Những “đại sứ” lan tỏa giá trị gia đình ở Hà Tĩnh

Hơn 30 năm nay, người dân thôn Mỹ Thủy (xã Gia Hanh) luôn xem gia đình chị Dương Thị Quế và anh Nguyễn Đình Loan như một tấm gương trong xây dựng nếp sống gia đình. Chị Quế (SN 1969) là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn. Điều khiến bà con quý trọng không chỉ bởi sự năng nổ của người cán bộ hội mà còn bởi mái ấm hạnh phúc mà anh chị đã bền bỉ vun đắp suốt nhiều thập kỷ.

Chị Dương Thị Quế - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Mỹ Thủy (xã Gia Hanh).

Vợ chồng chị luôn hòa thuận, yêu thương, cùng nhau chăm sóc bố mẹ hai bên, nuôi dạy 3 người con trưởng thành và tích cực đóng góp cho quê hương. Từ năm 1994 đến nay, chị Quế liên tục đảm nhiệm vai trò Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn; có giai đoạn được phân công làm Phó Bí thư Chi bộ nhưng chị vẫn kiêm nhiệm công tác hội.

Chị Quế chia sẻ: “Chúng tôi giữ lửa hạnh phúc bằng sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình. Giữa vợ chồng, chúng tôi luôn xác định ngoài tình yêu còn là trách nhiệm, là những người bạn đồng hành với nhau. Chúng tôi giáo dục con bằng chính những việc làm cụ thể của mình; ngoài nêu gương bằng hành động còn phải biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ với các con. Nhờ vậy, chồng và các con luôn là điểm tựa để tôi an tâm cố gắng với công tác xã hội”.

Vợ chồng chị Dương Thị Quế và anh Nguyễn Đình Loan luôn yêu thương chia sẻ trong mỗi công việc.

Phía sau mái ấm ấy là một hành trình dài với nhiều hy sinh thầm lặng. Từ năm 1988 đến năm 2009, chị vừa lo toan kinh tế, nuôi dạy con cái, vừa cùng chồng chăm sóc mẹ chồng già yếu. Khi mẹ chồng qua đời vào năm 2009, chị tiếp tục phụng dưỡng người anh chồng bị tàn tật, mất trí nhớ. Suốt từ đó đến năm 2015, có những đêm đông, chị vẫn lặn lội đi tìm người anh chồng đi lạc để đưa về nhà. Không chỉ chu toàn việc nhà nội, chị còn là chỗ dựa cho cha mẹ ruột khi các anh chị em đều ở xa.

Với tình yêu thương, sự tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống, vợ chồng chị Dương Thị Quế và anh Nguyễn Đình Loan (ở thôn Mỹ Thủy, xã Gia Hanh) đã cùng xây dựng tổ ấm hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ.

Chính từ nền tảng gia đình hạnh phúc ấy, tiếng nói của chị trong công tác hội và các phong trào ở địa phương càng có sức thuyết phục. Với chị, xây dựng gia đình không chỉ là việc riêng của mỗi nhà mà còn là nền tảng để lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Bà Trần Thị Thủy (thôn Mỹ Thủy, xã Gia Hanh) cho biết: “Chúng tôi luôn ngưỡng mộ chị Dương Thị Quế. Không chỉ là cán bộ chi hội năng nổ, chị còn là tấm gương trong xây dựng gia đình hạnh phúc, hết lòng chăm lo bố mẹ hai bên, nuôi dạy các con ngoan ngoãn, trưởng thành. Chính vì vậy, khi chị tuyên truyền, vận động bà con thực hiện các phong trào, ai cũng tin tưởng và hưởng ứng. Đặc biệt, hễ trong thôn có gia đình "cơm không lành, canh không ngọt", chị đều có mặt động viên, phân tích để mọi người thấu hiểu nhau hơn. Nhiều gia đình coi chị như cầu nối giữ gìn hạnh phúc”.

﻿ ﻿ Từ nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Dương Thị Quế trở thành cầu nối giúp nhiều người giữ gìn tổ ấm hạnh phúc.

Cũng như chị Quế, chị Hoàng Thị Tương (SN 1970) – Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà) là một trong những cán bộ hội được bà con tin yêu bởi sự gương mẫu trong cuộc sống và tận tụy với cộng đồng.

Từ đôi bàn tay trắng, trải qua những ngày mòn mỏi đợi chồng đi biển dài ngày, vợ chồng chị đã cùng nhau vượt khó, xây dựng cơ sở chế biến hải sản, phát triển kinh tế gia đình bền vững, nuôi dạy hai người con chăm ngoan, học hành tiến bộ. Mái ấm hạnh phúc ấy cũng trở thành điểm tựa để chị yên tâm gắn bó với công việc chung.

Chị Hoàng Thị Tương - Bí thư Chi bộ kiêm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà.

Tham gia công tác xã hội từ năm 2007, đến nay chị đã có gần 20 năm gắn bó với “việc làng”. Trên địa bàn thôn có 381 hộ dân, trong đó 185 hộ là đồng bào theo đạo Công giáo, chị cùng cấp ủy, các đoàn thể kiên trì tạo dựng niềm tin, khơi dậy sự đồng thuận trong Nhân dân. Bằng sự chân thành, trách nhiệm và gần gũi, chị trở thành điểm tựa trong nhiều phong trào của khu dân cư.

Ở chị Hoàng Thị Tương, những giá trị của gia đình hạnh phúc không chỉ được gìn giữ trong tổ ấm riêng mà còn được lan tỏa bằng tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Nhiều năm qua, mỗi khi trong thôn có gia đình gặp biến cố, chị luôn là một trong những người có mặt đầu tiên để động viên, tiếp thêm nghị lực. Bên cạnh sự sẻ chia về tinh thần, chị thường xuyên vận động người dân, các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ về vật chất cho các gia đình gặp hoạn nạn.

Bên cạnh xây dựng gia đình hạnh phúc, chị Hoàng Thị Tương luôn đồng hành chia sẻ, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn, được bà con cảm phục.

Điển hình như năm 2024, gia đình bà Trần Thị Hà (SN 1968) và ông Lê Văn Minh (SN 1966) trú cùng thôn gặp khó khăn khi ông Minh bị tai biến, mất khả năng lao động. Chị Hoàng Thị Tương cùng Ban Công tác mặt trận và Chi hội Phụ nữ thôn đã nhiều lần vận động quyên góp, hỗ trợ hàng chục triệu đồng, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.

Chị Hoàng Thị Tương cùng các hội viên Chi hội phụ nữ thôn Phú Nghĩa (xã Lộc Hà) đến thăm một hoàn cảnh gia đình hội viên khó khăn trên địa bàn.

Từ câu chuyện của chị Dương Thị Quế và chị Hoàng Thị Tương có thể thấy, phía sau phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở cơ sở luôn có vai trò của những cán bộ hội âm thầm giữ lửa cho chính mái ấm của mình và lan tỏa những giá trị ấy đến cộng đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.902 cán bộ phụ nữ là chi hội trưởng phụ nữ thôn, tổ dân phố. Họ chính là những “đại sứ” lan tỏa các giá trị văn hóa gia đình bằng sự gương mẫu trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tạo dựng niềm tin để cộng đồng cùng noi theo.

Hội LHPN Hà Tĩnh tổ chức Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương.

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026), Hội LHPN Hà Tĩnh đã lựa chọn và biểu dương 65 gia đình cán bộ hội cơ sở tiêu biểu trong xây dựng gia đình hạnh phúc và có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Chị Dương Thị Quế và chị Hoàng Thị Tương là hai trong số những cán bộ hội được vinh danh dịp này.

Chị Dương Thị Quế (thôn Mỹ Thủy, xã Gia Hanh) cùng chồng và con gái...

... và vợ chồng chị Hoàng Thị Tương (thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà) được Hội LHPN tỉnh biểu dương về gia đình cán bộ hội tiêu biểu trong xây dựng hạnh phúc, lan tỏa đến cộng đồng, tại Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương năm 2026,