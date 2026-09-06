Sức sống mới ở miền quê Hoa Tân

Hà Tĩnh phát triển nguồn lực văn hóa từ Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị 29/08/2026 05:15 Tại Hà Tĩnh, tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị nhanh chóng được cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể, từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển KT-XH.

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh 2/9 28/08/2026 13:30 Từ trung tâm đô thị đến những miền quê, vùng biển, sắc đỏ cờ Tổ quốc rực rỡ khắp nơi, tạo nên không khí phấn khởi, tự hào trong mỗi người dân Hà Tĩnh chào mừng Quốc khánh 2/9.

Đằm sâu nguồn cội từ lễ rằm tháng Bảy 27/08/2026 05:15 Rằm tháng Bảy không chỉ là dịp đoàn tụ gia tộc, tri ân tổ tiên mà còn là điểm tựa tinh thần bền vững, tiếp thêm niềm tự hào để con cháu mỗi dòng họ ở Hà Tĩnh vững bước cống hiến trên hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy 26/08/2026 10:30 Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.

Trưởng thôn đưa chính sách đến với người dân từ chiếc smartphone 20/08/2026 13:55 Từ một chiếc điện thoại thông minh, anh Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng thôn Quyết Thắng (xã Cẩm Bình, Hà Tĩnh) đã biến mạng xã hội thành công cụ đưa chính sách đến gần hơn với người dân.

Bản Rào Tre vui Tết Lấp lỗ năm 2026 19/08/2026 10:15 Tết Lấp lỗ của đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre (Hà Tĩnh) được tổ chức vào ngày 7/7 âm lịch hằng năm để cảm tạ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình mạnh khỏe, no đủ.

Danh xưng Hà Tĩnh - Từ ước vọng bình yên đến niềm tự hào hôm nay 12/08/2026 13:34 195 năm qua, danh xưng Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa mà tiền nhân gửi gắm: một vùng đất của bình yên, nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

Hơn 3 thập kỷ hiện thực hóa khát vọng xây dựng ngành "công nghiệp không khói" 10/08/2026 10:42 Từ một vùng đất còn mờ nhạt trên bản đồ du lịch, sau 35 năm tái lập tỉnh (1991 -2026), Hà Tĩnh đã từng bước đánh thức những tiềm năng sẵn có, tạo dựng sản phẩm, mở rộng không gian du lịch và vươn lên trở thành điểm đến ngày càng hấp dẫn ở Bắc Trung Bộ.

Sức sống di sản từ Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 09/08/2026 13:00 Những đêm diễn khán giả “kín” khán phòng, sự thăng hoa của nghệ nhân, diễn viên Hà Tĩnh trong những tiết mục được dàn dựng công phu, tất cả làm nên một Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 đầy cảm xúc và lan tỏa di sản quê hương.

Từ dấu tích Hà Tĩnh xưa đến diện mạo hôm nay 08/08/2026 12:30 Từ cuộc cải cách hành chính dưới triều vua Minh Mạng, lần đầu tiên trong lịch sử, danh xưng Hà Tĩnh trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình. Gần hai thế kỷ qua, những di sản vẫn "kể" câu chuyện về một vùng quê giàu bản sắc.

Những diễn viên “đặc biệt” tại Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh 08/08/2026 10:08 Không chỉ ngân vang những làn điệu mượt mà, Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh còn đang "kể" những câu chuyện đẹp về tình yêu di sản của những con người bình dị.

Những ngọn núi, dòng sông làm nên bản sắc Hà Tĩnh 06/08/2026 13:30 Hiếm có vùng đất nào như Hà Tĩnh, nơi tên núi, tên sông không chỉ định vị một miền quê xứ sở mà còn gợi mở cả một không gian văn hóa.

Đặc sắc lễ khai mạc Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh 06/08/2026 08:10 Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh năm 2026 là dịp để tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO ghi danh.

Liên hoan Dân ca Ví, Giặm mở màn ấn tượng, lan tỏa tình yêu di sản 06/08/2026 05:14 Những tiết mục đặc sắc cùng không khí cổ vũ sôi nổi của đông đảo khán giả đã tạo nên một đêm khai mạc đầy cảm xúc cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh.

Đền thiêng trên dãy Trà Sơn 05/08/2026 13:46 Nằm trên đỉnh núi Nàng Tiên, đền Tam Lang là địa chỉ văn hóa tâm linh giàu giá trị ở vùng đất Trà Sơn, huyện Can Lộc (cũ), tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống, đậm đà bản sắc và tinh thần cách mạng 05/08/2026 09:19 Trải qua quá trình lịch sử, lao động, sản xuất, học tập và chiến đấu, các thế hệ người Hà Tĩnh đã hun đúc nên những truyền thống quý báu, tạo thành bản sắc riêng của quê hương, vùng đất núi Hồng - sông La.

Thành Sen vào đêm - lung linh sắc màu, rộn ràng nhịp sống 03/08/2026 17:16 Thành Sen (Hà Tĩnh) vào đêm khoác lên mình vẻ đẹp rực rỡ và hiện đại. Từ tuyến phố tấp nập, công viên đông vui đến người lao động cần mẫn mưu sinh; mỗi khoảnh khắc đều góp phần tạo nên bức tranh phố đêm sống động.

Sẵn sàng cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 03/08/2026 05:30 Với sự chủ động của ngành chức năng cùng tinh thần tập luyện sôi nổi từ các địa phương, công tác chuẩn bị cho Liên hoan Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 đến nay đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội.

Chùa Kim Dung – Hồn thiêng giữa Bằng Sơn 02/08/2026 05:07 Ẩn mình giữa màu xanh của núi Bằng Sơn, chùa Kim Dung không chỉ là một chốn thiền môn thanh tịnh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Lộc Hà (Hà Tinh).

Theo dấu tích nghĩa quân Lam Sơn trên quê hương Hà Tĩnh 01/08/2026 14:53 Giai đoạn chống quân Minh (1418 - 1427), Hà Tĩnh là địa bàn chiến lược của nghĩa quân Lam Sơn, vì vậy, nơi đây còn lưu giữ nhiều ký ức về nghĩa quân và tình quân dân sâu đậm.

Lễ Kỳ phúc Lục ngoạt – Mạch nguồn văn hóa vùng biển Cổ Đạm 30/07/2026 10:00 Lễ "Kỳ phúc Lục ngoạt" là nét đẹp văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ ở vùng biển xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Công bố Thể lệ Cuộc thi “Sáng tạo Bộ nhận diện du lịch Hà Tĩnh” 25/07/2026 05:05 Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải hoặc được lựa chọn làm bộ nhận diện của bất kỳ tổ chức nào, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chiến thắng Đồng Lộc - sức sống từ những giá trị lịch sử 24/07/2026 05:15 58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.

3 danh nhân Hà Tĩnh được phong Quốc công dưới thời quân chủ 21/07/2026 05:15 3 danh nhân quê Hà Tĩnh được phong Quốc công dưới thời quân chủ là những cá nhân kiệt xuất về tài năng quân sự, chính trị và ngoại giao.

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video 19/07/2026 13:37 Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.

Đánh thức “vũ trụ Truyện Kiều”, biến di sản thành trải nghiệm 19/07/2026 05:30 Là quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiều, Hà Tĩnh có nhiều lợi thế để chuyển hóa di sản văn học thành hệ sinh thái trải nghiệm, tạo ra những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia 18/07/2026 08:50 Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

[Quiz] Lá thư gửi mẹ trước ngày hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc là của nữ TNXP nào? 12/07/2026 07:00 Giữa "tọa độ chết" Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) năm 1968, có một bức thư đã đi vào lịch sử. Hiện nay, tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, bức thư đó đã được khắc trang trọng lên bia đá.

Hoa hậu Di sản Việt Nam Trần Thu Huyền: Quê hương Hà Tĩnh làm nên con người tôi 09/07/2026 05:29 Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Di sản Toàn cầu - Miss Heritage Global 2026, Trần Thu Huyền mong muốn giới thiệu tới bạn bè quốc tế một Việt Nam giàu bản sắc và một Hà Tĩnh đậm nghĩa tình.