách sạn Ngân Hà

BÀI, ẢNH: THIÊN VỸ

THIẾT KẾ: HUY TÙNG