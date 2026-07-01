Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Khám phá thác Tiên nơi thượng nguồn Giăng Màn 23/06/2026 05:20 Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.

Sức sống mới trên miền quê Sơn Nam 21/06/2026 13:12 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.

Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn: Miền cổ kính bên chân núi Hồng 20/06/2026 12:00 Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.

Những khoảng xanh giữa ngày hè 20/06/2026 09:34 Trong mùa nắng nóng, những mảng xanh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) không chỉ góp phần điều hòa khí hậu mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, giúp người dân thư thái giữa nhịp sống phố thị.

Du khách thích thú cưỡi ngựa, ngắm biển ở Hà Tĩnh 19/06/2026 13:38 Mùa hè này, Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) xuất hiện dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển mới lạ, thu hút đông đảo du khách đến check in, khám phá.

Du lịch cuối tuần: Xu hướng "đi gần, nghỉ chất" lên ngôi 18/06/2026 15:05 Không cần những chuyến đi xa, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh đang lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm cách nơi ở chỉ vài chục phút di chuyển vào dịp cuối tuần.

Thác Tiên – tuyệt tác thiên nhiên giữa núi rừng Giăng Màn 18/06/2026 05:15 Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.

Đánh thức du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm 17/06/2026 07:00 Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vỹ, thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Những điểm hẹn tiềm năng giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh 13/06/2026 14:15 Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.

Nâng cao chất lượng lưu trú: Chìa khóa thu hút du khách đến Hà Tĩnh 12/06/2026 07:54 Với hệ thống lưu trú ngày càng hoàn thiện cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, du lịch Hà Tĩnh đang không ngừng gia tăng sức hấp dẫn.

Thạch Xuân - điểm hẹn mùa hè 10/06/2026 15:12 Xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) là một vùng bán sơn địa với những vườn cây ăn quả sai trĩu cành và một "thiên đường" giải nhiệt ẩn mình dưới chân núi.

Vì sự an toàn của du khách tắm biển 08/06/2026 15:04 Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng du khách đổ về các bãi biển ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch biển.

Về miền quê xanh ở xã Hương Phố 07/06/2026 13:39 Thôn 3, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết của mỗi người dân đã làm nên một miền quê xanh, trù phú và yên bình.

Theo chân ngư dân đi câu cúm núm 07/06/2026 07:59 Những ngày hè, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) nhộn nhịp ngư dân đi câu cúm núm. Nghề này không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn góp phần làm phong phú ẩm thực vùng biển.

Đền thờ Phạm Tôn Tuyển – Dấu tích lịch sử nơi miền cửa biển Mai Phụ 06/06/2026 16:00 Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.

Từ cuộc thi, kể câu chuyện về du lịch Hà Tĩnh đầy sức sống 05/06/2026 09:05 Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.

Đầu tuần, biển Hải Ninh đã nhộn nhịp du khách 02/06/2026 09:11 Những ngày đầu tuần, biển Hải Ninh (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã đón đông đảo du khách về tắm biển, vui chơi, thưởng thức hải sản và tận hưởng không gian biển trong lành.

Du lịch Hà Tĩnh sẵn sàng tăng tốc 29/05/2026 05:05 Sau giai đoạn “làm nóng” đầu mùa, du lịch biển Hà Tĩnh đang bước vào thời điểm sôi động nhất của mùa hè 2026 với nhiều sản phẩm hấp dẫn, kỳ vọng hút khách.

Cùng ca sĩ Tấn Sơn theo dấu Hải Thượng Lãn Ông giữa miền sơn cước 23/05/2026 09:21 Rời miền quê Tiên Điền với những dư âm của Truyện Kiều, ca sĩ Tấn Sơn cùng Hoa khôi thể thao Ái Quỳ tiếp tục hành trình khám phá Hà Tĩnh tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

Thức giấc cùng bình minh ở biển Xuân Thành 23/05/2026 08:02 Bình minh trên biển Biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) mang đến không khí trong lành, làn nước mát cùng nhiều trải nghiệm thú vị, để lại cảm xúc bình yên nhưng đầy sức sống cho du khách.

Ca sĩ Kyo York thích thú với các trải nghiệm tại biển Thiên Cầm 23/05/2026 05:15 Với nhiều hoạt động thú vị tại biển Thiên Cầm, ca sĩ Kyo York đã có một hành trình đáng nhớ và đầy ý nghĩa về thiên nhiên, văn hóa và con người Hà Tĩnh.

Kyo York - ca sỹ người Mỹ hát sành sỏi tiếng Việt trải nghiệm du lịch Hà Tĩnh 22/05/2026 18:18 Đến với Hà Tĩnh, ca sỹ Kyo York đã có một ngày trải nghiệm sâu sắc khi buổi sáng thảnh thơi nơi cửa thiền linh thiêng, chiều lại đứng trước sự khoáng đạt của biển Thiên Cầm thơ mộng...

Không gian check-in, “điểm cộng” hút du khách 22/05/2026 13:00 Trong thời đại số, nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh đã đầu tư các "tọa độ" check-in độc đáo, góp phần tăng sức hút, quảng bá hình ảnh và thu hút du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Thống nhất đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia Hoành Sơn Quan 21/05/2026 12:39 Hội thảo làm rõ giá trị lịch sử, văn hóa và đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Hoành Sơn Quan trong phát triển KT-XH Hà Tĩnh.

“Đánh thức” tiềm năng đảo Bớc, tạo sức hút cho du lịch biển Thiên Cầm 21/05/2026 08:19 Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".

Suối Rào Àn và bài toán tìm hướng phát triển du lịch bền vững 20/05/2026 05:15 Sở hữu tiềm năng lớn về du lịch, song thực trạng kinh doanh tự phát tại suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh) đang đặt ra yêu cầu cấp bách về một quy hoạch bài bản để phát triển bền vững.

Mê mẩn những góc phố rực rỡ sắc hoa ở phường Thành Sen 18/05/2026 13:59 Trên nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), sắc tím bằng lăng, phượng đỏ, muồng hoàng yến đang nở rộ... tạo nên bức tranh rực rỡ phố phường.

Đông đảo du khách về biển Thiên Cầm "giải nhiệt" dịp cuối tuần 17/05/2026 15:30 Dưới ánh nắng vàng, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhộn nhịp người dân và du khách tìm về vui chơi, tắm biển, tận hưởng không khí mát lành.

Rực rỡ vườn hoa hướng dương ở ngôi trường ven biển Hà Tĩnh 17/05/2026 08:24 Vườn hoa hướng dương trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) tạo nên không gian rực rỡ, thu hút đông đảo học sinh đến lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.