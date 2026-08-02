Sẵn sàng cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026

Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 - 8/8 tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 195 năm thành lập (1831 - 2026) và 35 năm tái lập (1991 - 2026) tỉnh Hà Tĩnh.

Phối cảnh dự kiến ma-két sân khấu Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh năm 2026.

Sự kiện dự kiến quy tụ hàng trăm nghệ nhân, diễn viên quần chúng và các câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm trong toàn tỉnh, với nhiều hình thức biểu diễn như đơn ca, đối ca, tổ khúc, hoạt cảnh, diễn xướng dân gian. Nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, phản ánh thành tựu đổi mới, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và góp phần tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Hướng tới liên hoan, những ngày này, không khí chuẩn bị tại các địa phương diễn ra vô cùng sôi nổi. Ngay sau khi nhận thông báo triệu tập, nhiều đoàn đã nhanh chóng dàn dựng kịch bản, quy tụ lực lượng và bước vào tập luyện cao độ.

Các diễn viên đội thi phường Thành Sen tích cực tập luyện, sẵn sàng tham dự liên hoan.

Tại phường Thành Sen, hơn một tuần qua, đội thi gồm 22 thành viên tăng cường lịch luyện tập để hoàn thiện hoạt cảnh dân ca “Tỉnh thành bát cảnh”. Bà Võ Thị Kiều Thanh - Chủ nhiệm CLB Dân ca Ví, Giặm phường Thành Sen, phụ trách hướng dẫn đội thi tập luyện chia sẻ: "Hoạt cảnh "Tỉnh thành bát cảnh” do tác giả Hồ Tuấn viết kịch bản, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Trọng Tuấn soạn lời và lồng điệu. Đây là tác phẩm đậm đà sắc màu dân gian nhưng cũng mang hơi thở đương đại. Bám sát thể lệ liên hoan, chúng tôi mong muốn mang đến không chỉ những làn điệu ngọt ngào mà còn gửi gắm vào đó tình yêu, niềm tự hào về Thành Sen trong không khí toàn tỉnh đang hướng về các ngày lễ lớn".

Chị Trần Thị Hương Giang (bên phải) hào hứng tập luyện trong lần đầu tham dự một kỳ liên hoan dân ca Ví, Giặm cấp tỉnh.

Là một trong những hạt nhân tích cực của đội, chị Trần Thị Hương Giang (TDP 9, phường Thành Sen) bày tỏ: "Đam mê dân ca từ nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên tôi được bước lên sân khấu một kỳ liên hoan cấp tỉnh. Tôi và mọi người trong đội ai cũng tích cực luyện tập với quyết tâm mang đến một tiết mục thật chỉn chu, hấp dẫn".

Không riêng ở vùng trung tâm, không khí chuẩn bị cho liên hoan tại các địa phương như Tùng Lộc, Mai Phụ, Sơn Tây, Tiên Điền… cũng trở nên sôi nổi.

Đội dân ca Ví, Giặm xã Tùng Lộc tham gia liên hoan lần này với 25 diễn viên, dự kiến tổng duyệt vào chiều 4/8 trước khi mang tới sân khấu tiết mục “Lời Bác Hồ, lời của nước non” do Nghệ nhân Ưu tú Trần Văn Hồng soạn lời mới.

Ông Nguyễn Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã Tùng Lộc, Trưởng đội dân ca của xã cho biết: "Điểm phấn khởi nhất của đội Tùng Lộc năm nay là thu hút được rất đông các bạn trẻ có năng khiếu và đam mê dân ca tham gia. Ngoài việc thể hiện chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, sự đổi mới của quê hương, liên hoan lần này còn là cơ hội để địa phương giới thiệu và khẳng định lực lượng kế thừa di sản văn hóa của cha ông".

Đội thi xã Tùng Lộc tham dự liên hoan lần này quy tụ đông đảo các diễn viên trẻ.

Cùng với không khí tập luyện sôi nổi tại các địa phương, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh - đơn vị trực tiếp tổ chức liên hoan cũng đã hoàn tất điều kiện cần thiết, sẵn sàng cho ngày khai mạc.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh cho biết: "Đến nay, công tác ban hành kế hoạch, thể lệ và gửi văn bản triệu tập các đoàn đã hoàn tất. Các khâu hậu cần, trang trí trực quan, ma-két sân khấu cũng như hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp phục vụ thi diễn đã được chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng. Đơn vị đang tập trung tối đa lực lượng để bảo đảm liên hoan diễn ra an toàn, đúng tiến độ và đạt chất lượng nghệ thuật cao nhất".

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh - nơi diễn ra Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh năm 2026.

Đánh giá về ý nghĩa và kỳ vọng đối với sự kiện văn hóa lớn này, ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tổ chức liên hoan nhấn mạnh: "Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, mà là đợt sinh hoạt văn hóa rộng lớn nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên quần chúng giao lưu, học hỏi và nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ từ cơ sở. Ban Tổ chức tin tưởng liên hoan sẽ tiếp tục khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi và lan tỏa sâu rộng tình yêu dân ca trong lòng nhân dân".

Với sự chuẩn bị bài bản từ Ban Tổ chức cùng tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của các nghệ nhân, diễn viên quần chúng, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục hấp dẫn, đậm đà bản sắc.