Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: Nhiều chỗ chơi, ít chỗ nghỉ

Cuối tháng 6 vừa qua, anh Nguyễn Văn Hoàng (quê xã Lộc Hà, hiện sinh sống tại Hà Nội) về Hà Tĩnh khảo sát địa điểm tổ chức hội khóa 25 năm ra trường. Anh Hoàng là cựu sinh viên Trường Đại học Vinh, có nhiều bạn học đến từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Năm nay, ai cũng mong tụ họp tại một điểm du lịch sinh thái để vừa nghỉ dưỡng, vừa ôn lại kỷ niệm thời sinh viên. Thế nhưng, sau nhiều ngày khảo sát, anh Hoàng đành báo với các bạn rằng không thể tìm được nơi có đủ phòng nghỉ cho hơn 100 người.

Mùa hè là thời điểm diễn ra các cuộc hội khóa, hội lớp, nhiều đoàn khách lựa chọn điểm du lịch sinh thái để gặp mặt ôn lại thời học sinh, sinh viên.

“Qua báo chí và các nền tảng số, tôi thấy Hà Tĩnh có nhiều điểm du lịch sinh thái rất hấp dẫn nên kỳ vọng sẽ tìm được địa điểm phù hợp. Nhưng khi liên hệ đặt phòng cho đoàn thì nơi chỉ có vài phòng, nơi lại không có dịch vụ lưu trú. Cuối cùng, cả lớp phải chuyển sang chọn một điểm đến ở Ninh Bình. Tôi tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội đưa bạn bè về trải nghiệm vẻ đẹp quê hương mình” - anh Hoàng chia sẻ.

Trang trại Nhà Mộc (xã Thạch Xuân) là điểm đến sinh thái khá hấp dẫn nhưng hiện vẫn chưa có dịch vụ lưu trú. Ảnh: Facebook Trang trại Nhà Mộc.

Câu chuyện của anh Hoàng cũng là thực tế mà không ít du khách gặp phải khi muốn ở lại qua đêm để có thêm thời gian trải nghiệm các khu, điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh. Toàn tỉnh hiện có nhiều điểm đến với cảnh quan đẹp, sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn nhưng rất ít nơi có cơ sở lưu trú.

Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú). Ảnh: Thanh Quý.

Theo khảo sát, hiện chỉ KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn) có hơn 80 phòng nghỉ, KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân) có 12 phòng; nhiều điểm đến được du khách yêu thích như Nông trại hoa hồng, Trang trại nhà Mộc... vẫn mới dừng ở dịch vụ tham quan. Trong khi đó, một số nơi từng có homestay, phòng nghỉ như hồ Trại Tiểu (xã Đồng Lộc), KDL sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (xã Sơn Kim 1), nhà vườn Đức Đường (xã Nghi Xuân)... đã xuống cấp, không còn đón khách.

Khu du lịch văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn) là điểm du lịch sinh thái có hệ thống lưu trú được đầu tư bài bản.

KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng hiện là điểm du lịch sinh thái có quy mô lưu trú lớn nhất tỉnh với hơn 80 phòng nghỉ. Tuy nhiên, trong hai tháng 5 và 6 vừa qua, cơ sở gần như tạm dừng dịch vụ lưu trú để cải tạo, nâng cấp sau nhiều năm hoạt động. Khi khu lưu trú mở cửa trở lại vào đầu tháng 7, đã có gần 250 du khách chọn nghỉ lại. Điều đó phần nào cho thấy nhu cầu nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch sinh thái vẫn rất lớn.

Sau thời gian tạm dừng đón khách lưu trú để nâng cấp phòng nghỉ, KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng đã mở cửa trở lại.

Ông Phan Văn Chương - Phó Giám đốc KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng cho biết: “Nhu cầu lưu trú của các đoàn khách rất lớn, nhất là vào cuối tuần và các dịp lễ. Nhiều thời điểm, khách sạn luôn kín phòng, chúng tôi phải thông báo hết chỗ từ rất sớm. Sau 2 tháng nâng cấp, dù vẫn còn một số hạng mục đang hoàn thiện nhưng vì nhu cầu của du khách, chúng tôi quyết định mở cửa trở lại. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nghỉ dưỡng”.

Đoàn khách tham quan nghỉ dưỡng tại KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng trong dịp cuối tuần vừa qua (ngày 3 và 4/7/2026).

Hiện nay, một số điểm đến như KDL sinh thái Đá Bạc Eco bắt đầu đầu tư phòng nghỉ nhưng quy mô vẫn còn quá nhỏ so với lượng khách. Ông Lê Thế Tiềm - Giám đốc điều hành KDL sinh thái Đá Bạc Eco cho biết: “Trong tháng 5 và 6/2026, chúng tôi đã đón gần 50.000 lượt khách đến tham quan và sử dụng dịch vụ, trong đó nhu cầu muốn lưu trú qua đêm rất lớn, nhất là các dịp lễ và ngày cuối tuần. Tuy nhiên, với số lượng phòng hiện tại, chúng tôi cũng chỉ mới đáp ứng được một phần nhỏ lượng du khách có nhu cầu nghỉ lại”.

KDL sinh thái Đá Bạc Eco về đêm. Ảnh: Nguyễn Thanh Hải (đơn vị cung cấp).

Hiện KDL sinh thái Đá Bạc Eco có 12 phòng nghỉ gồm 4 phòng VIP, 6 phòng thường và 2 phòng cộng đồng, phục vụ tối đa khoảng 80 lượt khách mỗi đêm. So với lượng khách đến tham quan trong mùa hè, năng lực lưu trú này vẫn còn khá khiêm tốn, khiến nhiều đoàn khách chưa thể ở lại để trải nghiệm trọn vẹn các dịch vụ của điểm đến.

Ông Nguyễn Trung Đức - Giám đốc Công ty TNHH Hello Trip Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh nhận định: “Lưu trú không chỉ là một loại hình dịch vụ mà còn là yếu tố quyết định khả năng giữ chân du khách, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao hiệu quả khai thác của mỗi điểm đến. Vì vậy, cùng với đầu tư cảnh quan và đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, các khu, điểm du lịch sinh thái cần quan tâm phát triển hệ thống lưu trú chất lượng để từng bước hình thành những điểm nghỉ dưỡng đúng nghĩa”.

Trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm đến du lịch sinh thái nhưng số cơ sở có lưu trú như KDL Đá Bạc Eco (Thạch Xuân) và Hải Thượng (Hương Sơn) chưa nhiều.

Hiện, toàn tỉnh có hàng trăm cơ sở lưu trú với trên 3.300 phòng nghỉ, trong đó khoảng 80% tập trung tại các khu du lịch biển, phần còn lại chủ yếu ở khu vực đô thị. Trong khi đó, nhiều điểm du lịch sinh thái, nơi du khách có xu hướng ở lại để hòa mình với thiên nhiên và trải nghiệm đời sống bản địa vẫn thiếu vắng những cơ sở lưu trú đạt chuẩn. Khoảng trống này đang trở thành một trong những điểm nghẽn đối với mục tiêu phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững.