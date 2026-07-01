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Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Đình Nhất - Đình Thông
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(Baohatinh.vn) - Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.

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Khi mặt trời bắt đầu ngả về phía chân trời, những bãi biển còn giữ nguyên nét hoang sơ của Hà Tĩnh khoác lên mình gam màu vàng rực rỡ.
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Ánh nắng cuối ngày trải dài trên mặt nước, tạo nên những dải sáng lấp lánh, hòa cùng sắc xanh của biển và bầu trời, mang đến khung cảnh yên bình.
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Những ghềnh đá ven biển in bóng dưới ánh hoàng hôn, trở thành điểm nhấn mộc mạc giữa không gian bao la của biển cả.
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Bãi cát trải dài cùng tiếng sóng đều đặn tạo nên vẻ đẹp nguyên sơ, tĩnh lặng hiếm có.
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Từng con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, phản chiếu sắc vàng cam rực rỡ của bầu trời.
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Ở nơi biển gặp núi, thiên nhiên tạo nên bức tranh hài hòa với những đường nét hùng vĩ xen lẫn vẻ mềm mại của sóng nước.
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Cung đường ven biển đưa du khách đến với những khung cảnh hùng vỹ mà thơ mộng của biển Hà Tĩnh.
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Khi mặt trời dần khuất, sắc trời chuyển từ vàng sang cam rồi tím nhạt, tạo nên những tầng màu cuốn hút.
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Không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió và tiếng sóng, mang đến cảm giác thư thái cho bất cứ ai dừng chân ngắm cảnh.
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Những mỏm đá nhô ra biển trở thành nơi lý tưởng để du khách lưu giữ khoảnh khắc hoàng hôn giữa thiên nhiên nguyên sơ.
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Những con thuyền im lìm dưới ánh hoàng hôn.
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Ánh chiều muộn nhuộm vàng bãi cát, làm nổi bật vẻ đẹp mộc mạc của vùng biển Hà Tĩnh khi ngày dần khép lại.
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Hoàng hôn không chỉ tạo nên bức tranh thiên nhiên rực rỡ mà còn mang đến một nhịp sống chậm, bình yên giữa biển trời bao la.
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Mỗi buổi chiều, những bãi biển hoang sơ của Hà Tĩnh lại khoác lên mình vẻ đẹp riêng, trở thành điểm hẹn hấp dẫn cho những ai yêu thiên nhiên và mong muốn tìm về những khoảnh khắc bình yên.

Clip: Vẻ đẹp yên bình của hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh.

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