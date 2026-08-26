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Vui như đi chợ quê ngày Rằm tháng Bảy

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Nhộn nhịp, rộn ràng tiếng nói cười từ tinh mơ, chợ quê Hà Tĩnh phiên Rằm tháng Bảy rực rỡ sắc màu sản vật vườn nhà. Người mua, người bán trao tay từng buồng cau, nải chuối gửi gắm lòng thành kính dâng lên tổ tiên; làm sống lại nét sinh hoạt ấm áp, đậm đà tình quê.

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Từ sáng sớm ngày 14/7 âm lịch, con đường dẫn vào chợ Cồn (thôn Thạch Mỹ, xã Mai Phụ) đã nhộn nhịp người đến phiên chợ Rằm tháng Bảy.
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Từ các ngả đường, các bà, các chị hào hứng đến phiên chợ rằm.
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Trong chợ, không khí mua bán đã nhộn nhịp.
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Khác với phiên chợ thường, phiên Rằm tháng Bảy rộn ràng với nhiều màu sắc của hoa tươi đến các thức quả.
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Không khí chợ rằm còn đến từ mỗi góc chợ, nơi các bà, các mẹ mang những sản vật "cây nhà, lá vườn" sau nhiều ngày chăm sóc, đợi rằm để bán được giá.
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Những quả bưởi còn nguyên cuống lá
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...đến những quả na mộc mạc vườn nhà chứa đựng sự cần cù và hi vọng của người nông dân trong phiên chợ rằm.
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Bà Trần Thị Hà (trú thôn Thạch Châu, xã Mai Phụ) cho biết: "Tôi và nhiều người dân trong thôn cố gắng chăm sóc cây để cho quả chín vào dịp rằm. Các loại hoa quả không chỉ phải ngon, nhìn đẹp mà còn nguyên cuống lá thì mới bán được giá. Phiên chợ Rằm tháng Bảy mang lại nhiều thu nhập hơn nên ai cũng phấn khởi".
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Một trong những mặt hàng bán chạy nhất phiên chợ quê ngày Rằm tháng Bảy là cau, trầu.
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Trầu cau là 2 vật phẩm không thể thiếu trong mâm lễ cúng tổ tiên tại gia đình và nhà thờ dòng họ. Trầu cau phải đẹp về hình thức và chất lượng, cau phải vừa khép hạt, trầu phải giòn...
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Sự kỹ càng trong lựa chọn vật phẩm dâng cúng tổ tiên khiến nhịp phiên chợ Rằm tháng Bảy có lúc chậm lại giữa dòng người bán, mua.
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Đi chợ Rằm tháng Bảy với nhiều người không chỉ là bán mua mà còn là cách để cảm nhận nhịp sống quê hương, nhất là với những người trở về sau nhiều năm xa quê. Ông Nguyễn Tiến Đức (quê xã Mai Phụ) cho biết: "Hơn 50 năm xa quê lập nghiệp ở Hà Nội, vì vậy mỗi lần về quê dịp Rằm tháng Bảy, tôi thường đi chợ. Phiên chợ rằm không chỉ giúp tôi thấy được đời sống của bà con hôm nay mà còn cảm thấy tuổi thơ như ùa về, những ngày theo bố, mẹ háo hức đi chợ".
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Cũng trong sáng 14/7 âm lịch, tại Chợ Eo (xã Đông Kinh) phiên chợ Rằm tháng Bảy tấp nập người bán, mua.
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Những mặt hàng sử dụng hàng ngày cũng có sức mua tăng hơn trong dịp lễ.
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Người mua, người bán đều phấn khởi...
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Tất cả tạo nên một phiên chợ quê Rằm tháng Bảy nhộn nhịp, vui tươi chất chứa tình đất, tình người hồn hậu của văn hóa, con người miền quê Hà Tĩnh.

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Chủ đề Đời sống văn hóa

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