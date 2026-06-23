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Kỳ Xuân và góc nhìn “cinematic” nơi cung đường ven biển

Phương Linh
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(Baohatinh.vn) - Kỳ Xuân gây ấn tượng với cung đường ven biển thơ mộng, bãi đá kỳ thú và làn nước trong xanh. Mỗi góc nhìn đều đẹp như một thước phim giữa biển trời Hà Tĩnh.

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Chỉ dài khoảng 13km nhưng cung đường ven biển Kỳ Xuân lại đủ để níu bước chân những ai đang tìm kiếm một khoảng lặng giữa nhịp sống vội vã.
Con đường men theo sườn núi, một bên là biển xanh, một bên là những triền cây xanh ngút mắt, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa thơ mộng.

Con đường men theo sườn núi, một bên là biển xanh, một bên là những triền cây xanh ngút mắt, tạo nên khung cảnh vừa khoáng đạt vừa thơ mộng.

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Men theo hành trình ấy, thiên nhiên mở ra những gam màu nối tiếp nhau đầy mê hoặc. Từ góc nhìn flycam, đường bờ biển cong mềm cùng những cụm đá tự nhiên tạo nên bức tranh thiên nhiên cuốn hút.
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Điểm nhấn của hành trình là những bãi biển trong xanh với làn nước màu ngọc bích, được bao bọc bởi các bãi đá tự nhiên ven bờ.
Những cụm đá tự nhiên xếp lớp bên bờ biển tạo nên khung cảnh độc đáo, thu hút du khách dừng chân ngắm cảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Những cụm đá tự nhiên xếp lớp bên bờ biển tạo nên khung cảnh độc đáo, thu hút du khách dừng chân ngắm cảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Từ trên cao, cung đường hiện lên như dải lụa mềm vắt qua núi đồi, kết nối biển xanh với những làng quê ven biển yên bình.

Từ trên cao, cung đường hiện lên như dải lụa mềm vắt qua núi đồi, kết nối biển xanh với những làng quê ven biển yên bình.

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Vẻ đẹp nguyên sơ của biển Kỳ Xuân là điểm đến yêu thích của những du khách muốn cắm trại, hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng không gian yên bình.
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Không chỉ có biển, hành trình còn đi qua những cánh đồng xanh mướt dưới chân núi, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa và gần gũi.
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Biển, núi và làng quê đan xen tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của vùng đất Kỳ Xuân, nơi thiên nhiên vẫn giữ được nhiều nét nguyên sơ.
Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có cơ hội tìm hiểu đời sống lao động và các nghề truyền thống gắn bó lâu đời với cư dân vùng biển.

Bên cạnh cảnh sắc thiên nhiên, du khách còn có cơ hội tìm hiểu đời sống lao động và các nghề truyền thống gắn bó lâu đời với cư dân vùng biển.

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Sau hành trình khám phá, du khách có thể thưởng thức nhiều loại hải sản tươi ngon, mang đậm hương vị của biển Kỳ Xuân.
Video: Vẻ đẹp tựa như thước phim điện ảnh của cung đường ven biển Kỳ Xuân.

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Tags:

#Kỳ Xuân #mê hoặc #điện ảnh #con đường ven biển #du lịch

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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