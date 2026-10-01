Hà Tĩnh sẽ tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh

Theo Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Kế hoạch số 105/KH-HVHNT của Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh, chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức trang trọng nhằm tôn vinh những đóng góp quan trọng của Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh, đồng thời, thể hiện sự tri ân của thế hệ đi trước và động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục sáng tạo các tác phẩm chất lượng cao.

Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh (1926 - 2017). Ảnh tư liệu.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là tọa đàm khoa học với chủ đề "Thái Kim Đỉnh - Những di sản để lại", dự kiến diễn ra vào ngày 22/10/2026 tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa cùng thân nhân gia đình. Tại tọa đàm, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, công bố nhiều bài viết, công trình nghiên cứu mới liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và các lĩnh vực địa chí, dân tộc học, văn hóa xứ Nghệ.

Dịp này, Hội Liên hiệp VHNT Hà Tĩnh sẽ biên tập và xuất bản ấn phẩm đặc biệt mang tên “Thái Kim Đỉnh - Người đi cùng dân gian” (dày 250 – 300 trang) để phục vụ tọa đàm và công bố thành lập, ra mắt Hội Địa phương học Hà Tĩnh. Ngoài ra, Hội cũng phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh xây dựng phóng sự chuyên đề tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp của ông.