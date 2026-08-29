Vì yêu mà đến Hà Tĩnh

Từ yêu một người đến cả một miền quê

Ngày giữa thu, những chuyến xe chở hàng của Công ty CP Thương mại Xuân Tình, có trụ sở tại phường Hà Huy Tập nối nhau về các ngả đường. Trong căn phòng làm việc với khoảng 20 nhân viên, anh Lê Đức Dinh (SN 1981, quê xã Nông Cống, Thanh Hóa) tạm gác công việc để kể về hành trình 17 năm gắn bó với Hà Tĩnh.

Anh Lê Đức Dinh - Giám đốc Công ty CP TM Xuân Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại, anh Dinh lần đầu đặt chân đến Hà Tĩnh với vai trò giám đốc dự án của một tập đoàn vận tải. Công việc không phù hợp, anh quyết định nghỉ chỉ sau 5 tháng làm việc. Trên chuyến xe trở về quê, một cuộc gặp tình cờ với cô sinh viên Trường Đại học Vinh quê Hà Tĩnh - Bùi Thị Tuyết, đã mở ra một ngã rẽ mà có lẽ chính anh cũng không thể hình dung.

Anh Lê Đức Dinh và vợ là chị Bùi Thị Tuyết (trú tại phường Thành Sen).

Sau thời gian tìm hiểu, cuối năm 2006, anh Dinh kết hôn với chị Tuyết và đưa vợ về Thanh Hóa. Những tưởng cuộc sống sẽ gắn với quê nhà, nhưng những lần cùng vợ về Hà Tĩnh đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. “Thị xã Hà Tĩnh thời điểm ấy còn nhỏ bé, đơn sơ, giản dị nhưng mỗi lần đến tôi lại thêm cảm thấy gần gũi. Sự chân tình của người thân bên vợ, bạn bè và cả những người dân mới gặp mang lại cho tôi cảm giác rất ấm áp. Tôi lưu luyến mỗi khi trở về. Sau nhiều trăn trở, tìm hiểu, đến tháng 6/2009, tôi quyết định vào Hà Tĩnh ở hẳn” - anh Dinh nhớ lại.

Không khí làm việc tại văn phòng Công ty CP Thương mại Xuân Tình của anh Lê Đức Dinh.

Quyết định ấy không chỉ là lựa chọn một nơi để sống mà còn là bắt đầu một hành trình lập nghiệp nhiều thử thách. Từ cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống của bố vợ tại đường Hải Thượng Lãn Ông, anh bắt đầu công việc bằng chính sở trường được đào tạo: tiếp thị, phân phối sản phẩm. Tài sản ban đầu của doanh nghiệp chỉ là một chiếc xe tải nhỏ. Những ngày đầu, anh tự lái xe rong ruổi đến các cửa hàng bán lẻ trong tỉnh để giới thiệu sản phẩm. Một người quê Thanh Hóa, nói giọng Bắc, bước vào một thị trường còn nhiều xa lạ, để tạo dựng niềm tin không phải chuyện dễ.

“Người Hà Tĩnh hiếu khách nhưng trong kinh doanh họ vẫn có những e ngại nhất định với người lạ, nhất là tôi lại nói giọng Bắc. Lúc đó, tôi nghĩ muốn có niềm tin thì phải thể hiện bằng sự chân thành, trung thực. Trong tiếp thị hay giao dịch buôn bán, phải lấy chữ tín làm đầu” - anh Dinh chia sẻ.

Từ một người "lạ" bằng sự chân thành và nỗ lực cống hiến, anh Lê Đức Dinh đã trở thành một trong những "thủ lĩnh" của những người trẻ khởi nghiệp trên quê hương Hà Tĩnh, thông qua vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh.

Chính từ chữ tín ấy, những mối quan hệ dần được hình thành. Từ việc phân phối sản phẩm gia đình và những thương hiệu nhỏ, doanh nghiệp từng bước mở rộng thị trường, trở thành đối tác của Masan, Vinamilk năm 2015 và Thiên Long năm 2016… Đến nay, anh Dinh có thêm 2 công ty tại các địa phương khác, tạo việc làm cho 140 cán bộ, nhân viên, doanh thu hằng năm đạt khoảng 400 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tham quan gian hàng của Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh tại Hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên năm 2026 ở Hà Tĩnh.

Bên cạnh công việc công ty, hiện anh còn là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh. Nhiều năm nay, anh cùng các hội viên tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, chương trình sử dụng sản phẩm chéo giữa các thành viên, cà phê doanh nhân hằng tháng để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối và hỗ trợ nhau phát triển. Hội cũng đồng hành với chính quyền trong các hoạt động an sinh, hỗ trợ người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn.

Hội Doanh nhân trẻ Hà Tĩnh thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động an sinh. Ảnh: Hội tổ chức chương trình Xuân yêu thương, tết sẻ chia cho người có công và người nghèo nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Sau 17 năm, anh Dinh đã có một gia đình nhỏ với 3 người con. Người con trai đầu vừa trúng tuyển một trường đại học lớn ở Hà Nội. Nhìn lại chặng đường đã qua, anh Dinh bày tỏ: “Đến bây giờ, tôi vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã tạo cho mình một nhân duyên với Hà Tĩnh. Từ tình yêu dành cho một người đã cho tôi một tình yêu to lớn hơn đối với mảnh đất này. Tôi tự nhận thấy Hà Tĩnh là quê hương thứ hai của mình, nơi cho tôi mái ấm gia đình, sự nghiệp và những người bạn. Điều đó khiến tôi ý thức rằng mình phải nỗ lực hơn để góp phần vào sự phát triển chung, đền đáp ân tình mà quê hương núi Hồng - sông La đã dành cho tôi”.

“Vấn vương” vùng đất giàu truyền thống

Nếu câu chuyện của anh Lê Đức Dinh bắt đầu từ tình yêu đôi lứa thì với ông Dương Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel Việt Nam mối duyên với Hà Tĩnh lại khởi nguồn từ tình cảm dành cho một vùng đất giàu truyền thống văn hóa.

Ông Dương Minh Bình - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CBT Travel Việt Nam.

Hơn 50 năm làm trong ngành du lịch, từng làm việc với nhiều đối tác là các hãng lữ hành lớn trong và ngoài nước, đi qua nhiều miền quê, nhưng Hà Tĩnh vẫn để lại trong ông một “vấn vương” đặc biệt. “Tôi ấn tượng với Hà Tĩnh từ khi xem bộ phim Ngã ba Đồng Lộc, rồi tìm hiểu về Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ. Lòng cứ suy nghĩ mãi: Một vùng đất kiên cường trong chiến tranh như thế lại cũng là nơi giàu bản sắc văn hóa, sản sinh ra bao con người tài hoa, để lại những áng thơ rung động nhân loại. Tôi tự hỏi người dân nơi đó thế nào?” - ông Bình kể.

Câu trả lời đến vào năm 2024, trong một chuyến công tác, khi đang đồng hành cùng nhiều dự án phát triển du lịch cộng đồng ở các tỉnh Tây Bắc, ông gặp anh Dương Văn Long, một người con Lộc Hà đang đưa mẹ đi du lịch. Hình ảnh một chàng trai Hà Tĩnh “cõng” người mẹ nông dân đi qua những miền đất đã gây ấn tượng mạnh với ông. Từ câu chuyện của Long về làng quê và mong muốn cùng người chú làm du lịch tại quê nhà, ông Bình tìm về thôn Yên Điềm để khám phá văn hóa làng biển Hà Tĩnh.

“Cuộc gặp với một thanh niên “độc đáo”, rồi anh Dương Văn Đức, một ngư dân làng chài khiến tôi suy ngẫm và quyết định giúp xây dựng mô hình du lịch cộng đồng biển đầu tiên theo tiêu chuẩn của chúng tôi ngay tại làng quê này” - ông Bình chia sẻ.

Quá trình xây dựng mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà) luôn được ông Dương Minh Bình chỉ đạo sát sao.

Hơn 1 năm sau đó là hàng chục chuyến đi về giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh, những cuộc khảo sát, tìm hiểu văn hóa, đời sống, cảnh quan. Đầu năm 2025, ông bắt tay hướng dẫn xây dựng CBT biển Thịnh Lộc. Từ thiết kế, hạch toán công trình đến từng vật dụng trang trí nội thất, ông đều trực tiếp góp ý. Có thời điểm không thể có mặt, ông vẫn giám sát trực tuyến, rồi tranh thủ những chuyến công tác phía Bắc để về theo dõi tiến độ.

Từ một mảnh vườn bỏ hoang với vài chuồng gà nhếch nhác, CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà đã khoác lên mình một diện mạo mới, đưa vào khai thác cuối tháng 4/2026. Đến nay, điểm du lịch đã đón hơn 3.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 1,5 tỷ đồng. Theo ông Bình, đây là kết quả nổi bật trong hệ thống các mô hình CBT mà ông từng tham gia xây dựng, cả về tốc độ thu hút lẫn lượng khách trong những tháng đầu vận hành.

Ông Dương Minh Bình trò chuyện góp ý với anh Dương Văn Đức (chủ CBT biển Thịnh Lộc) trong chuyến công tác dịp giữa tháng 8/2026.

Suốt quá trình xây dựng CBT Thịnh Lộc, ông Bình chưa nhận một đồng thù lao, kể cả chi phí vé máy bay, tàu xe đi lại. Ông vẫn có nhiều dự án ở các tỉnh, thành phố mời cộng tác và đó mới là công việc mang lại nguồn thu. Còn với Hà Tĩnh, ông nói: “Đó không phải vì tiền bạc hay bất cứ thứ gì mà vì tình cảm tôi dành cho Hà Tĩnh và bà con nơi đây. Tôi thấy mình phải làm một điều gì đó cho Hà Tĩnh và nhân duyên đã cho tôi gặp anh Long, anh Đức. Đây cũng là lúc tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng loại hình du lịch cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững”.

Điều ông mong muốn không dừng ở một điểm du lịch. Từ thành công bước đầu của CBT biển Thịnh Lộc, ông ấp ủ một dự định lớn hơn: giúp Hà Tĩnh hình thành những làng du lịch cộng đồng có sức hút, để những giá trị văn hóa, cảnh quan và đời sống của người dân được đánh thức bằng một cách làm bài bản.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Tôi muốn giúp Hà Tĩnh xây dựng đây trở thành một làng du lịch cộng đồng nổi tiếng bậc nhất cả nước. Điều này hoàn toàn có thể khi có sự ủng hộ của các cấp chính quyền tỉnh nhà” - ông Bình bày tỏ.

CBT biển Thịnh Lộc đang là điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi tháng.

Khép lại cuộc trò chuyện với anh Lê Đức Dinh và ông Dương Minh Bình, tôi càng cảm nhận rõ hơn những mối duyên đã đưa những người con phương xa đến với Hà Tĩnh. Có thể khởi đầu chỉ là một cuộc gặp tình cờ, một tình yêu riêng hay một thoáng “vấn vương” về vùng đất, nhưng khi đã chọn ở lại, tình cảm ấy dần hóa thành sự gắn bó và trách nhiệm. Từ tình yêu một người đến tình yêu một miền quê, từ những rung động ban đầu đến những việc làm cụ thể, họ đang góp phần bồi đắp diện mạo Hà Tĩnh hôm nay.