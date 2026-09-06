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Sức sống mới ở miền quê Hoa Tân

Anh Tấn - Thanh Quý - Thanh Tùng
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(Baohatinh.vn) - Từ vùng quê còn nhiều khó khăn, thôn Hoa Tân, xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh) hôm nay đã đổi thay với đường làng sạch đẹp, những ngôi nhà khang trang...

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#Khám phá vẻ đẹp và sức sống mới của Hoa Tân #Hoa Tân miền quê bình yên mang nét đẹp đặc trưng riêng #Thôn Hoa Tân xã Kỳ Hoa

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

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