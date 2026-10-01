Hà Tĩnh sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh

(Baohatinh.vn) - Các hoạt động kỷ niệm nhằm khẳng định, tôn vinh những đóng góp quan trọng của Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926 - 2017) đối với sự nghiệp nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, văn học của quê hương Hà Tĩnh.
Theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 105/KH-HVHNT của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, đồng thời, thể hiện sự tri ân của thế hệ đi trước và động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo các tác phẩm chất lượng cao.
Trọng tâm của chuỗi hoạt động là tọa đàm khoa học với chủ đề "Thái Kim Đỉnh - Những di sản để lại", dự kiến diễn ra vào ngày 22/10/2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa cùng thân nhân gia đình. Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, công bố nhiều bài viết, công trình nghiên cứu mới liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và các lĩnh vực địa chí, dân tộc học, văn hóa xứ Nghệ.
Dịp này, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ biên tập và xuất bản ấn phẩm đặc biệt mang tên “Thái Kim Đỉnh - Người đi cùng dân gian” (dày 250 – 300 trang) để phục vụ tọa đàm và công bố thành lập, ra mắt Hội Địa phương học Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xây dựng phóng sự chuyên đề tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của ông.
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh sinh ngày 24/10/1926 tại làng Tường Xá, tổng Thịnh Quả, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, nay thuộc xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh; mất ngày 4/2/2017.
Sớm tham gia cách mạng từ phong trào Thanh niên Cứu quốc và kết nạp Đảng năm 1946, ông kinh qua nhiều vị trí công tác trước khi gắn bó trọn đời với sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật. Năm 1969, Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (cùng với các nhà nghiên cứu Võ Hồng Huy, Nguyễn Bân, Thanh Minh…) sáng lập Hội Văn nghệ Hà Tĩnh (Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh ngày nay). Khi hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh hợp nhất thành tỉnh Nghệ Tĩnh, ông là Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Nghệ Tĩnh cho đến lúc nghỉ hưu (1986). Ông là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Kiều học Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam…
Bằng tri thức uyên bác và ngòi bút bền bỉ, Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã để lại một di sản tri thức đồ sộ với hơn 90 tác phẩm, công trình nghiên cứu (riêng và chung) về văn hóa, lịch sử và con người Hà Tĩnh, góp phần lưu giữ vẹn nguyên "hồn cốt" đất Hồng Lam. Tiêu biểu như các công trình: Làng cổ Hà Tĩnh, Năm thế kỷ văn Nôm người Nghệ, Kho tàng truyện kể dân gian xứ Nghệ, cùng chuỗi địa chí các vùng đất Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Sơn, Cẩm Xuyên... Đây đều là những công trình khảo cứu chuẩn mực, trở thành nguồn tư liệu vô giá và đặt nền móng bền vững cho việc nghiên cứu văn hóa tỉnh nhà.
Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh đã được trao tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du, Giải thưởng Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam… cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
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